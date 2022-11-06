 لعنة التعادلات تلاحق أونيون برلين وفوز قاتل لفرايبورغ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 12.03.2023

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رياضة

لعنة التعادلات تلاحق أونيون برلين وفوز قاتل لفرايبورغ

للمرة الخامسة في آخر سبع مباريات خاضها أونيون برلين اكتفى فريق العاصمة بالتعادل والمركز الرابع في ترتيب الدوري. في المقابل حقق فرايبورغ فوزا قاتلا على هوفنهايم ليبقى بين الفرق المتنافسة على اللقب والبطولات الأوربية.

يبدو أن لعنة التعادلات تلاحق أونيون برلين محلياً وقارياً، إذ اكتفى بالتعادل في خمس من سبع آخر مباريات.

يبدو أن لعنة التعادلات تلاحق أونيون برلين محلياً وقارياً، إذ اكتفى بالتعادل في خمس من سبع آخر مباريات.

يبدو أن لعنة التعادلات تلاحق أونيون برلين محلياً وقارياً، وهذه المرة أمام مضيفه فولفسبورغ 1-1 اليوم الأحد (12 مارس/ آذار 2023) في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

مختارات

وللمرة الخامسة في آخر سبع مباريات خاضها في الدوري المحلي ومسابقة "يوروبا ليغ"، اكتفى نادي العاصمة بالتعادل بعدما أعتقد أنه في طريقه الى فوزه الأول في "بوندسليغا" منذ الرابع من شباط/فبراير بتقدمه على مضيفه فولفسبورغ في الدقيقة 72 من ركلة جزاء نفذها الكرواتي يوزيب يورانوفيتش.

لكن صاحب الأرض (فولفسبورغ) فرض عليه التعادل بهدف في الدقيقة 84 سجله النمسوي باتريك ويمر بعد دقيقتين فقط على دخوله، ليكتفي بنقطة رفع بها رصيده الى 45 في المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال بفارق الأهداف خلف لايبزيغ الثالث الفائز السبت على بوروسيا مونشنغلادباخ 3-صفر.

 

وبات فرايبورغ على المسافة ذاتها من نادي العاصمة في المركز الخامس بفارق الأهداف بفوزه القاتل على ضيفه هوفنهايم الأخير 2-1.

ودخل فرايبورغ اللقاء على خلفية تعادلين في المرحلتين الماضيتين وخسارة في ذهاب ثمن نهائي "يوروبا ليغ" أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي (صفر-1).

لاعبو هوفنهايم يحتفلون بهدف الفوز على هوفنهايم.

بات فرايبورغ على المسافة ذاتها من نادي العاصمة في المركز الخامس بفارق الأهداف بفوزه القاتل على ضيفه هوفنهايم.

وبدا في طريقه الى تعادل ثالث توالياً في "بوندسليغا" قبل أن يقول الياباني ريتسو دوان كلمته بخطفه الفوز في الدقيقة 89 من اللقاء الذي تقدم فيها فريقه منذ الدقيقة الخامسة عبر ماكسيميليان إيغيستاين، قبل أن يعادل أنجيلو ستيلر للضيوف مطلع الشوط الثاني (48).

كما بات فرايبورغ، على غرار لايبزيغ وأونيون برلين، على بعد 5 نقاط من بوروسيا دورتموند الثاني الذي تعثر السبت أمام جاره ومضيفه شالكه (2-2) ما سمح لبايرن ميونيخ حامل اللقب في الابتعاد عنه في الصدارة بفارق نقطتين.

أما بالنسبة لهوفنهايم الذي لعب بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة بعد طرد التركي أوزان كاباك بالانذار الثاني (84)، فتجمد رصيده عند 19 في المركز الأخير لكن بفارق نقطتين فقط عن منطقة الأمان.

واصل باير ليفركوزن، ثالث الموسم الماضي، طريقه صعوداً بقيادة مدربه الجديد نجم الوسط الإسباني السابق تشابي ألونسو.

واصل باير ليفركوزن، ثالث الموسم الماضي، طريقه صعوداً بقيادة مدربه الجديد نجم الوسط الإسباني السابق تشابي ألونسو.

وبعدما كان متقهقراً في أسفل الترتيب قبل أن يبدأ صحوته بخمسة انتصارات متتالية بين المرحلتين 13 و17، واصل باير ليفركوزن، ثالث الموسم الماضي، طريقه صعوداً بقيادة مدربه الجديد نجم الوسط الإسباني السابق تشابي ألونسو.

فقد فاز ليفركوزن على مضيفه فيردر بريمن بثلاثة أهداف للهولنديين ميتشل باكر (34) وجيريمي فريمبونغ (56) والتشيكي آدم هلوشيك (83)، مقابل هدفين لمارفن دوكش (30) ونيكلاس فولكروغ (86 من ركلة جزاء).

ورفع ليفركوزن رصيده الى 34 نقطة في المركز التاسع قبل زيارته الخميس الى المجر لمواجهة فيرينسفاروش في إياب ثمن بوندسليغا- بايرن يستغل تعثر دورتموند أمام شالكه وينفرد بالصدارةنهائي "يوروبا ليغ" (فاز ذهاباً 2-صفر) ثم العودة مجدداً الى ملعبه الأحد للقاء بايرن ميونيخ المتصدر في المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، تجمد رصيد بريمن عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر بعد هزيمته الثانية عشرة لهذا الموسم.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب)

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    حسن حسن صالحميدزيتش

    مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.

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    ديدي

    ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.

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    اوله بچورنموس

    المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.

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    سيرغي بارباريس

    بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.

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    رافينيا

    اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.

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    لوكاس بيتشيك

    لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.

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    زي روبيرتو (بالأبيض)

    زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)

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    فداد إبيزفيتش

    خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ليفان كوبيشفيلي

    في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    خليل ألتينتوب

    لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.

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    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    نالدو

    أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.

  • Makoto Hasebe im Trikot von Eintracht Frankfurt

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ماكوتو هاسيبي

    الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.

  • Torjubel Daniel Caligiuri

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    دانييل كاليغوري

    لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .

  • Robert Lewandowski lacht und hält beim Jubeln drei Finger hoch

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    روبرت ليفاندوفسكي

    يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    كلاوديو بيزارو

    بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.


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