لعبة مكعبات في يد فتى تثير هلعاً في بلدة ألمانية!

تسبب مراهق في إطلاق عملية أمنية واسعة النطاق في ألمانيا بعدما ظن صاحب مطعم أن البندقية اللعبة التي يحملها سلاحاً حقيقياً.

وأبلغ شاهد الشرطة أنه رأى فتى يبلغ من العمر 15 عاماً يرتدي زياً مموهاً ويحمل بندقية -على ما يبدو- ويتجول في بلدة لينداو بجنوب ألمانيا.

وقال ضابط من شرطة لينداو لصحيفة "لينداور تسايتونغ": "بالطبع كان علينا الذهاب على الفور". وأفادت تقارير إعلامية بأن عدة سيارات دورية وعدداً من رجال الشرطة الاتحادية هرعوا لإيقاف الفتى.



وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أنه تبين أن الفتى، الذي لم يذكر اسمه، لم يكن يحمل سلاحاً حقيقياً وإنما لعبة من قطع المكعبات.

م.ع.ح / ع.أ.ج (رويترز)