لعبة مكعبات في يد فتى تثير هلعاً في بلدة ألمانية!

تسبب مراهق في إطلاق عملية أمنية واسعة النطاق في ألمانيا بعدما ظن صاحب مطعم أن البندقية اللعبة التي يحملها سلاحاً حقيقياً.
وأبلغ شاهد الشرطة أنه رأى فتى يبلغ من العمر 15 عاماً يرتدي زياً مموهاً ويحمل بندقية -على ما يبدو- ويتجول في بلدة لينداو بجنوب ألمانيا.
وقال ضابط من شرطة لينداو لصحيفة "لينداور تسايتونغ": "بالطبع كان علينا الذهاب على الفور". وأفادت تقارير إعلامية بأن عدة سيارات دورية وعدداً من رجال الشرطة الاتحادية هرعوا لإيقاف الفتى.
وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أنه تبين أن الفتى، الذي لم يذكر اسمه، لم يكن يحمل سلاحاً حقيقياً وإنما لعبة من قطع المكعبات.
م.ع.ح / ع.أ.ج (رويترز)
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حقبة ثمانينات القرن 20 ـ أحداث تاريخية وأيقونات بارزة
عالم مُنقَسم على نفسه
عمل الستار الحديدي على تعزيز تقسيم العالم إلى ما كان يُعرف بالمعسكر الشرقي الذي يقوده الاتحاد السوفيتي، والمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة وبالتالي ازدادت وتيرة عسكرة العالم، كما ازدادت أعداد الصواريخ النووية التي كانت تُهدد منطقة وسط أوروبا بالدمار، تظاهر مئات الألوف من الأوروبيين في الشوارع مطالبين بنزع الأسلحة النووية وبإحلال السلام وإبعاد شبح النزاعات المُدمرة.
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حقبة ثمانينات القرن 20 ـ أحداث تاريخية وأيقونات بارزة
مكعب روبيك
بدأ الإهتمام بمكعب الروبيك في مطلع عام 1981، لم ينعم أطفال الثمانيات بلعبة النينتندو ولم تسنح لهم أقدارهم أن يستخدموا الهواتف المحمولة بل كانوا يمضون أوقاتهم باللعب بما يُعرف بمكعب الروبيك الذي كان من الألعاب الأكثر مبيعاً في العالم. تمكن مواطن أسترالي من تحطيم الرقم القياسي في إعادة ترتيب ألوان المكعب بزمن وصل إلى 4.22 ثانية، إلا أن الروبوت تمكن من تحقيق النتيجة ذاتها بزمن وصل إلى 38 ثانية فقط.
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حقبة ثمانينات القرن 20 ـ أحداث تاريخية وأيقونات بارزة
بوريس بيكر في ملعب ويمبلدون
ألهب الشاب بوريس بيكر البالغ 17 عاماً من عمره حماس الجمهور الألماني عندما فاز ببطولة ويمبلدون لكرة المضرب في 7 يوليو/ تموز 1985 وحقق شهرة عالمية كبيرة لازالت أصدائها ماثلة للعيان حتى أيامنا هذه.
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حقبة ثمانينات القرن 20 ـ أحداث تاريخية وأيقونات بارزة
تسريحة الموليت
تسريحة الشعرالمسماة بالموليت حيث يكون فيها الشعر قصيراً من جانبي الوجه والجبهة وطويلا مسترسلاً خلف الرأس، إنتشرت تسريحة الموليت بين النساء والرجال على حد سواء في حقبة ثمانينات القرن الماضي، ومن أشهر من حرص على هذه التسريحة نجم كرة المضرب أندريه أغاسي ، والمغني جورج مايكل و بونو مغني فرقة يو2.
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حقبة ثمانينات القرن 20 ـ أحداث تاريخية وأيقونات بارزة
سيارة أوبل مانتا سيارة المشاهير
في ثمانينات القرن الماضي كانت سيارة أوبل مانتا هي السيارة هي المفضلة لمن يحرصون على تسريحة الشعر المسماة موليت. لاتكتمل زينة السيارة أوبل مانتا إلا بتعليق ذيل الثعلب على المرآة الخلفية للسيارة. صُنع أكثر من مليون سيارة من هذا الطراز، ومن أشهر الممثلين الذين ظهروا جنباً إلى جنب مع هذه السيارة الممثل الألماني تيل تشفيغر في الفيلم الألماني الذي يحمل إسم السيارة أوبل مانتا.
