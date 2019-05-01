"لعنة سرقات" نجوم ريال مدريد تلاحق أوزيل إلى لندن

أظهر شريط فيديو من كاميرة مراقبة مؤخراً تعرض النجم الألماني مسعود أوزيل وزميله البوسني سياد كولاسيناك لمحاولة سطو مسلح، حيث واجههم الأخير بيدين عاريتين. وفي تطور لاحق نقلت وسائل إعلام بريطانية أن الشرطة أوقفت رجليّن على صلة حادث وقع خارج منزل أوزيل في شمالي لندن، حيث دخلا في مشادة كلامية مع حراس المنزل.

وإذا كان مسعود أوزيل قد نجا من محاولة السرقة، إلا أن الكثير من نجوم الكرة لم يكن لهم مثل هذا الحظ الوافر، إذ تطول قائمة اللاعبين والمدربين الذين سُرقت منازلهم، والغريب أن أغلبهم من نادي ريال مدريد الإسباني، الذي لعب له أوزيل من موسم 2010/11 حتى 2013/14، منتقلاً إلى أرسنال الإنجليزي.

ففي العاصمة الإسبانية مدريد كانت تقارير إعلامية متطابقة قد تحدثت عن اقتحام منزل لاعب ريال مدريد لوكاس فاسكيز في 15 تموز/ يوليو الماضي أثناء ما كان يقضي إجازته بصحبة عائلته في أرخبيل إيبيزا، لكن لم يُفصح عن طبيعة المسروقات وقيمتها المادية. الغريب أن الحادث جاء بعد أربعة أيام فقط من تعرض منزل مدربه زين الدين زيدان للسرقة خلال قضاء الأخير إجازته السنوية، وفي هذا الحادث أيضاً لم يُكشف عن قيمة المسروقات التي فرّ بها اللصوص.

وفي اليوم ذاته الذي تعرض فيه منزل زيدان للسرقة، لم يكن لاعبه أيسكو أوفر حظاً، إذ اقتحم مجهولون منزل الأخير في ضاحية بوزويلو دي ألاركون المدريدية الراقية مستغلين غياب المهاجم الإسباني.

وبعد أربعة أيام من ذلك أيضاً تعرضت فيلا لاعب ريال مدريد السابق ومهاجم روخي بلانكوس ألفارو موراتا إلى عملية سطو. فقد هاجم مجهولان مقنعان باقتحام الفيلا الفاخرة لنجم المنتخب الإسباني الواقعة في حي ميراسيرا الراقي في شمالي مدريد، حيث تواجدت فيها زوجة اللاعب أليس وطفلاه التوأم أليساندرو وليوناردو (11 شهراً)، حيث أُصيبوا بصدمة كبيرة.

وينظم إلى اللائحة مهاجم الميرنغي كريم بنزيما، فبينما كانت سفينة النادي الملكي تغرق في بحر الكلاسيكو أمام برشلونة في فبراير/ شباط 2019 بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، دخل لصوص إلى فيلا كريم بنزيما وأفرغوا الفيلا من معظم الأشياء الثمينة فيها.