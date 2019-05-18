لعنة الأمتار الأخيرة تضرب نجوم بوروسيا دورتموند

بعد صراع طويل، حسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني لكرة القدم. واستفاد الفريق البافاري من تراجع أداء غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، خصوصاً في الأمتار الأخيرة من "البوندسليغا". وتذبذب أداء بعض نجوم بوروسيا دورتموند، الذين قدموا بداية موسم أكثر من رائعة، وفشلوا في الحفاظ على نفس المستوى، وقيادة دورتموند إلى الفوز بلقب الدوري الغائب عن خزينة الفريق في السنوات الأخيرة.

صاحب القفاز بوركي

في أكثر من مباراة، تمكن حارس بوروسيا دورتموند رومان بوركي من الذود عن مرماه، والوقوف كسد منيع أمام هجمات الفرق المنافسة. ورجحت مهارة الحارس السويسري كفة بوروسيا دورتموند في عدة مباريات حاسمة كان الفريق في أمس الحاجة للفوز بها.

لكن، أداء رومان بوركي تراجع بشكل ملحوظ في بعض مباريات النصف الثاني من "البوندسليغا"، وارتكب عدة أخطاء فادحة أدت إلى فقدان بوروسيا دورتموند الكثير من النقاط المهمة، التي كان يحتاجها للفوز بلقب الدوري الألماني.

الموهوب حكيمي

لم يحتج أشرف حكيمي إلى وقت كثير من أجل التأقلم مع أجواء الدوري الألماني، الذي انتقل إليه بداية الموسم على سبيل الإعارة من ريال مدريد. واستطاع الدولي المغربي في وقت وجيز أن يضمن مكانة ثابتة في تشكيلة بوروسيا دورتموند الرسمية، ويصبح واحداً من أعمدة الفريق الرئيسية.

بيد أن أداء الظهير المغربي، شهد بدوره تراجعاً في مبارياته الأخيرة مع الفريق، وذلك قبل تعرضه إلى الإصابة. واهتزت شباك بوروسيا دورتموند بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبها أشرف حكيمي، الذي وجد نفسه في أكثر من مرة على دكة البدلاء.

حلقة الوصل فيتسل

بدوره متوسط ميدان بوروسيا دورتموند أكسيل فيتسل من النجوم، الذين تأثر الفريق الألماني كثيرا بتراجع مستواهم في النصف الثاني من مباريات "البوندسليغا"، فقد تراجعت قتالية الدولي البلجيكي فوق المستطيل الأخضر وضيع الكثير من الكرات الحاسمة.

ورغم تراجع مستواه، إلاّ أن أكسيل فيتسل كان واحداً من نجوم بوروسيا دورتموند هذا الموسم، حيث شكل حلقة ربط مميزة بين الدفاع والهجوم، ومرر عدة كرات حاسمة وذكية إلى هجوم الفريق، الذي حولها إلى أهداف.

باكو الكاسير يتلقى التحية من أشرف حكيمي في مباراة فاز فيها دورتموند على فرايبورغ 2- صر

القناص ألكاسير

قدم باكو ألكاسير بداية أكثر من رائعة مع بوروسيا دورتموند، إذ كان يسجل تقريباً في كل مباراة مستفيداً من حاسته التهديفية الكبيرة أمام المرمى، وقدرته المميزة على وضع الكرة في شباك الفرق المنافسة.

غير أن أداء الدولي الإسباني تراجع بشكل ملحوظ، وأصبح يضيع كرات كان يضعها في السابق بسهولة كبيرة في الشباك. ويعود تذبذب مستوى ألكاسير ربما إلى عدم حصوله على دقائق لعب كافية، حيث دخل في أكثر من مرة في الشوط الثاني، فضلاً عن تعرضه للإصابة.

المدرب لوسيان فافر

يُحسب لمدرب بوروسيا دورتموند لوسيان فافر أنه في عامه الأول كان قريبا للغاية من قيادة فريقه إلى لقب الدوري الألماني لكرة القدم. وقدم المدرب السويسري كرة قدم جماعية تعتمد بشكل كبير على سرعة تناقل الكرة بين مختلف الخطوط والضغط على الفرق المنافسة، التي عجزت دفاعاتها عن صد هجوم دورتموند الكاسح.

لكن لوسيان فافر خسر عدة مباريات كانت كل التوقعات الأولية تشير إلى فوز بوروسيا دورتموند بها (شالكه، فورتونا دوسلدورف...). زيادة على ذلك، شكلت الخسارة المذلة أمام بايرن ميونيخ بخماسية ضربة معنوية قوية لفافر، الذي ظل يتفرج على فريقه وهو ينهار أمام الفريق البافاري البطل.