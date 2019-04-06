 لعنة الإصابة تطارد نوير ومخاوف من ابتعاده عن الملاعب لفترة | عالم الرياضة | DW | 14.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

لعنة الإصابة تطارد نوير ومخاوف من ابتعاده عن الملاعب لفترة

لم تكتمل فرحة بايرن ميونيخ بإستعادة صدارة الترتيب في بوندسليغا، بعد فوزه العريض على فورتونا دوسلدورف، بسبب الإصابة التي تعرض لها مجددا حارس المرمى المخضرم مانويل نوير.

Fußball Bundesliga Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München Manuel Neuer (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

خروج مانويل نوير إثر تعرضه لإصابة بملعب دوسلدورف

 يواجه حارس المرمى الألماني المخضرم مانويل نوير خطر الابتعاد عن الملاعب لفترة من الوقت، عقب تعرضه لإصابة خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ مع مضيفه فورتونا دوسلدورف اليوم الأحد (14 أبريل نيسان 2019) في المرحلة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وطلب نوير (33 عاما) الخروج من الملعب في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي انتهت بفوز بايرن 4 / 1، ليستعيد الفريق البافاري صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.

وتعثر نوير خلال تسديده إحدى الكرات، ليخرج من أرض الملعب وهو منحني الرأس، وينزل بدلا منه الحارس البديل زفين أولريش.

وتحدث الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن عن إصابة نوير خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، حيث قال "إنه يعاني من نفس الإصابة التي تعرض لها في ربلة الساق (السمانة) منذ أسبوعين". وأضاف مدرب بايرن "يتعين علينا الانتظار حتى يخضع لفحوصات طبية وأشعة بالرنين المغناطيسي غدا الاثنين".

وتسببت الإصابة في انسحاب نوير عن حضور حفل تكريم له في مدينة دوسلدورف (مسقط رأسه).

Fußball Bundesliga Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München (Reuters/W. Rattay)

مانويل نوير يغادر أرضية الملعب ويسلم المشعل للحارس الشاب سفين أولريش

وغاب نوير عن مباراتين لبايرن في النصف الثاني من الموسم، بسبب معاناته من إصابتين في الإبهام وربلة الساق، ولم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط ببوندسليغا خلال الموسم الماضي عقب إصابته بكسر في قدمه، لكنه تمكن من اللحاق بصعوبة بكأس العالم الماضية في روسيا، التي شارك بها برفقة المنتخب الألماني.

وربما تسنح الفرصة لمارك أندري تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، لحراسة عرين المنتخب الألماني في الفترة المقبلة، حال طالت فترة ابتعاد نوير عن الملاعب.

م.س/ م.أ.م ( د ب أ)

  • Fußball Torwart Manuel Neuer (Bongarts/Getty Images/L. Baron)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    يعد مانويل نوير (30 عاما) أفضل حارس مرمى في تاريخ ألمانيا، فهو فعلا أسطورة في تمتيع الجماهير بأدائه الراقي. ولا يكاد يوجد لاعب آخر مثل نوير فاز بالألقاب التي حصل عليه هذا الأخير. فقد حصد كأس العالم بالبرازيل، ودوري أبطال أوروبا. وفاز بلقب أفضل حارس مرمى في العالم ثلاث مرات، وقد صعد نجمه بالخصوص عام 2014، حيث حصل فيه على عدد كبير من الجوائز. كما إنه تولى أيضا مهمات جديدة في الفريق، مثل الدفاع.

  • Flash-Galerie deutsche Fußballkapitäne (picture-alliance/Sven Simon)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    حتى وقت قريب كان العملاق أوليفر كان (47 عاما) أفضل حارس ألماني في رأي الكثيرين. فقد فاز بلقب أفضل حارس مرمى في العالم 3 مرات، واختير عام 2002 كأفضل لاعب في مونديال كوريا واليابان، رغم خسارة النهائي أمام البرازيل. ويعد أوليفركان الحارس الوحيد الذي حصل على لقب أفضل لاعب في كأس العالم. ألقابه مع بايرن ميونيخ كثيرة، مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

  • Bildergalerie Sepp Maier (STAFF/AFP/Getty Images)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    سيب ماير (72 عاما) هو صاحب الرقم القياسي لحراسة مرمى منتخب ألمانيا حيث خاض معه 95 مباراة. وكان يمثل مع غيرد مولر وبكنباور ثلاثي الأحلام في بايرن ومنتخب ألمانيا. حقق إنجازات كبيرة مع المنتخب الوطني وبايرن أبرزها الفوز بكأس العالم في ميونيخ 1974، وكأس الأمم الأوروبية 1972. وقد أجبر عام 1979 على الاعتزال بسبب حادث سيارة. تم اختياره كحارس القرن في ألمانيا، وحل رابعا على قائمة حراس القرن في العالم.

