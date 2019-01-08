لعنة دكة البدلاء ـ هل بات طلاق خاميس وبايرن ميونيخ وشيكا؟

عندما انتقل إلى العملاق البافاري بايرن ميونيخ، ظن الكثير من عشاق الساحرة المستديرة أن خاميس رودريغيز سيستعيد توهجه مجدداً، لاسيما وأن النجم الكولومبي جلس كثيراً على دكة فريقه السابق ريال مدريد، وعبر عن عدم سعادته بوضعه آنذاك مع "الميرنغي".
وفي عامه الأول مع بايرن ميونيخ، استعاد خاميس رودريغيز بالفعل سعادته وتألقه المعهود، حيث ساهم صاحب القدم اليسرى في فوز النادي البافاري بالدوري الألماني لكرة القدم، فضلاً عن دوره الواضح في وصول الفريق الألماني إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وفي هذا الموسم، يجد خاميس رودريغيز (27 عاماً) نفسه في موقف مشابه، لما كان عليه الوضع مع فريقه السابق ريال مدريد، فيما تشير عدة تقارير صحفية إلى أن قصة النجم الكولومبي مع بايرن ميونيخ شارفت على النهاية.
لعنة الإصابة...وتصريح قوي
أسابيع بعد عودة عجلة "البوندسليغا" إلى الدوران من جديد، عانى خاميس من تمزق في الرباط الخارجي لركبته اليسرى، وابتعد بذلك عن المستطيل الأخضر لعدة أسابيع. إصابة النجم الكولومبي أثرت كثيراً على مستواه مع بايرن ميونيخ، حيث وجد نفسه مرة ثانية حبيس دكة بدلاء الفريق، فضلاً عن المنافسة الكبيرة بين لاعبي البايرن، من أجل اللعب بشكل مستمر مع الفريق.
وضع خاميس مع بايرن ميونيخ، دفعه إلى إطلاق تصريحات نارية نهاية السنة الماضية، إذ قال وفق ما أشار إليه موقع "سبوكس" إنه مع المدرب الجديد نيكو كوفاتش لا يلعب كثيراً. وأضاف: "حينما يتحتم عليَّ الرحيل لأنني لا ألعب، فإذن سأذهب".
نتائج عكسية
وقد يفهم من تصريحات خاميس أنها ورقة استخدمها للضغط على مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش، من أجل استعادة مكانته داخل الفريق ومغادرة دكة البدلاء. بيد أن لسان النجم الكولومبي جر عليه الكثير من الانتقادات، كان أبرزها من نجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني لوثار ماتيوس، الذي قال في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" إن "خاميس من اللاعبين، الذين يضعون مصلحتهم فوق مصلحة النادي". وأردف: "خاميس مغرور ولا يحترم مدربه وناديه وزملائه".
يتوقع رحيل خاميس قريباً عن بايرن ميونيخ.
وما زاد من حدة تصريحات خاميس أنها جاءت في وقت يعاني فيه بايرن ميونيخ من تذبذب واضح في المستوى، ويتخلف بفارق ست نقاط عن متصدر "البوندسليغا" بوروسيا دورتموند، فضلاً عن الضغوطات الكبيرة الملقاة على عاتق مدرب الفريق نيكو كوفاتش لاستعادة الصدارة، والوقوف نهاية الموسم على منصات التتويج.
طلاق وشيك؟
ورغم أن مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش أبدى مؤخراً إعجابه بخاميس، مؤكداً أنه "لاعب من الطراز الرفيع"، إلاّ أنّ عدة تقارير صحفية تؤكد أن رحلة النجم الكولومبي، قد شارفت على النهاية مع الفريق البافاري، لاسيما وأن الكثير من الفرق الأوروبية الكبيرة مهتمة بخدمات صاحب القدم اليسرى الساحرة مثل يوفنتوس الإيطالي وأرسنال.
كما يبدو أن النجم الكولومبي متحمس لخوض تجربة كروية جديدة بعيداً عن ألمانيا، إذ تبدو إيطاليا أو انجلترا الوجهة الأقرب لموهوب كولومبي، يبحث عن فريق يمنحه دقائق لعب أكثر، ويساعده على تفجير طاقاته الكروية فوق المستطيل الأخضر.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
بداية متعثرة
بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
سانيول يُدرب البايرن مؤقتا
تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
عودة المخضرم هاينكيس
في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
العودة إلى سكة الانتصارات
في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
مواصلة التألق
واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
استعادة الصدارة
في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
توسيع الفارق
تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الابتعاد بالقمة
واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الاقتراب من اللقب
في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
التتويج باللقب
في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان