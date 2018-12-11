 لفتة إنسانية جديدة من مسعود أوزيل! | عالم الرياضة | DW | 13.04.2019

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عالم الرياضة

لفتة إنسانية جديدة من مسعود أوزيل!

بعدما استعاد مستواه المعهود فوق المستطيل الأخضر مع أرسنال، أبى نجم "المدفعجية" مسعود أوزيل إلاّ أن يقوم بلفتة إنسانية جديدة مع طفل صغير. الدولي الألماني السابق أدخل الفرحة لقلب مشجع له من نوع خاص ونال استحسان الآخرين.

Fußball FC Arsenal Leicester City Mesut Özil (picture alliance/dpa/M. Egerton)

صورة من الأرشيف.

بعيداً عن عالم الساحرة المستديرة، الذي ينشر فيه الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل سحره الكروي منذ سنوات، يُعرف عن صاحب القدم اليسرى القوية قيامه بأكثر من لفتة إنسانية مع أشخاص، يرغبون بشكل دائم في مشاهدة نجمهم المفضل عن قرب.

وفي مباراة أرسنال الأخيرة أمام نابولي (2-0)، برسم مسابقة الدوري الأوروبي قام نجم "المدفعجية" بلفتة إنسانية جديدة مع طفل، يعتبر من أشد المعجبين بمسعود أوزيل، فقد ذكر موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه بعد نهاية المباراة جمع لقاء مؤثر للغاية أوزيل مع طفل صغير.

مسعود أوزيل نشر على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو قصير برفقة مشجه الصغير، والذي يدعى ميكي، حيث تركه يلمس شعره ووجه. وعلق أوزيل على الفيديو قائلاً "سررت بلقاء معجبي الخاص ميكي أمس"، وأضاف: "لقد فقد بصره بسبب مرض عين نادر، لكن هذا بالتأكيد لن يمنعه من لعب كرة القدم"، وأردف: "أعلم أنك ستواصل بهدف تحقيق حلمك".

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لفتة أوزيل، فقد علق أحدهم على الفيديو قائلاً "أنت رجل رائع يا أوزيل. أنت بطل"، وأضاف آخر "يا له من شخص، إلى جانب كرة القدم سيتم تذكرك دائماً كمصدر إلهام". أما شخص آخر فقد كتب يقول "يا لها من لفتة جميلة. اللطف الإنساني في أفضل تجلياته"، وأردف شخص آخر "مسعود أوزيل مثال لباقي اللاعبين".

الجدير ذكره أن مسعود أوزيل، استعاد مستواه الرائع فوق المستطيل الأخضر بعد بداية صعبة، إذ من المتوقع أن يواصل الدولي الألماني السابق مسيرته الكروية مع "المدفعجية" ولا يرحل عن الفريق مثلما تردد في بداية الموسم.

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland (AFP/Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    كأس العالم 2014

    ساهم أوزيل بشكل كبير في تتويج المنتخب الألماني بمونديال 2014 وكان من أبرز اللاعبين في تلك البطولة.

  • FA Cup Gewinn FC Arsenal 17.05.2014 Mertesacker & Özil & Podolski (Reuters)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تألق كبير في أرسنال

    تُوج أوزيل بكأس الاتحاد الانجليزي (2013/ 2014) مع فريق أرسنال. وأثنت الصحافة البريطانية كثيرا على أوزيل ووصفته بأنه واحد من أفضل اللاعبين في فريق "المدفعجية" وهو لقب فريق أرسنال.

  • Fußball Mezut Özil von Real Madrid (Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تتويج مع ريال مدريد

    الدوري الإسباني كان شاهدا أيضا على تألق أوزيل. فقد فاز الدولي الألماني من أصول تركية بالدوري الإسباني 2011/ 2012 وكأس ملك إسبانيا 2010/ 2011 مع ريال مدريد، وتوج أيضا مع الفريق الملكي بكأس السوبر الإسبانية عام 2012.

  • UEFA Champions League PFC Ludogorets Razgrad vs. Arsenal - Mesut Özil (Reuters/P. Childs)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل لاعب ألماني للمرة الخامسة

    توج أوزيل خمس مرات بجائزة أفضل لاعب ألماني وكان ذلك وفي أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، و2016.

  • Özil Real vs Borussia 30.04.2013 in Madrid (picture-alliance/dpa)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل ممرر في أوروبا

    اختير "مسعود أوزيل" خلال الموسم الكروي 2011/ 2012 كأحسن ممرر في أوروبا. فقد أهدى أكثر من 25 تمريرة حاسمة متفوقا بذلك حينها على منافسين كبار في عالم المستديرة كميسي ورنالدو.

  • Fußballer Mesut Özil mit DFB Pokal (AP)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    بداية التألق مع بريمن

    متابعو كأس ألمانيا عام 2009 كانوا شاهدين على موهبة صاعدة. "أوزيل" اقتنص لقب النجم بلا منازع ذلك الموسم، حيث أحرز فريقه فيردر بريمن على كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم للمرة السادسة في تاسع مشاركة له في النهائي. الألماني من أصل تركي سجل في شباك ليفركوزن في الدقيقة 58، وضمن الفوز لفريقه.

  • Fußball U21-Europameister Deutschland (imago sportfotodienst)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    الخطوة الأولى نحو النجاح

    أوزيل كان ضمن المنتخب الألماني الفائز ببطولة أمم أوروبا للشباب عام 2009. وتألق في المباراة التي حققت فيها ألمانيا فوزا كاسحا على إنجلترا. بطولة أمم أووربا للشباب عام 2009 اعتُبرت بداية النجاح لصاحب التمريرات والفنيات السحرية. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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