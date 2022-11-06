لعنة التعادلات تلاحق أونيون برلين وفوز قاتل لفرايبورغ

يبدو أن لعنة التعادلات تلاحق أونيون برلين محلياً وقارياً، وهذه المرة أمام مضيفه فولفسبورغ 1-1 اليوم الأحد (12 مارس/ آذار 2023) في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وللمرة الخامسة في آخر سبع مباريات خاضها في الدوري المحلي ومسابقة "يوروبا ليغ"، اكتفى نادي العاصمة بالتعادل بعدما أعتقد أنه في طريقه الى فوزه الأول في "بوندسليغا" منذ الرابع من شباط/فبراير بتقدمه على مضيفه فولفسبورغ في الدقيقة 72 من ركلة جزاء نفذها الكرواتي يوزيب يورانوفيتش.

لكن صاحب الأرض (فولفسبورغ) فرض عليه التعادل بهدف في الدقيقة 84 سجله النمسوي باتريك ويمر بعد دقيقتين فقط على دخوله، ليكتفي بنقطة رفع بها رصيده الى 45 في المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال بفارق الأهداف خلف لايبزيغ الثالث الفائز السبت على بوروسيا مونشنغلادباخ 3-صفر.

وبات فرايبورغ على المسافة ذاتها من نادي العاصمة في المركز الخامس بفارق الأهداف بفوزه القاتل على ضيفه هوفنهايم الأخير 2-1.

ودخل فرايبورغ اللقاء على خلفية تعادلين في المرحلتين الماضيتين وخسارة في ذهاب ثمن نهائي "يوروبا ليغ" أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي (صفر-1).

بات فرايبورغ على المسافة ذاتها من نادي العاصمة في المركز الخامس بفارق الأهداف بفوزه القاتل على ضيفه هوفنهايم.

وبدا في طريقه الى تعادل ثالث توالياً في "بوندسليغا" قبل أن يقول الياباني ريتسو دوان كلمته بخطفه الفوز في الدقيقة 89 من اللقاء الذي تقدم فيها فريقه منذ الدقيقة الخامسة عبر ماكسيميليان إيغيستاين، قبل أن يعادل أنجيلو ستيلر للضيوف مطلع الشوط الثاني (48).

كما بات فرايبورغ، على غرار لايبزيغ وأونيون برلين، على بعد 5 نقاط من بوروسيا دورتموند الثاني الذي تعثر السبت أمام جاره ومضيفه شالكه (2-2) ما سمح لبايرن ميونيخ حامل اللقب في الابتعاد عنه في الصدارة بفارق نقطتين.

أما بالنسبة لهوفنهايم الذي لعب بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة بعد طرد التركي أوزان كاباك بالانذار الثاني (84)، فتجمد رصيده عند 19 في المركز الأخير لكن بفارق نقطتين فقط عن منطقة الأمان.

واصل باير ليفركوزن، ثالث الموسم الماضي، طريقه صعوداً بقيادة مدربه الجديد نجم الوسط الإسباني السابق تشابي ألونسو.

وبعدما كان متقهقراً في أسفل الترتيب قبل أن يبدأ صحوته بخمسة انتصارات متتالية بين المرحلتين 13 و17، واصل باير ليفركوزن، ثالث الموسم الماضي، طريقه صعوداً بقيادة مدربه الجديد نجم الوسط الإسباني السابق تشابي ألونسو.

فقد فاز ليفركوزن على مضيفه فيردر بريمن بثلاثة أهداف للهولنديين ميتشل باكر (34) وجيريمي فريمبونغ (56) والتشيكي آدم هلوشيك (83)، مقابل هدفين لمارفن دوكش (30) ونيكلاس فولكروغ (86 من ركلة جزاء).

ورفع ليفركوزن رصيده الى 34 نقطة في المركز التاسع قبل زيارته الخميس الى المجر لمواجهة فيرينسفاروش في إياب ثمن بوندسليغا- بايرن يستغل تعثر دورتموند أمام شالكه وينفرد بالصدارةنهائي "يوروبا ليغ" (فاز ذهاباً 2-صفر) ثم العودة مجدداً الى ملعبه الأحد للقاء بايرن ميونيخ المتصدر في المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، تجمد رصيد بريمن عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر بعد هزيمته الثانية عشرة لهذا الموسم.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب)