 لعمامرة يدعو المعارضة للمشاركة في الحكومة الجزائرية الجديدة | أخبار | DW | 20.03.2019

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أخبار

لعمامرة يدعو المعارضة للمشاركة في الحكومة الجزائرية الجديدة

دعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة من برلين المعارضة وممثلي المجتمع المدني، ليس للحوار فحسب، وإنما أيضا للمشاركة في الحكومة التي يتم تشكيلها حاليا. وزير الخارجية الألماني أكد أن بلاده تراقب الوضع في الجزائر.

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ألمانيا تكتفي بمراقبة الوضع في الجزائر

قال رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء وزيرة خارجية الجزائر اليوم الأربعاء (20 مارس/ آذار 2019) إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيسلم السلطة إلى رئيس منتخب ديمقراطيا بعد إقرار دستور جديد وعقد مؤتمر وطني. 

وأضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة الألمانية برلين مع وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إن الخطة الرامية للخروج من هذا الموقف والتي طرحها بوتفليقة في 11 مارس/ آذار تقضي بعدم ترشح الرئيس في أي انتخابات جديدة وبأن الندوة الوطنية الجامعة هي التي ستحدد موعد هذه الانتخابات.

وتابع أنه "فور انعقاد هذه الندوة ووضع دستور جديد ستجرى انتخابات رئاسية وبعدها تنتهي عهدة بوتفليقة ويتم تسليم الرئاسة إلى الشخصية التي سينتخبها الشعب الجزائري بكل الديمقراطية".

مختارات

تحدثت صحيفة جزائرية نقلاً عن مصادر "موثوقة" عن مسارعة "رجال الأعمال والمال المحسوبين على النظام" إلى تصفية ممتلكاتهم خوفاً من ارتدادات الحراك الشعبي. هذا فيما دعت مجموعة سياسية جديدة بوتفليقة للتنحي والجيش لعدم التدخل. (19.03.2019)

في رسالته بمناسبة عيد النصر، قال الرئيس بوتفليقة إن الندوة الوطنية، التي دعا إليها، ستعقد في القريب العاجل وأنها "ستغير نظام الحكم في الجزائر". في المقابل أشاد قائد الجيش بما وصفه بـ "الحس الحضاري" للشعب الجزائري. (18.03.2019)

وأكد لعمامرة في برلين أن الجزائر قادرة على الخروج من هذه "المرحلة الدقيقة" وأنها "على أتم الاستعداد لحوار" مع المعارضة التي قد تكون جزءا من الحكومة المقبلة. وقال للصحفيين إن "الدولة الجزائرية على استعداد للحوار بل تذهب إلى أبعد من ذلك فهي على أتم الاستعداد للترحيب بممثلي المعارضة والمجتمع المدني في الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها حاليا". 

من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي استقبل المسؤول الجزائري، رفض بلاده التدخل في الشؤون الداخلية في أي بلد. وقال ماس في المؤتمر الصحفي المشترك مع لعمامرة: "مواطنات ومواطنو الجزائر يقررون بأنفسم حول طبيعة الحكومة التي يتم تشكيلها".

وأضاف الوزير الألماني أن هناك "اقتراحا من الحكومة الجزائرية سنناقشه" فيما بعد. كما جدد تأكيد ألمانيا على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر والاكتفاء بمراقبة الوضع".  

يذكر أن رمطان لعمامرة تم تعيينه في 11 مارس/ آذار نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية وهو المنصب الذي سبق أن شغله بين 2013 و2017.

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

  • Abderrhamane Fares ehemaliger Präsident von Algerien (Getty Images/INA/G. Breemat)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    عبد الرحمن فارس

    قليلاً ما يذكر اسمه لكونه جاء في فترة انتقالية قبل وبعد الاستقلال، فضلاً عن أن منصبه لم يسمّ رسمياً رئيس الدولة، إذ ترأّس الهيئة التنفيذية المؤقتة التي شُكلّت بتفاوض جزائري-فرنسي في مارس/ آذار 1962، لأجل المساهمة في الإشراف على انتخابات تقرير المصير. بقي في هذا المنصب بعد أسابيع من الاستقلال، إلى أن تم انتخاب فرحات عباس، رئيساً لأول مجلس تشريعي، الذي اعتبر الرئيس الثاني للجزائر المستقلة.

  • Ahmed Ben Bella (AP)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    أحمد بن بلة

    يعدّ أول رئيس منتخب في الجزائر، وأوّل من حاز التسمية رسميا في أكتوبر/ تشرين الأول 1963، لكنه لم يكمل السنتين من حكمه. نال شعبية كبيرة لدوره في حرب الاستقلال إذ كان ممثلا لجبهة التحرير الجزائرية في الخارج. شهدت فترته صراعات سياسية كبيرة، ووُجهت له انتقادات بالاستئثار بالسلطة، كما توترت علاقته مع هواري بومدين، ما انتهى إلى انقلاب الجيش عليه.

  • Houari Boumediene ehemaliger Präsident von Algerien (Getty Images/AFP)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    هواري بومدين

    شغل المنصب في يونيو/ حزيران 1965 بانقلاب عسكري مبرّره "التصحيح الثوري" وبقي فيه إلى وفاته في سن مبكرة (46 عاما) نهاية عام 1978. اسمه الحقيقي محمد بوخروبة، يعدّ أحد أكثر رؤساء الجزائر شعبية في العالم العربي خاصة تبنيه فكرة تشجيع الحركات التحررية وتضامنه مع الفلسطينيين. أطلق عدة برامج اقتصادية وسياسية لبناء الدولة، رغم الانتقادات الموّجهة له بتبنّي نظام سلطوي والاعتماد على مؤسسة الجيش.

