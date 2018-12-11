لفتة إنسانية جديدة من مسعود أوزيل!

بعيداً عن عالم الساحرة المستديرة، الذي ينشر فيه الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل سحره الكروي منذ سنوات، يُعرف عن صاحب القدم اليسرى القوية قيامه بأكثر من لفتة إنسانية مع أشخاص، يرغبون بشكل دائم في مشاهدة نجمهم المفضل عن قرب.

وفي مباراة أرسنال الأخيرة أمام نابولي (2-0)، برسم مسابقة الدوري الأوروبي قام نجم "المدفعجية" بلفتة إنسانية جديدة مع طفل، يعتبر من أشد المعجبين بمسعود أوزيل، فقد ذكر موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه بعد نهاية المباراة جمع لقاء مؤثر للغاية أوزيل مع طفل صغير.

مسعود أوزيل نشر على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو قصير برفقة مشجه الصغير، والذي يدعى ميكي، حيث تركه يلمس شعره ووجه. وعلق أوزيل على الفيديو قائلاً "سررت بلقاء معجبي الخاص ميكي أمس"، وأضاف: "لقد فقد بصره بسبب مرض عين نادر، لكن هذا بالتأكيد لن يمنعه من لعب كرة القدم"، وأردف: "أعلم أنك ستواصل بهدف تحقيق حلمك".

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لفتة أوزيل، فقد علق أحدهم على الفيديو قائلاً "أنت رجل رائع يا أوزيل. أنت بطل"، وأضاف آخر "يا له من شخص، إلى جانب كرة القدم سيتم تذكرك دائماً كمصدر إلهام". أما شخص آخر فقد كتب يقول "يا لها من لفتة جميلة. اللطف الإنساني في أفضل تجلياته"، وأردف شخص آخر "مسعود أوزيل مثال لباقي اللاعبين".

الجدير ذكره أن مسعود أوزيل، استعاد مستواه الرائع فوق المستطيل الأخضر بعد بداية صعبة، إذ من المتوقع أن يواصل الدولي الألماني السابق مسيرته الكروية مع "المدفعجية" ولا يرحل عن الفريق مثلما تردد في بداية الموسم.