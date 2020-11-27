 لعلاج اكتئاب كورونا.. تطبيقات ذكية لزراعة النباتات المنزلية | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 28.11.2020

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علوم وتكنولوجيا

لعلاج اكتئاب كورونا.. تطبيقات ذكية لزراعة النباتات المنزلية

شدد خبراء الصحة النفسية على أهمية زراعة النباتات المنزلية للحد من ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب لدى الأشخاص بعد تفشي جائحة كوفيد-19. وأطلق مطورون تطبيقات لاختيار نوعية النبات وطرق العناية به لتحسين الحالة المزاجية.

تتيح لك هذه التطبيقات تزيين منزلك أو أي مساحة تريدها بالنباتات بشكل أفضل والعناية بها

تتيح لك هذه التطبيقات تزيين منزلك أو أي مساحة تريدها بالنباتات بشكل أفضل والعناية بها

أثبتت الكثير من الدراسات العلمية أن  للنباتات المنزلية  فوائد صحية متعددة في تحسين الحالة المزاجية للإنسان وتقليل شعوره بالوحدة والاكتئاب. ويُعد الاهتمام بالصحة النفسية في مثل هذه الفترات العصيبة أمراً في غاية الأهمية، ولا سيما بعد تفشي جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على التواصل الاجتماعي بين البشر. وبات من المهم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة النفسية والبدنية للإنسان.

ويترافق تفشي فيروس كورونا المستجد بحالة عامة من عدم اليقين، ومن الطبيعي أن يُصاب الناس بالقلق من إمكانية تشخيص إصابتهم بالفيروس، أو إصابة أحد الأشخاص المقربين بالعدوى. وفي هذه الفترة؛ بما أننا نقضي كل وقتنا في المنزل بسبب الجائحة المستمرة، فيمكنك زراعة بعض  النباتات المنزلية  لتحسين حالتك المزاجية وزيادة إنتاجيتك أثناء العمل من المنزل، كما يفيد الموقع الطبي "هيلث لاين".

ونقدم لك، أبرز التطبيقات التي تساعدك على زراعة النباتات المنزلية وطرق الاعتناء بها جيداً، وجميعها متاحة لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

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1- تطبيق Plant Life Balance

يتيح لك هذا التطبيق تزيين منزلك أو أي مساحة تريدها بالنباتات بشكل أفضل، حيث يمكنك التقاط صورة لأي مساحة داخلية أو خارجية، ومعرفة النباتات التي ستساعد في تحسين جودة الهواء والرفاهية، ويعتمد هذا التقييم على أبحاث علماء في جامعة (RMIT) الأسترالية.

يضم التطبيق العديد من أنماط النباتات المخصصة والمصممة علمياً  لتحسين صحتك  وحالتك المزاجية، ومنح منزلك مظهراً حيوياً جديداً في الوقت نفسه، حيث يضم أكثر من 100 نوع من النبات من جميع الأحجام والأصناف يمكنك تجربتها في مساحتك. ويحتوي أيضاً على دليل شامل حول كيفية العناية بالنباتات بشكل صحيح.

2- تطبيق PictureThis

يتيح لك هذا التطبيق معرفة كل ما تريده عن أي نبات لديك من خلال التقاط صورة له، حيث يعتمد في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد أكثر من 10000 نوع من النباتات بدقة 95 بالمائة، وذلك أفضل من معظم الخبراء من البشر.

يتميز هذا التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام، حيث تقدم لك إرشادات بسيطة لمساعدتك في الحصول على أفضل صور للنبات وتاريخه وخصائصه، من وقت الإزهار إلى العمر الافتراضي. ويقدم لك نصائح حول العناية بالنباتات مثل: مواعيد الري المثالية، وكيفية مكافحة الآفات، وغير ذلك الكثير.

Pflanze - Flamingoblume

3- تطبيق NatureID

يعتمد التطبيق على التقاط صور للنباتات للحصول على المعلومات التي تحتاجها، ولكن أهم ما يميزه هو أنه دقيق جداً. ولدى هذا التطبيق القدرة على تشخيص أي مشكلة تعاني منها مع النباتات المنزلية بسرعة.

يعتمد التطبيق في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتيح لك الحصول على تشخيص للمشكلة، بالإضافة إلى توصيات للرعاية المناسبة لضمان التعافي السريع لنباتاتك.

4- تطبيق GrowIt

إذا كنت مبتدئاً في مجال البستنة فيمكنك من خلال هذا التطبيق تعلم كيفية تحضير التربة بشكل صحيح لأي شيء تزرعه، وما يجب عليك أن تقوم به بناءً على موقعك الجغرافي، من خلال الحصول على إجابات عن أسئلتك حول أهم النباتات وكيفية الزراعة الصحيحة، وكذلك مشاركة صور النباتات الخاصة بك.

5- تطبيق (iNaturalist)

هو عبارة عن مبادرة مشتركة بين أكاديمية كاليفورنيا للعلوم والجمعية الجغرافية الوطنية. ويساعدك هذا التطبيق في التعرف على النباتات والحيوانات عن طريق التقاط صور لها، وسيقدم لك أفضل 10 أنواع متشابهة بصرياً للحصول على مزيد من المعلومات، ويمكنك عرض هذه الاقتراحات حتى قبل إنشاء حساب.