  • Algerien ehemaliger Präsident Chadli Bendjedid gestorben (Getty Images)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    الشاذلي بن جديد

    انتخب منسق شؤون وزارة الدفاع، الشاذلي بن جديد، خلفا لبومدين، واستمر من عام 1979 إلى 1992 بعد إعادة انتخابه مرتين متتاليتين. عانت الجزائر في نهاية عهده من أزمات اقتصادية بسبب تدهور أسعار النفط، ومن صراعات سياسية حاول تجنبها بإقرار دستور جديد والتعددية السياسية. لكنه استقال منصبه بعد انتخابات 1991 التي فاز فيها الإسلاميون وتدخل الجيش لإلغاء نتائجها، ما كان مقدمة لما يسمى بـ "العشرية السوداء".

  • Muhammad Boudiaf Präsident Algerien im Jahr 1992 (Abdelhak Senna/AFP/Getty Images)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    محمد بوضياف

    أحد رجالات الثورة، لكنه أجبر على المنفى بعد خلافاته مع بن بلة ومن بعده بومدين. كان يعيش في المغرب عندما لبّى دعوة الاضطلاع برئاسة المجلس الأعلى للدولة بداية 1992. لكنه اغتيل بعد حكمٍ لم يدم سوى خمسة أشهر ونصف. وُجه الاتهام لضابط قيل إنه متعاطف مع الإسلاميين، لكن مراقبين قال إن الاغتيال كان مدبرا من جهات أعلى، خاصة مع إعلان بوضياف الحرب على الفساد غداة تعيينه.

  • Ali Kafi ehemaliger Präsident von Algerien (Getty Images/Gamma-Rapho)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    علي كافي

    اختير خلفاً لبوضياف نظرا لمساره العسكري والسياسي في جزائر ما قبل وبعد الاستقلال وقيادته الأمانة العامة لمنظمة المجاهدين (مقاومي الاستعمار). لم تكن بصمته حاضرة كثيراً، كما لم يستطع وقف حمام الدم في البلاد إلى حين تسليمه السلطة لخلفه اليمين زروال في يونيو 1994، لكن مذكراته التي صدرت بعد سنوات من التزامه الصمت أثارت جدلا في البلد لتطرقها إلى فترة الثورة.

  • Algerien ehemaliger Präsident Liamine Zeroual (Getty Images/Corbis/Sygma/P. Robert)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    اليمين زروال

    وزير الدفاع الذي عُيّن خلفاً لعلي كافي. أضفى "شرعية سياسية" على منصبه، بعد انتخابه رئيسا للبلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 1995. فتح في البداية قنوات حوار مع جبهة الإنقاذ الإسلامية، لكن العملية فشلت. صدر في عهد زروال دستور جديد للبلاد، قبل أن يعلن عدم نيته الترشح لانتخابات 1999، بعد إخفاقه في وقف مجازر "العشرية السوداء".

  • Algerischer Präsident Abdelaziz Bouteflika (Getty Images/AFP/R. Kramdi)

    من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

    عبد العزيز بوتفليقة

    انتُخب في أبريل/ نيسان 1999. هو وزير الخارجية بين عامي 1963 و1979. قدم أول ترشح له للرئاسة بصفته مرشحا مستقلا. شهدت سنواته الأولى شعبية كبيرة لمساهمته في إصدار قانون المصالحة الوطنية وبالتالي إنهاء الحرب الأهلية، لكن شعبيته تراجعت بعد تعديل الدستور لتمكنيه من ولاية رئاسية ثالثة. رغم إصابته بجلطة دماغية عام 2013، إلا أنه انتخب لولاية رابعة، فضلاً عن ترشحه لولاية خامسة.


مختارات

من فارس إلى بوتفليقة.. تعرّف على أبرز رؤساء الجزائر

ترأس الجزائر، منذ استقلالها وإلى الآن، 12 رئيساً، بعضهم لم يتعد حكمهم بضعة أشهر، وبعضهم انتخبوا لأكثر من مرة، بعضهم لم يخف أبدا انتماءه للجيش، والبعض الآخر أصرّ على مساره المدني. نتعرّف على ثمانية من أبرزهم. (03.03.2019)  

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ألمانيا تكتفي بمراقبة الوضع في الجزائر  

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رمطان لعمامرة يؤكد على التزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح لولاية خامسة. وأن أي حلول يجب أن تضمن استمرار الدولة الجزائرية في إنجاز واجباتها. وحكومة الجزائر مستعدة للحديث مع المحتجين لإنهاء الأزمة.

Algerien | Tausende protestieren gegen fünfte Amtszeit von Präsident Bouteflika

الجزائر ـ أوروبا مرعوبة من احتمال خروج الوضع عن السيطرة 01.03.2019

باستثناء باريس التي أصدرت بيانا حذرا أكدت فيه حق الجزائريين في اختيار حكامهم، التزمت باقي العواصم الغربية والأوروبية الصمت المطبق اتجاه موجة الاحتجاجات العارمة في الجزائر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

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