  • Harald Toni Schumacher (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    توني شوماخر (62 عاما) كان يعد أحد أفضل حراس المرمى في العام في الثمانينيات. لعب 76 مباراة دولية، حيث وصل لنهائي مونديال إسبانيا 1982 ومونديال المكسيك 1986. وفاز قبل ذلك مع بلده بكأس الأمم الأوروبية 1980. أثار الكثير من الجدل بسبب ارتطامه باللاعب الفرنسي باتيستو في مونديال إسبانيا. بعد خروجه من المنتخب ومن فريق كولونيا ذهب لتركيا وفاز مع فنربخشه بالدوري هناك.

  • DeutschlandFußball Torhüter Bodo Illgner (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    بودو إلغنر (49 عاما) كان الحارس الاحتياطي لشوماخر في كولونيا وبعدما طرد شوماخر أصبح أساسيا وخاض مع كولوينا 326 مباراة. انتقل إلى ريال مدريد وخاض معه 91 مباراة حيث فاز مرتين بدوري أبطال أوروبا. خاض مع منتخب ألمانيا 54 مباراة وفاز معه بكأس العالم 1990 بإيطاليا، وهو أصغر حارس مرمى يفوز بكأس العالم. وكان ثلاث مرات من بين أفضل ثلاثة حراس للمرمى في العالم.

  • Fußball Euro 2008 Finale Deutschland Spanien Jens Lehmann (AP)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    ينس ليمان (46 عاما) لعب لشالكه 10 أعوام. وهو أول حارس مرمى في ألمانيا يسجل هدفا أثناء اللعب، عندما سجل في مرمى دورتموند. انتقل إلى ميلانو ثم إلى دورتموند ليفوز معه بالدوري وانتقل إلى أرسنال وخاض معه 147 مباراة. اختاره كلينسمان بديلا عن أوليفر كان ليحرس مرمى ألمانيا في مونديال 2006. ومازال حاضرا في الأذهان تصديه لركلات الترجيح أمام الأرجنتين، حيث أوصل ألمانيا لنصف النهائي الذي خسرته أمام إيطاليا.

  • Fußball EM 1996 Deutschland England Köpke (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    أندرياس كوبكه (54 عاما) أو "أندي" هو أحد أفضل حراس المرمى في تاريخ ألمانيا. ويدرب حراس مرمى المنتخب منذ كأس القارات عام 2005. لعب 59 مباراة دولية، كما احترف في فريق أوليمبك مرسيليا الفرنسي. فاز مع ألمانيا كلاعب بكأس أمم أوروبا 1996، وهو العام الذي حصل فيه على لقب أفضل حارس مرمى في العالم. وفاز بلقب أفضل حارس مرمى في ألمانيا أربع مرات.

  • Der deutsche Torhüter Toni Turek (vorn) schaut dem in seinem Tor einschlagenden Ball hinterher (picture-alliance/ dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    توني توريك، توفي عام 1984، وعمره 65 عاما. كانت مهنته أصلا خبازا وشارك في الحرب العالمية الثانية ووقع في الأسر، وقد خاض أول مباراة له مع ألمانيا وهو في سن 31 عاما، وهو رقم قياسي لحارس مرمى صمد أكثر من 60 عاما. كان ذلك عام 1950 في أول مباراة دولية يلعبها منتخب ألمانيا بعد الحرب.لعب للمنتخب 20 مباراة دولية فقط واستطاع مع زملائه الفوز بكأس العالم عام 1954 في سويسرا.

  • Fußball Legendäre Duelle Deutschland England Flash-Galerie (picture-alliance/ dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    هانز تيلكوفسكي (81 عاما) خاض مع المانشافت 39 مباراة في الفترة بين 1957 و 1967، وهو الحارس الذي احتسب ضده "هدف شهير" في ملعب ويمبلي 1996 (الصورة)، رغم أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، في رأي الكثيرين. وبذلك خسرت ألمانيا نهائي كأس العالم أمام انغلترا. قبلها بعام تم اختياره كأفضل رياضي في ألمانيا وكان يتميز بتمركزه الجيد خلال اللعب.

  • Deutschland Fußball Geschichte Torhüter Bernd Trautmann (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    توفي بيرت تراوتمان عام 2013 عن عمر 89 عاما. اختارته جماهير مانشستر سيتي 2007 كأفضل لاعب في تاريخ النادي، الذي لعب له 639 مباراة من عام 1949 حتى 1964. تم تكريمه من طرف الملكة إليزابيث عام 2004 والاتحاد الألماني للكرة 2008 لدوره في التصالح بين ألمانيا وإنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية. وقع له كسر في العنق عندما اصطدم مع مهاجم بيرمينغهام في نهائي كأس عام 1956، لكنه واصل اللعب ليحقق لفريقه اللقب.

