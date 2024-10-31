لعنة الإصابات تلاحق مانشستر سيتي وغوارديولا يصف الوضع بالصعب

اشتكى مدرب مانشستر سيتي من كثرة الإصابات في تشكيلة الفريق بعد التحاق لاعبين جدد إلى لائحة المصابين بعد مباراة توتنهام في مسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة. ولم يبق لغوارديولا سوى 13 بعضهم ليس في أفضل حالاته البدنية.

قال بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، إن فريقه يواجه أزمة بسبب زيادة عدد اللاعبين المصابين بالفريق بعد المباراة التي خسرها أمام توتنهام في كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث يتبقى 13 لاعبا فقط متاحين للفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن مانشستر سيتي افتقد بالفعل جهود كايل ووكر، رودري، أوسكار بوب، جيريمي دوكو، وكيفين دي بروينه وجاك غريليش في مواجهة توتنهام بالدور الرابع، وقبل بداية المباراة تم استبعاد مانويل أكانجي ، قبل أن يخرج سافينيو في الشوط الثاني.

المصاعب تزداد مع اقتراب مباراة سبورتينغ لشبونة

وأقر غوارديولا بأن المشاكل تزداد قبل مواجهة بورنموث بعد غد السبت، والتي يتبعها مواجهة فريق سبورتنيغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا. وقال غوارديولا: "لدينا 13 لاعبا متاحا، لذلك نحن في وضع صعب للغاية".

وأضاف: "اللاعبون الذين خاضوا المباراة، كانوا يعانون من بعض المشاكل، سنرى كيف ستسير عملية تعافيهم". وأردف: "وضع صعب. شعر أكانجي أمس بألم في العضلة، وأنا لم أكن أعلم، وخلال الإحماء، شعر أنه ليس بخير، وقال إن بإمكانه المخاطرة، ولكنني رفضت".

وأضاف المدرب الإسباني: "روبن يعاني أحيانا أيضا. تزداد الصعوبة مباراة بعد الأخرى - ربما سنجتمع جميعا مجددا يوما ما. اللاعبون الموجودون هنا يقاتلون من أجل البقاء ويتحاملون على أنفسهم، ويركزون لأجلنا، هؤلاء اللاعبون لن أنساهم".

ع.ش/ع.غ (د ب أ)