 لعنة دكة البدلاء ـ هل بات طلاق خاميس وبايرن ميونيخ وشيكا؟ | عالم الرياضة | DW | 25.01.2019

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عالم الرياضة

لعنة دكة البدلاء ـ هل بات طلاق خاميس وبايرن ميونيخ وشيكا؟

لا يعيش خاميس رودريغيز أحسن أيامه الكروية مع بايرن ميونيخ. النجم الكولومبي يجلس هذا الموسم كثيراً على دكة بدلاء الفريق البافاري، في ظل توقعات بقرب وصول قصة صاحب القدم اليسرى الساحرة مع البايرن إلى نهايتها.

FC Bayern Muünchen vs Borussia Mönchengladbach - Bundesliga (Getty Images/M.Hangst)

عندما انتقل إلى العملاق البافاري بايرن ميونيخ، ظن الكثير من عشاق الساحرة المستديرة أن خاميس رودريغيز سيستعيد توهجه مجدداً، لاسيما وأن النجم الكولومبي جلس كثيراً على دكة فريقه السابق ريال مدريد، وعبر عن عدم سعادته بوضعه آنذاك مع "الميرنغي".

وفي عامه الأول مع بايرن ميونيخ، استعاد خاميس رودريغيز بالفعل سعادته وتألقه المعهود، حيث ساهم صاحب القدم اليسرى في فوز النادي البافاري بالدوري الألماني لكرة القدم، فضلاً عن دوره الواضح في وصول الفريق الألماني إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

مختارات

بعد موسمين قضاهما في بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، يريد اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز العودة إلى بيته القديم ريال مدريد. ولم يكن التوقيت بالنسبة للاعب خط الوسط أنسب من هذه المرة، فكيف سيرد بايرن ميونيخ؟ (13.07.2018)

أزمة في بايرن أم لا؟ بعد تعادلين وخسارة بدأ الاستياء داخل صفوف لاعبي الفريق البافاري بالظهور على شكل انتقاد علني لطريقة إدارة المدرب كوفاتش. فهل هي أزمة حقاً أم مرحلة عدم اطمئنان تتكرر عند بداية كل موسم كروي؟ (05.10.2018)

وفي هذا الموسم، يجد خاميس رودريغيز (27 عاماً) نفسه في موقف مشابه، لما كان عليه الوضع مع فريقه السابق ريال مدريد، فيما تشير عدة تقارير صحفية إلى أن قصة النجم الكولومبي مع بايرن ميونيخ شارفت على النهاية.

لعنة الإصابة...وتصريح قوي

أسابيع بعد عودة عجلة "البوندسليغا" إلى الدوران من جديد، عانى خاميس من تمزق في الرباط الخارجي لركبته اليسرى، وابتعد بذلك عن المستطيل الأخضر لعدة أسابيع. إصابة النجم الكولومبي أثرت كثيراً على مستواه مع بايرن ميونيخ، حيث وجد نفسه مرة ثانية حبيس دكة بدلاء الفريق، فضلاً عن المنافسة الكبيرة بين لاعبي البايرن، من أجل اللعب بشكل مستمر مع الفريق.

وضع خاميس مع بايرن ميونيخ، دفعه إلى إطلاق تصريحات نارية نهاية السنة الماضية، إذ قال وفق ما أشار إليه موقع "سبوكس" إنه مع المدرب الجديد نيكو كوفاتش لا يلعب كثيراً. وأضاف: "حينما يتحتم عليَّ الرحيل لأنني لا ألعب، فإذن سأذهب".

نتائج عكسية

وقد يفهم من تصريحات خاميس أنها ورقة استخدمها للضغط على مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش، من أجل استعادة مكانته داخل الفريق ومغادرة دكة البدلاء. بيد أن لسان النجم الكولومبي جر عليه الكثير من الانتقادات، كان أبرزها من نجم بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني لوثار ماتيوس، الذي قال في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" إن "خاميس من اللاعبين، الذين يضعون مصلحتهم فوق مصلحة النادي". وأردف: "خاميس مغرور ولا يحترم مدربه وناديه وزملائه".

Deutschland James Rodriguez (Getty Images/Bongarts/M. Hitij)

يتوقع رحيل خاميس قريباً عن بايرن ميونيخ.

وما زاد من حدة تصريحات خاميس أنها جاءت في وقت يعاني فيه بايرن ميونيخ من تذبذب واضح في المستوى، ويتخلف بفارق ست نقاط عن متصدر "البوندسليغا" بوروسيا دورتموند، فضلاً عن الضغوطات الكبيرة الملقاة على عاتق مدرب الفريق نيكو كوفاتش لاستعادة الصدارة، والوقوف نهاية الموسم على منصات التتويج.

طلاق وشيك؟

ورغم أن مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش أبدى مؤخراً إعجابه بخاميس، مؤكداً أنه "لاعب من الطراز الرفيع"، إلاّ أنّ عدة تقارير صحفية تؤكد أن رحلة النجم الكولومبي، قد شارفت على النهاية مع الفريق البافاري، لاسيما وأن الكثير من الفرق الأوروبية الكبيرة مهتمة بخدمات صاحب القدم اليسرى الساحرة مثل يوفنتوس الإيطالي وأرسنال.

كما يبدو أن النجم الكولومبي متحمس لخوض تجربة كروية جديدة بعيداً عن ألمانيا، إذ تبدو إيطاليا أو انجلترا الوجهة الأقرب لموهوب كولومبي، يبحث عن فريق يمنحه دقائق لعب أكثر، ويساعده على تفجير طاقاته الكروية فوق المستطيل الأخضر.

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

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