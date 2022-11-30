لعبة سوبر بول فريدة حيث يشترك فيها لاعبان من السود في موقعه خلف خط الوسط

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تقام مبارة كرة قدم أمريكية يوم الأحد بين فريقي كانساس سيتي وفيلادلفيا إيلغلز. وهي أول مباراة سوبر بول يشترك فيها اثنيان من لاعبي خط خلف الوسط السود.
حسم المنتخب الهولندي "معركة الولايات المتحدة" بالفوز عليها 3-1، وتسجيل اسمه كأول العابرين إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم. وقد تألق الجناحان دينزل دمفريس ودالي بليند في صناعة وتسجيل أهداف هولندا.
أبقى المنتخب الإيراني على آماله ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في سادس مشاركة له، وذلك بعد فوز قاتل على نظيره الويلزي 2-صفر، في مباراة سبقها أداء اللاعبين النشيد الوطني خلافاً للمباراة الأولى ضد إنكلترا.
لم يخالف المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي التوقعات وتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بفوز صعب على نظيره الأسترالي ضمن منافسات دور الستة عشر، وسيصطدم بنظيره الهولندي الذي سبقه اليوم وتأهل بالفوز على نظيره الأمريكي.
لم يخض منتخب قطر النسائي أي مباراة في بطولة منذ 2014. ورغم ذلك، يأمل الفريق في أن يدفع نجاح منتخب المغرب النسائي بوصوله نهائيات كأس العالم العام المقبل، نحو تعزيز كرة القدم النسائية في قطر والعالم العربي.
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