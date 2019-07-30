لفتة إنسانية من صلاح تجاه طفل أُصيب أثناء لحاقه بسيارته

انتهت محاولة مشجع صغير لنادي ليفربول الإنجليزي لمشاهدة نجمه المفضل محمد صلاح، بإصابته بنزيف في الأنف. لكن الصبي سرعان ما نسي كل آلامه حين أظهر المهاجم الدولي المصري تعاطفه ووقف إلى جواره لالتقاط صور معه.

وذكرت شبكة سكاي أن الطفل لويس فاولر، البالغ من العمر 11 عاما اصطدم بعامود إنارة ‬وسقط على الأرض بعد أن ركض هو وشقيقه ايزاك بجوار سيارة صلاح وهما يلوحان للاعب ليفربول، ما أدى إلى نزيف لويس للدماء من أنفه. وما أن شاهد صلاح الموقف ولاحظ ما يشعر به الطفل من ألم إثر إصابته بأنفه، عاد بسيارته للاطمئنان عليه والتقاط صور معه.

وقال زوج والدة الطفل لويس، جو كوبر، لشبكة سكاي: "اعتذر صلاح وأبدى تعاطفه الشديد مع الولدين وجعلهما يشعران بتحسن كبير".

نشر كوبر صورة مهاجم النادي الإنجليزي مع الأطفال عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: "نشكرك يا صلاح على عودتك للاطمئنان علي الأولاد بعدما أصيب لويس وهو يحاول التلويح لك".

وأضاف كوبر: "لويس يحبك كثيرا وزال الألم فورا حين احتضنته.. أنت رجل حقيقي أيها الملك المصري".

د.ب/ ع.ج (رويترز)