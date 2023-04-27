 لعنة الموارد الطبيعية - الإرهاب في موزمبيق | عن كثب | DW | 29.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عن كثب

لعنة الموارد الطبيعية - الإرهاب في موزمبيق

يمكن لموزمبيق أن تكون واحدة من أكبر موردي الطاقة في العالم. فقد تم العثور على مخزون هائل من الغاز الطبيعي قبالة الساحل شمالي البلاد. لكنه لا يُستخرج بسبب سيطرة إرهابيين على المنطقة يستخدمون أساليب عنف وحشية.

عندما اكتشفت حقول ضخمة للغاز الطبيعي قبالة سواحل موزمبيق سرعان ما تهافت عليها مستثمرون غربيون. حتى أن شركة الطاقة الفرنسية توتال إنيرجيز حصلت على تراخيص مغرية. في عام 2019، تقرر استثمار ما مجموعه 20 مليار دولار أمريكي حتى عام 2024. ومن المفترض أن يبدأ استخراج الغاز هناك عام 2024. لكن مجموعة شركات الطاقة الفرنسية توتال إنيرجيز أوقفت عملها في المشروع العملاق الذي تبلغ تكلفته المليارات وسحبت جميع موظفيها. فالإرهابيون الجهاديون يسيطرون على أجزاء كبيرة من مقاطعة كابو الشمالية منذ عام 2021. وهم جماعة تطلق على نفسها أهل السنة والجماعة، تيمناً بالسنة كأكبر طوائف الإسلام. وبسبب إرهابهم فر أكثر من مليون شخص من البلاد. موزمبيق أبرمت اتفاقًا مع رواندا العام الماضي لحماية منشآت الغاز الطبيعي لشركة توتال إنيرجيز والقرى المحيطة بها. وقام ألفا جندي رواندي بتهدئة الوضع في المنطقة. إنها خارج عاصمة المقاطعة بيمبا المنطقة الوحيدة الآمنة في شمال موزمبيق. وليس من الواضح متي وما إذا كان سيتم استئناف المشروع مجددا.

المزيد من المركز الإعلامي

DW Dokumentationen | Stutenfarmen

معاناة من أجل لحم خنزير رخيص 27.04.2023

Doku YT Plan KW 16 - Streit um Abtreibungen

بولنديات تحت الضغط - جدل حول عمليات الإجهاض 20.04.2023

Thumbnail DW Doku RAB

كيف تمارس كتيبة التدخل السريع "آر إي بي" الإرهاب على الشعب في بنغلاديش 17.04.2023

Doku YT Plan KW 14 Die Schattenseite des Weltraumbooms

نفايات الفضاء - الجانب المظلم للعلم 06.04.2023

المزيد عن كثب

DW Dokumentationen | Hightech für das Klima

تكنولوجيا فائقة لحماية المناخ - هل تنقذ الأفكار الذكية المناخ؟ 15.06.2023

DW Dokumentationen | Schwimmende Städte - Klimawandel erfordert neue Ideen

المدن العائمة - حلول مبتكرة لمواجهة التغير المناخي 08.06.2023

Filmstill Dokumentation | Der antisowjetische Denkmalsturz

إسقاط النُصب التذكارية السوفيتية - تصفية حساب مع الماضي 18.05.2023

DW Dokumentationen KW 18 | Zum Schutz der Regenwälder - Wie Palmöl eine Zukunft hat

عن كثب - من أجل حماية الغابات المطيرة - مستقبل زيت النخيل 04.05.2023

اقرأ أيضا

Dokumentation Mosambik - Reichtum und Aufruhr Sendedatum: 16. März 2023 Beschreibung: Die Kalaschnikow auf der Nationalflagge Mosambiks steht für eine tragische Geschichte. Erst wurde das Land durch die portugiesische Kolonialherrschaft gelähmt, dann durch einen Bürgerkrieg. Heute verhindern islamistische Terrorgruppen den Aufschwung. Erst mit Hilfe der ruandischen Armee konnten die Islamisten zurückgedrängt werden. Doch Armut und Korruption nähren den Konflikt weiterhin. Fotograf: © YEMAYA (Stills aus einer YEMAYA-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Mosambik, Vertreibung, Terror, kultureller Reichtum, Bodenschätze, Armut Vielen Dank im Voraus für die Bearbeitung

موزمبيق - أرض الكنوز والاضطرابات 15.02.2023

تشير بندقية الكلاشينكوف على العلم الوطني لموزمبيق إلى تاريخ مأساوي. تضررت البلاد كثيرا بسبب الحكم الاستعماري البرتغالي وبعد ذلك بسبب الحرب الأهلية. أما اليوم فتعيق جماعات إرهابية إسلاموية انتعاش هذا البلد الإفريقي.

07.03.22 *** TOPSHOT - A Ukrainian serviceman helps evacuees gathered under a destroyed bridge, as they flee the city of Irpin, northwest of Kyiv, on March 7, 2022. - Ukraine dismissed Moscow's offer to set up humanitarian corridors from several bombarded cities on March 7, 2022, after it emerged some routes would lead refugees into Russia or Belarus. The Russian proposal of safe passage from Kharkiv, Kyiv, Mariupol and Sumy had come after terrified Ukrainian civilians came under fire in previous ceasefire attempts. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++ 08.03.2022

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث وتزداد معاناة المدنيين. وفيما لم يسفر أول لقاء بين وزيري الخارجية الروسي والأوكراني عن أي نتيجة، طالب المستشار الألماني والرئيس الفرنسي في اتصال مع بوتين بوقف الحرب فورا.