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حقبة ثمانينات القرن 20 ـ أحداث تاريخية وأيقونات بارزة
جهاز الووكمان
أصيب العالم بالدهشة عندما نزل إلى الأسواق جهاز الووكمان الصغير الحجم الذي يعمل على البطارية، وهكذا أمسى بإمكان المرء الإستماع إلى موسيقاه المفضلة أينما ذهب وكلما عليه أن يفعله هو أن يضع شريط الكاسيت داخل الجهاز ويضع سماعتا الأذنين ليبدأ بالاستماع إلى الموسيقى. كان الأطباء يحذرون الشباب من الصوت العالي للموسيقى وتوقعوا أن يُصاب جيل كامل من الشباب بمشاكل في السمع.
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حقبة ثمانينات القرن 20 ـ أحداث تاريخية وأيقونات بارزة
أجهزة الكمبيوتر الشخصية
دخل جهاز معالجة البيانات الضخمة الحجم إلى المنازل وأمسى الاستخدام الشخصي لهذا الجهاز ممكنا في حقبة ثمانينات القرن الماضي. في عام 1977 قال السيد كين أولسن مؤسس شركة المعدات الرقمية دي إي سي : "ليس هناك من سبب يمنع الناس من إمتلاك أجهزة كمبيوتر شخصية في منازلهم".
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حقبة ثمانينات القرن 20 ـ أحداث تاريخية وأيقونات بارزة
لعبة الباك مان وجهاز سي 64
حَظِيَ جهاز الكمبيوتر المنزلي كومودور 64 على شعبية كبيرة وبِيعَ بأسعار معقولة. أحب الشباب لعبة الكمبيوتر المسماة باك مان، قام اللاعبون بالمناورة وبمحاولة إدخال كرة صفراء اللون وسط متاهة تتعرض خلالها الكرة الصفراء للإلتهام من قِبلِ النقاط الوامضة، تحاول الكرة الصفراء الهروب غير أن الأشباح الأربعة تقوم بإلتهام كرة الباك مان.
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حقبة ثمانينات القرن 20 ـ أحداث تاريخية وأيقونات بارزة
قصة مخلوق العوالم المجهولة
شهد عام 1982 حدثاً كبيراً في حياة المخرج ستيفن سبيلبيرغ، ففي هذا العام أخرج فيلمه مخلوق العوالم المجهولة ، حقق هذا الفيلم نجاحاً عالمياً منقطع النظير ويحكي الفيلم قصة المخلوق الفضائي الذي نسيه أهله في كوكب الأرض، يقوم عدد من الأطفال بمساعدة هذا المخلوق كي يعود إلى كوكبه، ترشح الفيلم لنيل عدة جوائز أوسكار.
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حقبة ثمانينات القرن 20 ـ أحداث تاريخية وأيقونات بارزة
النجم مايكل جاكسون
شهدت حقبة الثمانينات إصدار ألبوم مايكل جاكسون "ثريلرز- المثيرون" وقام المنتج كوينسي جونز الذي يُعتبر من أكبر منتجي الأغاني في ثمانينات بالإشراف على أغنيتي مايكل جاكسون "بِيت إت" وأغنية "بيللي جين". أدى رقصات لن ينساها من شاهدها. ولازال ألبومه المسمى "ثريلرز- المثيرون" الأكثر مبيعاً على الإطلاق في العالم.
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حقبة ثمانينات القرن 20 ـ أحداث تاريخية وأيقونات بارزة
المغنية مادونا أيقونة حقبة الثمانينات
تربعت المغنية مادونا على عرش أغاني البوب الأمريكية منذ عام 1984 ولازال تأثيرها واضحاً حتى أيامنا هذه. لم تتمكن أي مغنية بوب أخرى أن تحقق نجاحاً يُذكر بالمقارنة مع مادونا... أيقونة حقبة ثمانينات القرن الماضي.
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حقبة ثمانينات القرن 20 ـ أحداث تاريخية وأيقونات بارزة
سقوط جدار برلين
سقوط جدار برلين السيئ الصيت في 09 نوفمبر/ تشرين ثاني 1989، وهو الجدار الذي كان يفصل برلين الشرقية الشيوعية وبرلين الغربية. وبهذا الحدث انهار ما عرف بـ"الستار الحديدي" بين الشرق والغرب، وهو ما معهد الطريق نحو نظام عالمي جديد. الكاتبة: سيلكي ونتشي / غالية داغستاني
الكاتب: غالية داغستاني