لعمامرة يدعو المعارضة للمشاركة في الحكومة الجزائرية الجديدة

قال رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء وزيرة خارجية الجزائر اليوم الأربعاء (20 مارس/ آذار 2019) إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيا بعد إقرار دستور جديد وعقد مؤتمر وطني.

وأضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إن الخطة الرامية للخروج من هذا الموقف والتي طرحها بوتفليقة في 11 مارس/ آذار تقضي بعدم ترشح الرئيس في أي انتخابات جديدة وبأن الندوة الوطنية الجامعة هي التي ستحدد موعد هذه الانتخابات.

وتابع أنه "فور انعقاد هذه الندوة ووضع دستور جديد ستجرى انتخابات رئاسية وبعدها تنتهي عهدة بوتفليقة ويتم تسليم الرئاسة إلى الشخصية التي سينتخبها الشعب الجزائري بكل الديمقراطية".

وأكد لعمامرة في برلين أن الجزائر قادرة على الخروج من هذه "المرحلة الدقيقة" وأنها "على أتم الاستعداد لحوار" مع المعارضة التي قد تكون جزءا من الحكومة المقبلة. وقال للصحفيين إن "الدولة الجزائرية على استعداد للحوار بل تذهب إلى أبعد من ذلك فهي على أتم الاستعداد للترحيب بممثلي المعارضة والمجتمع المدني في الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها حاليا".

من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي استقبل المسؤول الجزائري، رفض بلاده التدخل في الشؤون الداخلية في أي بلد. وقال ماس في المؤتمر الصحفي المشترك مع لعمامرة: "مواطنات ومواطنو الجزائر يقررون بأنفسم حول طبيعة الحكومة التي يتم تشكيلها".

وأضاف الوزير الألماني أن هناك "اقتراحا من الحكومة الجزائرية سنناقشه" فيما بعد. كما جدد تأكيد ألمانيا على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر والاكتفاء بمراقبة الوضع".

يذكر أن رمطان لعمامرة تم تعيينه في 11 مارس/ آذار نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية وهو المنصب الذي سبق أن شغله بين 2013 و2017.

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)