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مجتمععالمي

لعنة النفط - مضارّ الآبار النفطية

٣١ يناير ٢٠٢٤

يشكل إنتاج الغاز والنفط تهديداً أكبر مما كان يعتقد سابقاً. حيث يمكن أن تؤدي التسريبات في مواقع الحفر المهجورة إلى كارثة بيئية في أي وقت، وإذا تسربت مواد سامة منها فغالباً ما تصبح حياة البشر معرضة للخطر.

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لا تستثمر شركات النفط سوى القليل في تأمين آبارها السابقة، لذا يبحث الناشطون في مجال البيئة على وجه الخصوص عن الخطر غير المرئي. ومن بين 20 إلى 30 مليون بئر نفطي مهجور في مختلف أنحاء العالم لا تتم مراقبة سوى عدد قليل منها بشكل منتظم ودقيق. سواء في بحر الشمال أو في الإلزاس في فرنسا أو في الولايات المتحدة الأمريكية - يمكن لمواقع الإنتاج المهجورة أن تسبب أضراراَ كبيرة دون أن يلاحظها أحد. ففي برادفورد في شرق الولايات المتحدة أصيب العديد من السكان بأعراض غامضة مثل تساقط الشعر ونزيف الأنف، واستطاع الطبيب جيفري نورديلا أن يؤكد أن الجميع يعانون من التعرض المزمن للبنزين الناتج عن غاز الميثان والنفط الخام، نتيجة تسرب المواد من بئر نفطي مهجور قريب على مدى فترة طويلة من الزمن. وفي أماكن أخرى تسببُ انفجارات الغاز الناتجة عن تسرب في محطات استخراج الغاز أضراراً جسيمة. يُطلب من شركات النفط والغاز في العديد من البلدان بموجب القانون إغلاق الآبار المهجورة على الفور. ومع ذلك فإن تنفيذ ورصد هذه الإجراءات القانونية لا يتم بشكل ممنهج. ويحاول النشطاء والمبلغون باستمرار لفت الانتباه إلى هذه الحالات الضارة.

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