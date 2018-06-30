لغز الطرود البريدية.. ألماني يتلقى يومياً سلعاً لم يطلبها

طرود بريدية لا تنتهي تصل إلى بيت رجل في ولاية بافاريا الألمانية بشكل شبه يومي منذ عدة أسابيع، خبر ليس بالغريب حتى الآن، لكنه يشكل لغزاً كبيراً، إذ أن الرجل لم يطلب أي شيء عبر الإنترنت أو غيره.
تصل العديد من الطرود التي تحمل كتابة باللغة الصنية إلى بيت الرجل الذي يعيش في جنوب ألمانيا وبعضها يحمل اسم وشعار شركة "أمازون" للتسوق عبر الإنترنت. ووفقاً لإذاعة بافاريا، فإن الرجل اعتقد في البداية أن الأمر يتعلق بخطأ ما في العنوان، لكن وصول الطرود إليه لم ينقطع لأسابيع.
وتواصل الرجل مع شركة "أمازون" التي تحمل بعض الطرود، اسمها ووعدوه بحل المشكلة وطلبوا إعادة شحن الطرود على حسابهم، لكن هذا لم يمنع "أمطار الطرود البريدية" التي تلاحق الرجل.
وبعد أن صار وجود ساعي البريد أمام بيت الرجل البافاري مسألة شبه يومية، لم يجد الرجل أي حل سوى إعداد مخزن خاص خارج بيته لوضع الطرود المجهولة، التي يحتوي أغلبها على منتجات رخيصة وماركات مقلدة، لها روائح كيميائية كريهة، بحسب قوله.
ومع تزايد الطرود، طلبت شركة أمازون نفسها عدم إعادة الطرود لها وسمحت له باستخدامها أو التخلص منها بأي طريقة، لكن هذا لم يحل مشكلة الرجل الذي لم يجد حتى الآن من يرغب في الحصول على هذه المنتجات كما أنه لا يرغب أيضاً في رميها بالقمامة.
ا.ف/ ع.غ
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أحداث تاريخية في سنتمترين مربعين: طوابع بريدية ألمانية حول العالم
1949: أول دورة برلمانية لجمهورية ألمانيا الاتحادية
أُنتخبت أول دورة برلمانية في جمهورية ألمانيا الاتحادية في الـ 14 آب/ أغسطس 1949 ولم يلتأم إلا بعدها بثلاثة أسابيع ونصف في الـ7 أيلول/ سبتمبر أول جلسة له. وبهذه المناسبة تم إصدار أول طابعين بريديين لجمهورية ألمانيا الاتحادية. والرسم الذي يبين حفل وضع سطح المنزل من أعمال المصمم وفنان الطوابع البريدية ماكس بتروف (1890 ـ 1972)
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أحداث تاريخية في سنتمترين مربعين: طوابع بريدية ألمانية حول العالم
1959: آدام ريزه صاحب الأرقام العربية
عالم الرياضيات الألماني آدام ريزه (1492 - 1559 ) ساهم في القرن السادس عشر بشكل كبير في أن تعوض الأرقام العربية مثيلاتها الرومانية. وحتى يومنا هذا يستخدم الألمان تعبيراً عامياً يقول: "حسب آدام ريزه تكون النتيجة ..."، إذا قاموا بعملية حسابية. وهذا الطابع البريدي يكشف الصورة الوحيدة المعروفة عن عالم الرياضيات.
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أحداث تاريخية في سنتمترين مربعين: طوابع بريدية ألمانية حول العالم
1969: 50 عاماً على حق الانتخاب النسوي
عام 2019 احتفلت ألمانيا قبل 100 عام بإدراج حق الانتخاب للنساء. وكذلك في الذكرى السنوية الخمسين تم الاحتفاء باستحقاقات المدافعات عن حقوق النساء ماري يوشاتس وماري إليزابيث لوديرس وهلينه فيبر بهذا الطابع البريدي الجماعي من خدمة البريد الألمانية عام 1969.
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أحداث تاريخية في سنتمترين مربعين: طوابع بريدية ألمانية حول العالم
1979: تهنئة بعيد ميلاد باول كلي
يُعتبر باول كلي (1879 – 1940) أحد أهم فنانيّ الحداثة الكلاسيكية. وعمله الفني الشامل يستجيب لعدة توجهات فنية من المذهب التعبيري إلى البنيوية، مروراً بالسريالية. وكان دائم التجريب لأشكال وتقنيات جديدة. بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده يبين هذا الطابع البريدي الذي يعود لعام 1979 لوحته بالألوان المائية "حديقة الطيور" التي رسمها عام 1924.
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أحداث تاريخية في سنتمترين مربعين: طوابع بريدية ألمانية حول العالم
1989: قرن على قرية الفنانين في فوربسفيده
فوربسفيده هي قرية للفنانين وتقع بالقرب من بريمن. قبل 130 أسس ثلاثة رسامين شباب هناك قرية تعاونية للفنانين. وإضافة إلى باولا موديرزون-بيكر وفريتس أوفيربيك وكارل فينين ينتمي إلى هذه القرية فنانون آخر مثل هاينريش فوغيلر. وهذا الطابع الذي صدر بمناسبة مرور قرن على إنشاء القرية، يظهر لوحة فوغيلر المشهورة "مساء صيفي" (عام 1905)، والمعروفة أيضاً بتسمية "الحفلة الموسيقية".
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أحداث تاريخية في سنتمترين مربعين: طوابع بريدية ألمانية حول العالم
1999: طوابع جماعية
هواة الجمع يحبون ما يُسمى بالطوابع البريدية الجماعية، إذ تتألف في الغالب من طوابع بريدية مترابطة وذات موضوع مشترك. وبسبب حجمها ونظراً لأن سعر الشراء يفوق قيمة الشحن، فنادراً ما يتم طرحها في خدمة البريد. والطابع البريدي الجماعي الأول من خدمة البريد الألمانية تم طبعه عام 1959، ومنذ تلك اللحظة وُجد أكثر من 80 إصداراً.
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أحداث تاريخية في سنتمترين مربعين: طوابع بريدية ألمانية حول العالم
2009: رسائل شيللر
بمناسبة مرور 250 عاماً على ولادة الكاتب والمسرحي الألماني الفذّ فريدريش شيللر صدر هذا الطابع البريدي بقول مأثور من الشاعر الألماني يقول إن "الفن هو ابن الحرية". وهذا الاختباس مأخوذ من مقاله الطويل "حول التربية الجمالية للإنسان" الذي كتبه شيللر بين شباط/ فبراير وكانون الأول/ ديسمبر 1793 وأصدره أول الأمر في شكل رسائل صدرت على أجزاء في السنوات اللاحقة بمجلة "دي هورن" الأدبية.
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أحداث تاريخية في سنتمترين مربعين: طوابع بريدية ألمانية حول العالم
2019: مائة عام على مدرسة باوهاوس
قبل 100 عام أسس المهندس فالتر غروبيوس مدرسة باهاوس للهندسة المعمارية في فايمار. وبهذه المدرسة أراد غروبيوس إعادة توحيد الفن والحرف اليدوية. وفي إعلانه عن ذلك كتب المعماري الألماني: "كمهندسين ونحاتين ورسامين، يجب علينا جميعاً العودة إلى الحرف اليدوية!". وهذه المدرسة الفنية كانت من أهم صادرات الثقافة الألمانية إلى الخارج في القرن العشرين. الكاتبة: باولا روسلر/ م.م