عندما اكتشفت حقول ضخمة للغاز الطبيعي قبالة سواحل موزمبيق سرعان ما تهافت عليها مستثمرون غربيون. حتى أن شركة الطاقة الفرنسية توتال إنيرجيز حصلت على تراخيص مغرية. في عام 2019، تقرر استثمار ما مجموعه 20 مليار دولار أمريكي حتى عام 2024. ومن المفترض أن يبدأ استخراج الغاز هناك عام 2024. لكن مجموعة شركات الطاقة الفرنسية توتال إنيرجيز أوقفت عملها في المشروع العملاق الذي تبلغ تكلفته المليارات وسحبت جميع موظفيها. فالإرهابيون الجهاديون يسيطرون على أجزاء كبيرة من مقاطعة كابو الشمالية منذ عام 2021. وهم جماعة تطلق على نفسها أهل السنة والجماعة، تيمناً بالسنة كأكبر طوائف الإسلام. وبسبب إرهابهم فر أكثر من مليون شخص من البلاد. موزمبيق أبرمت اتفاقًا مع رواندا العام الماضي لحماية منشآت الغاز الطبيعي لشركة توتال إنيرجيز والقرى المحيطة بها. وقام ألفا جندي رواندي بتهدئة الوضع في المنطقة. إنها خارج عاصمة المقاطعة بيمبا المنطقة الوحيدة الآمنة في شمال موزمبيق. وليس من الواضح متي وما إذا كان سيتم استئناف المشروع مجددا.