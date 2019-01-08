لعنة دكة البدلاء ـ هل بات طلاق خاميس وبايرن ميونيخ وشيكا؟

عندما انتقل إلى العملاق البافاري بايرن ميونيخ، ظن الكثير من عشاق الساحرة المستديرة أن خاميس رودريغيز سيستعيد توهجه مجدداً، لاسيما وأن النجم الكولومبي جلس كثيراً على دكة فريقه السابق ريال مدريد، وعبر عن عدم سعادته بوضعه آنذاك مع "الميرنغي".

وفي عامه الأول مع بايرن ميونيخ، استعاد خاميس رودريغيز بالفعل سعادته وتألقه المعهود، حيث ساهم صاحب القدم اليسرى في فوز النادي البافاري بالدوري الألماني لكرة القدم، فضلاً عن دوره الواضح في وصول الفريق الألماني إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا الموسم، يجد خاميس رودريغيز (27 عاماً) نفسه في موقف مشابه، لما كان عليه الوضع مع فريقه السابق ريال مدريد، فيما تشير عدة تقارير صحفية إلى أن قصة النجم الكولومبي مع بايرن ميونيخ شارفت على النهاية.

لعنة الإصابة...وتصريح قوي

أسابيع بعد عودة عجلة "البوندسليغا" إلى الدوران من جديد، عانى خاميس من تمزق في الرباط الخارجي لركبته اليسرى، وابتعد بذلك عن المستطيل الأخضر لعدة أسابيع. إصابة النجم الكولومبي أثرت كثيراً على مستواه مع بايرن ميونيخ، حيث وجد نفسه مرة ثانية حبيس دكة بدلاء الفريق، فضلاً عن المنافسة الكبيرة بين لاعبي البايرن، من أجل اللعب بشكل مستمر مع الفريق.

وضع خاميس مع بايرن ميونيخ، دفعه إلى إطلاق تصريحات نارية نهاية السنة الماضية، إذ قال وفق ما أشار إليه موقع "سبوكس" إنه مع المدرب الجديد نيكو كوفاتش لا يلعب كثيراً. وأضاف: "حينما يتحتم عليَّ الرحيل لأنني لا ألعب، فإذن سأذهب".

نتائج عكسية

وقد يفهم من تصريحات خاميس أنها ورقة استخدمها للضغط على مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش، من أجل استعادة مكانته داخل الفريق ومغادرة دكة البدلاء. بيد أن لسان النجم الكولومبي جر عليه الكثير من الانتقادات، كان أبرزها من نجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني لوثار ماتيوس، الذي قال في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" إن "خاميس من اللاعبين، الذين يضعون مصلحتهم فوق مصلحة النادي". وأردف: "خاميس مغرور ولا يحترم مدربه وناديه وزملائه".

يتوقع رحيل خاميس قريباً عن بايرن ميونيخ.

وما زاد من حدة تصريحات خاميس أنها جاءت في وقت يعاني فيه بايرن ميونيخ من تذبذب واضح في المستوى، ويتخلف بفارق ست نقاط عن متصدر "البوندسليغا" بوروسيا دورتموند، فضلاً عن الضغوطات الكبيرة الملقاة على عاتق مدرب الفريق نيكو كوفاتش لاستعادة الصدارة، والوقوف نهاية الموسم على منصات التتويج.

طلاق وشيك؟

ورغم أن مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش أبدى مؤخراً إعجابه بخاميس، مؤكداً أنه "لاعب من الطراز الرفيع"، إلاّ أنّ عدة تقارير صحفية تؤكد أن رحلة النجم الكولومبي، قد شارفت على النهاية مع الفريق البافاري، لاسيما وأن الكثير من الفرق الأوروبية الكبيرة مهتمة بخدمات صاحب القدم اليسرى الساحرة مثل يوفنتوس الإيطالي وأرسنال.

كما يبدو أن النجم الكولومبي متحمس لخوض تجربة كروية جديدة بعيداً عن ألمانيا، إذ تبدو إيطاليا أو انجلترا الوجهة الأقرب لموهوب كولومبي، يبحث عن فريق يمنحه دقائق لعب أكثر، ويساعده على تفجير طاقاته الكروية فوق المستطيل الأخضر.