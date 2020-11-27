لعلاج اكتئاب كورونا.. تطبيقات ذكية لزراعة النباتات المنزلية

أثبتت الكثير من الدراسات العلمية أن للنباتات المنزلية فوائد صحية متعددة في تحسين الحالة المزاجية للإنسان وتقليل شعوره بالوحدة والاكتئاب. ويُعد الاهتمام بالصحة النفسية في مثل هذه الفترات العصيبة أمراً في غاية الأهمية، ولا سيما بعد تفشي جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على التواصل الاجتماعي بين البشر. وبات من المهم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة النفسية والبدنية للإنسان.

ويترافق تفشي فيروس كورونا المستجد بحالة عامة من عدم اليقين، ومن الطبيعي أن يُصاب الناس بالقلق من إمكانية تشخيص إصابتهم بالفيروس، أو إصابة أحد الأشخاص المقربين بالعدوى. وفي هذه الفترة؛ بما أننا نقضي كل وقتنا في المنزل بسبب الجائحة المستمرة، فيمكنك زراعة بعض النباتات المنزلية لتحسين حالتك المزاجية وزيادة إنتاجيتك أثناء العمل من المنزل، كما يفيد الموقع الطبي "هيلث لاين".

ونقدم لك، أبرز التطبيقات التي تساعدك على زراعة النباتات المنزلية وطرق الاعتناء بها جيداً، وجميعها متاحة لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

مشاهدة الفيديو 04:07 شارك قهر قساوة الشتاء بالزراعة في أقبية المنازل السويدية إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Uhzg قهر قساوة الشتاء بالزراعة في أقبية المنازل السويدية

1- تطبيق Plant Life Balance

يتيح لك هذا التطبيق تزيين منزلك أو أي مساحة تريدها بالنباتات بشكل أفضل، حيث يمكنك التقاط صورة لأي مساحة داخلية أو خارجية، ومعرفة النباتات التي ستساعد في تحسين جودة الهواء والرفاهية، ويعتمد هذا التقييم على أبحاث علماء في جامعة (RMIT) الأسترالية.

يضم التطبيق العديد من أنماط النباتات المخصصة والمصممة علمياً لتحسين صحتك وحالتك المزاجية، ومنح منزلك مظهراً حيوياً جديداً في الوقت نفسه، حيث يضم أكثر من 100 نوع من النبات من جميع الأحجام والأصناف يمكنك تجربتها في مساحتك. ويحتوي أيضاً على دليل شامل حول كيفية العناية بالنباتات بشكل صحيح.

2- تطبيق PictureThis

يتيح لك هذا التطبيق معرفة كل ما تريده عن أي نبات لديك من خلال التقاط صورة له، حيث يعتمد في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد أكثر من 10000 نوع من النباتات بدقة 95 بالمائة، وذلك أفضل من معظم الخبراء من البشر.

يتميز هذا التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام، حيث تقدم لك إرشادات بسيطة لمساعدتك في الحصول على أفضل صور للنبات وتاريخه وخصائصه، من وقت الإزهار إلى العمر الافتراضي. ويقدم لك نصائح حول العناية بالنباتات مثل: مواعيد الري المثالية، وكيفية مكافحة الآفات، وغير ذلك الكثير.

3- تطبيق NatureID

يعتمد التطبيق على التقاط صور للنباتات للحصول على المعلومات التي تحتاجها، ولكن أهم ما يميزه هو أنه دقيق جداً. ولدى هذا التطبيق القدرة على تشخيص أي مشكلة تعاني منها مع النباتات المنزلية بسرعة.

يعتمد التطبيق في عمله على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتيح لك الحصول على تشخيص للمشكلة، بالإضافة إلى توصيات للرعاية المناسبة لضمان التعافي السريع لنباتاتك.

4- تطبيق GrowIt

إذا كنت مبتدئاً في مجال البستنة فيمكنك من خلال هذا التطبيق تعلم كيفية تحضير التربة بشكل صحيح لأي شيء تزرعه، وما يجب عليك أن تقوم به بناءً على موقعك الجغرافي، من خلال الحصول على إجابات عن أسئلتك حول أهم النباتات وكيفية الزراعة الصحيحة، وكذلك مشاركة صور النباتات الخاصة بك.

5- تطبيق (iNaturalist)

هو عبارة عن مبادرة مشتركة بين أكاديمية كاليفورنيا للعلوم والجمعية الجغرافية الوطنية. ويساعدك هذا التطبيق في التعرف على النباتات والحيوانات عن طريق التقاط صور لها، وسيقدم لك أفضل 10 أنواع متشابهة بصرياً للحصول على مزيد من المعلومات، ويمكنك عرض هذه الاقتراحات حتى قبل إنشاء حساب.

و.ع