و.ع

  • Bildergalerie Blumen Veilchen

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    تتمثل الاحتياجات الأساسية للنباتات في الضوء والماء والمواد الغذائية مع مراعاة درجة الحرارة التي تحتاجها كل نبتة. أما الأمور التي تختلف من نبتة لأخرى فهي درجة الرطوبة وقوة ضوء الشمس وكمية الماء. وبالرغم من أن معظم النباتات تتمتع بخاصية التأقلم على البيئة الموجودة بها، إلا أن نباتات الظل يمكن أن تتلف حال تعرضها لضوء الشمس المباشر مثلا.

  • Blume

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    تساعد معرفة طبيعية العمليات الحيوية التي تحدث داخل النباتات، في الاعتناء بها. وتمثل عملية التركيب الضوئي محطة مهمة لنمو النباتات. وتمد هذه العملية النبات بالطاقة التي يحتاجها للتغذية وتعتمد على ضوء الشمس. وتحتوي أوراق النباتات الملونة أيضا على الكلوروفيل (الذي يعطي الورقة اللون الأخضر) ولكن بكميات أقل لذا فهي بحاجة لأن توضع في أكثر الأماكن التي يدخلها الشمس.

  • Löwenzahn in Steinwüste

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    تمتص أوراق النبات عادة ثاني أكسيد الكربون من الجو كما تمتص الماء بجذورها من الأرض لتحصل بذلك على العنصرين المهمين لبناء السكر ومواد غذائية مهمة أخرى للنبتة، لكن كمية السكر المنتجة عادة لا تكفي للنبات، لذا يحتاج النبات لمواد إضافية في التربة لإعطاء النبتة المواد الغذائية اللازمة وفقا لموقع "بفلانسن فروينده" الألماني.

  • Symbolbild Gießkanne Garten Frühling

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    تحديد كمية الماء المناسب للنباتات المنزلية مسألة يمكن تقديرها، ويحددها شكل تربة النبتة والتي لا يجب أن تكون جافة ويظهر التشقق فيها وأيضا لا يجب أن تحصل على قدر زائد من الماء. وينصح الخبراء بري النباتات المنزلية بماء حرارته مثل حرارة الغرفة والابتعاد عن الماء البارد وري تربة النبتة حتى تتوقف عن امتصاص الماء.

  • Epiphyt-Pflanze

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    النباتات الهوائية من أكثر الأنواع المناسبة لتزيين المنازل لاسيما مع شكلها الجذاب. لكن مشكلة هذه النباتات تكمن في احتياجها لعناية خاصة، فريها يجب أن يتم باستخدام رشاش الماء الذي يجب أن يكون في درجة حرارة الغرفة. وبين الحين والآخر تحتاج النباتات الهوائية لرشها بماء ممزوج بأسمدة خاصة بالنباتات الهوائية.

  • Wintereinbruch in Mainau

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    النباتات أيضا تحتاج لفترات راحة. ففي فصل الشتاء لا تنمو معظم النباتات أو تنمو ببطء شديد وهنا يجب التقليل من وضع السماد في التربة أو ري النبات بشكل مستمر.

  • Für Dich! Zwei Finger und ein Gänseblümchen

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    تلعب الرعاية دورا مهما في نمو ونضارة النباتات، وينصح الخبراء وفقا لمجلة "بريغيته" الألمانية، بعدم التعامل مع النبتة كديكور فحسب، بل معاملتها ككائن حساس له احتياجات يجب الوفاء بها، فمن المهم تغيير الطبق الخاص بالنبتة كل عام والاهتمام بمواعيد وضع السماد في التربة واختيار المكان ودرجة الحرارة المناسبة، وكلها أمور تظهر آثارها على نضارة النباتات.

  • Schrebergarten Kleingärtner-Kolonie Neugrabener Moor Hamburg Rasenmäher

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    يعتبر جز العشب من أهم عوامل العناية بالحدائق المنزلية. وينصح الخبراء بجز العشب مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. أما خلال شهري مايو ويونيو، حيث تنمو الأعشاب بشكل أسرع، فيجب زيادة عدة مرات جز العشب. ويقدر الخبراء معدل نمو العشب بما يتراوح بين 2,5 و 3,6 سنتيمترا أسبوعيا في المتوسط، وفقا لموقع "ماين شونر غارتن" الألماني.

  • Tauschringe Gartenarbeit

    ليس بالسماد وحده تزدهر وتنمو النباتات

    يختلف الطول المناسب لعشب الحديقة بحسب عدة عوامل منها درجة تعرضه للشمس وفصول السنة المختلفة. فالعشب الموجود في مناطق لا تصلها الشمس، يجب أن يبقى أطول من غيره ويمكن أن يصل طوله لنحو 5 سنتيمترات. وفي فترات الصيف ينصح الخبراء بعدم تقصير العشب بشكل كبير لأن العشب الطويل يظلل التربة وبالتالي يحميها من الجفاف السريع في الطقس الحار.

    الكاتب: ابتسام فوزي


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