 لعبة على الإنترنت تلفت الأنظار إلى رحلة اللجوء الخطرة | عالم المنوعات | DW | 04.12.2018

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منوعات

لعبة على الإنترنت تلفت الأنظار إلى رحلة اللجوء الخطرة

لعبة جديدة على الإنترنت تحاكي رحلة اللجوء المحفوفة بالمخاطر، والتي يمر بها اللاجئ في طريقه للوصول إلى بلد آمن. بداية من هروبه من بلده الأم، مروراً بالمصاعب التي يواجهها خلال طريقه.

Slowenien Polizei und Milität Grenzzaun (picture alliance/NurPhoto/J. Hilton)

في لعبة "السلك الشائك" (ريزور واير) الجديدة على الإنترنت هناك ثلاث مستويات معقدة يتعين على اللاعب تجاوزها.. الأول هو الفرار من الحرب في بلده الأم، ثم مراوغة الشرطة وهي تجتاح مخيم اللاجئين الذي يقطن فيه، وأخيراً عبور النهر مع تفادي جثث الذين لم يتمكنوا من الوصول. وفي تلك اللعبة لا يملك اللاعب سوى حياة واحدة فقط. غير أن الفوز ليس هو الهدف من (ريزور واير)، كما أن تصميمها البدائي لا يهدف إلى إرضاء محبي ألعاب الكمبيوتر القديمة. فاللعبة هي مشروع لمجموعة سلوفينية لحقوق الإنسان تأمل أن تزيد من خلالها الوعي بالمحن التي يواجهها المهاجرون، واليأس الذي يصيبهم. وأن تساعد في حملة لإقناع الحكومة بتفكيك سياج على الحدود بين سلوفينيا وكرواتيا.

مختارات

حسام لاجئ سوري يعيش في النمسا منذ ثلاث سنوات، ورغم أنه ولد أصمّا وأبكمّا، إلا أنه أتيحت له فرصة إجراء تدريب مهني في شركة سيمنس، عملاق الصناعات الإلكترونية الألمانية، ليصبح مختصاً في التقنية الكهربائية. (03.12.2018)

أوضح المدعي العام بألمانيا بيتر فرانك أن رجاله يعرفون أن تنظيم "داعش" يستغل حركة اللاجئين وقام بتهريب أشخاص إلى غرب أوروبا. غير أن فرانك يرفض القول بأن التهديد الإرهابي لألمانيا لم يأت إلا مع موجة اللجوء الأخيرة. (04.12.2018)

وقالت ماغا سيمرمان، وهي مديرة للمشروع في مجموعة "اليوم هو يوم جديد"، إن "السياج الحدودي قائم على الحدود السلوفينية منذ ثلاثة أعوام، ويبدو الأمر وكأننا توقفنا عن الاهتمام.. وكأننا قبلنا وجوده كأمر واقع". وأضافت "لم يجعل العبور مستحيلاً.. بل خطراً". وذكرت أن الإلهام لتصميم اللعبة جاء من المهاجرين أنفسهم.

وقالت: "الكثير من اللاجئين يصفون تجربتهم بأنها لعبة لأن بها الكثير من الفخاخ والعراقيل. يتعين عليهم السفر خلال الليل، وتجنب الشرطة وكثيراً ما يتعرضون للسرقة أو تصادر الشرطة وثائقهم وكثيراً ما تتم إعادتهم لمخيمات اللاجئين".

ولا نهاية سعيدة للعبة: فعندما يتمكن اللاعب من عبور نهر كولبا ويصل في نهاية المطاف إلى الحدود السلوفينية تقابله لافتة الأسلاك الشائكة، ولا يستطيع حينها الذهاب لمسافة أبعد.

وقالت سيمرمان "بعضهم جرب ‭'‬اللعبة‭'‬ عشر مرات أو أكثر وسيواصلون المحاولة إلى أن يتمكنوا من دخول أوروبا".

ر.ض (رويترز)

  • Syrische Familie mit Baby in Griechenland (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "نتواجد في اليونان منذ ستة أشهر، وطفلنا ولد في تركيا". يقول أحمد وفينوس النازحان من قرية قرب اللاذقية في سوريا. وبسبب القصف الروسي فقدوا كل ما يملكون.

  • Irakischer Flüchtling in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    العراقي عبد الأمير (49 عاماً)، قضى العقد الأخير كنازح من بلده. في فبراير/ شباط 2016 وصل إلى اليونان. "على بعد لحظات من الساحل اليوناني ظهرت سفينة لخفر السواحل التركية، تسببت في موجات كبيرة، وأُصبنا بخوف كبير".

