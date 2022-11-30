لعبة سوبر بول فريدة حيث يشترك فيها لاعبان من السود في موقعه خلف خط الوسط

منتخب قطر للكرة النسائية المتوقف منذ سنوات يتابع بحسرة مونديال الرجال

لم يخض منتخب قطر النسائي أي مباراة في بطولة منذ 2014. ورغم ذلك، يأمل الفريق في أن يدفع نجاح منتخب المغرب النسائي بوصوله نهائيات كأس العالم العام المقبل، نحو تعزيز كرة القدم النسائية في قطر والعالم العربي.