  • Robert Enke (Getty Images)

    ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

    كان الحضور الجماهيري في حفل تأبين روبيرت إنكه كبيرا جدا روبيرت إنكه. فخلال لحظة يأس من الحياة بسبب مشاكل نفسية ألقى إنكه بنفسه أمام قطار فلقي مصرعه في الحال في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وكان عمره 32 عاما. وقد أقام نادي هانوفر حفل تأبين له في ملعب كرة القدم حضره نحو 40 ألف شخص وشارك في حمل نعشه زملاؤه في هانوفر ومن المنتخب الألماني، في منظر حزين سيبقى عالقا في ذاكرة محبيه.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

بيرهوف يعترف بتعامله الخاطئ مع قضية أوزيل

أقر أوليفر بيرهوف المدير الرياضي للمنتخب الألماني بتعامله الخاطئ مع قضية صانع الألعاب مسعود أوزيل عندما تم التقاط صور له مع أردوغان قبل انطلاق المونديال بوقت وجيز، ومن ثم اعتزال أوزيل اللعب مع المنتخب بعد المونديال. (10.04.2019)  

كلاسيكو ألمانيا.. قمصان الفريقين لدعم الأعمال الخيرية

قرر المنظمون لمباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند المرتقبة السبت عرض قمصان اللاعبين في هذه المباراة للبيع في المزايدة العلنية من أجل دعم برامج تشجيع الناشئين في أكثر من 50 نوع من الرياضة. (05.04.2019)  

تألق تير شتيغن في كلاسيكو يرفع أسهمه عند لوف

وعد مدرب المانشافت يواخيم لوف بإتاحة الفرصة لحارس برشلونة الإسباني مارك-أندريه تير شتيغن في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا. جاء ذلك بعد الأداء المتميز للحارس في كلاسيكو الأمس بين الفريق الكتالوني و"الأبيض الملكي". (03.03.2019)  

ألمانيا موطن حراس مرمى كرة القدم بمستوى عال

تعد ألمانيا من البلدان التي انجبت حراس مرمى كرة القدم في العالم بمستوى عال. في هذه الجولة نتعرف على أشهر هؤلاء منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن. (01.11.2016)  

مواضيع ذات صلة

Bundesliga Bayern München gegen Borussia Dortmund

بايرن يكتسح دورتموند بخماسية نظيفة ويستعيد صدارة البوندسليغا 06.04.2019

في مباراة تسيدها الفريق البافاري لعبا ونتيجة ثأر بايرن ميونيخ لهزيمته في الدور الأول واكتسح غريمه التقليدي دوتموند بخمسة أهداف دون رد بالدوري الألماني، ليستعيد بايرن الصدارة ويظهر إصراره على الدفاع عن لقبه.

Fußball Bundesliga, FC Bayern München vs Borussia Mönchengladbach

رغم الإصابة مانويل نوير يحلم بموقعة ليفربول 11.02.2019

موقعة ساخنة ينتظرها عشاق كرة القدم بين بايرن الألماني وليفربول الانجليزي، ستكون أيضا أول فرصة لحارس المرمى مانويل نوير للعب على عشب ملعب "أنفيلد رود"، لكن ولسوء حظه لم يتعاف بعد من الإصابة.

Bundesliga - Borussia Moenchengladbach gegen Bayern München

ليفاندوفسكي لـDW: مباراة السبت لن تحدد هوية بطل البوندسليغا 05.04.2019

عندما يلعب بايرن ميونيخ أمام دورتموند، تتجه الأنظار مباشرة إلى المهاجم روبرت ليفاندوفسكي ابن دورتموند "العاق"، الذي دكّ شباكه بـ12 هدفا منذ رحيله عنه، فهل سيكررها ليفاندوفسكي في مباراة السبت؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

لعنة الإصابة تطارد نوير ومخاوف من ابتعاده عن الملاعب لفترة

دورتموند يتصدر مؤقتا ولايبزيغ يضمن تأهله الأوروبي

لفتة إنسانية جديدة من مسعود أوزيل!

بيريز يعارض زيدان في التعاقد مع نجم مان يونايتد والسبب؟

بعد دخوله عالم الكبار.. من هو جواو فيليكس الذي صعق فرانكفورت؟

"الأنانية" وراء نزال الأيادي بين ليفاندوفسكي وكومان