  • Pakistanischer Flüchtling in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    أما الباكستاني فرمان (18 عاماً) فيقول: "وصلت أمس قادماً من بلغاريا عبر تركيا ويجب أن أصل إلى ألمانيا مثل الآخرين". ويضيف: "ألمانيا بلد جميل جداً، وهناك يمكنني أن أعمل طباخاً، فأنا أطبخ بشكل جيد جداً".

  • Gruppe pakistanischer Flüchtlinge in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "تم إعادتي ثلاث مرات من قبل الصرب إلى بلغاريا. لكن سأحاول مرة أخرى الوصول إلى ألمانيا..الكثيرون نجحوا في ذلك وسأنجح أيضاَ"، يوضح الباكستاني وسيم بالقميص الأبيض (28 عاماً).

  • zwei mongolische Familien aus China in Bulgarien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    الغالبية في مخيم اللاجئين " باستروغور" ببلغاريا شبان أفغان وباكستانيون، إلى جانب عائلتين منغوليتين من الصين يريدون الوصول إلى ألمانيا. جاؤوا من شيلين التي تتمتع بالحكم الذاتي. ويقولون إن "المنغوليين يتعرضون باستمرار للقمع".

  • Drei Flüchtlinge im Lager Pastrogor (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    تكلف الرحلة من باكستان إلى ألمانيا 6 آلاف دولار أمريكي. علي (يسار الصورة) يتواجد في" باستروغور" منذ أسبوعين، وينتظر مكالمة من أحد المهربين لمواصلة الرحلة. " يجب أن أصل إلى ألماني لدعم عائلتي ماليا. وأستطيع العمل كسائق تاكسي".

  • Iranischer Christ im Lager Pastrogor (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "أنا مسيحي والمسلمون في هذا المخيم يهينوني باستمرار"، يروي هذا الطبيب من إيران (22 عاماً). ويضيف:"أتصور أن أبقى في بلغاريا، لكن أنا بحاجة للعيش بعيداً عن أصحاب الأديان الأخرى، لأنهم يتحرشون بي."

  • Leiter des Lagers Patrogor und pakistanischer Flüchtling (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يطلب هذا النازح الباكستاني (يمين الصورة) من مدير مأوى اللاجئين "باستروغور" ببلغاريا إعادته إلى بلده بسبب مرض ابنه. "الرحلة إلى أوروبا كانت خطأ"، كما يوضح. لكنه ليس الوحيد الذي يعتقد ذلك. فهناك بعض الأفغان يريدون الرجوع أيضاً.

  • Pakistanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    وصل الباكستاني "هرام" منذ بضعة أيام إلى أحد مخيمات اللاجئين في صربيا. وسبق له أن حاول عبور الحدود إلى المجر، لكنه تعرض للضرب بوحشية من قبل الشرطة المجرية، دون أن يفهم السبب، على حد تعبيره.

  • Pakistanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يوجد الباكستاني عمر شيداد (23 عاما) منذ أحد عشر شهرا في حالة فرار. وهو الآن في صربيا ويريد مغادرتها إلى إيطاليا. "في إيطاليا نحصل بسرعة على اللجوء. بعدها نذهب حيث نريد" يوضح عمر.

  • Syrischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    "أنا منذ أسبوعين هنا وأتمنى أن أستطيع تقديم طلب اللجوء في المجر"، يقول هذا الشاب السوري في الحدور الصربية المجرية. ويضيف "إذا انتهت الحرب في سوريا سأعود. سوريا هي وطني. وقلبي ملك لها".

  • Afghanischer Flüchtling in Serbien (Copyright: DW/M. Ilcheva)

    لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

    يتساءل هذا الشاب الأفغاني "ماذا فعلت السيدة ميركل؟..هي وجهت لنا الدعوة جميعا. والآن أغلقت الحدود في وجهنا". فهو يتواجد منذ أسبوع في منطقة العبور الحدودية بين صربيا والمجر. وعينه على ألمانيا.

    الكاتب: ماريا إلشيفا/ عبد الرحمان عمار


مختارات

لاجئون عالقون في طريق البلقان وعيونهم على ألمانيا

منذ إغلاق طريق البلقان التي كان غالبية اللاجئين يسلكونها للوصول إلى أوروبا، بقي الكثيرون منهم عالقين في مناطق حدودية بأوروبا الشرقية. لكل نازح قصته مع النزوح وخططه للمستقبل. هذه التشكيلة من الصور تقربنا من بعض الأمثلة. (30.08.2016)  

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