"لعنة" الفشل تلاحق الألماني كاريوس من ليفربول إلى بشكتاش

بعدما ارتكب أخطاء فادحة، وتسبب في خسارة ليفربول لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد (1-3) في السنة الماضية، قرر لوريس كاريوس خوض تجربة كروية جديدة بعيدة عن انجلترا، من أجل نسيان خيباته مع "الريدز" والعودة إلى المستطيل الأخضر بمعنويات مرتفعة.

وانتقل الحارس الألماني بداية الموسم الكروي الحالي إلى فريق بشكتاش التركي على سبيل الإعارة. لكن، يبدو أن "لعنة" ما تلاحق كاريوس أينما حل وارتحل، وتضعه في مرمى الانتقادات بشكل شبه مستمر. ففي مباراة بشكتاش الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي أمام قونيه سبور (3-2)، تلقت شباك كاريوس أهدافاً أثارت حيرة مدرب الفريق، وفتحت النقاش من جديد عن مستقبل الحارس الألماني مع فريقه التركي.

وأوضح موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن شينول غونيتش، مدرب بشكتاش عاتب كاريوس، بسبب الطريقة التي اهتزت بها شباكه في مباراة الفريق الأخيرة. وأضاف أن غونيتش يرى أن هناك مشكلة ما مع الحارس الألماني.

وقال شينول غونيتش إن كاريوس يفتقد إلى الحماس والحافز فوق المستطيل الأخضر، فضلاً عن عدم اندماجه مع الفريق. وأردف :" لقد كان (كاريوس) منذ البداية هكذا، إنه لا يشعر حقاً بأنه جزء من الفريق. إنه أمر لم ننجح في التعامل معه، وأنا أتحمل بالطبع المسؤولية جزئيا عن ذلك".

وتابع نفس المتحدث كلامه عن الحارس الألماني الشاب "إنه أيضاً غير محظوظ. ورغم أنه موهوب إلاّ أنه لم ينجح (في فرض نفسه بالفريق). لدينا مشكلة". وأضاف: "لو كان تولغا زنغين (حارس الفريق الآخر) مُتاحا فإنني سأدفع به عوضا عن (كاريوس)".