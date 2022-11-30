 لعبة سوبر بول فريدة حيث يشترك فيها لاعبان من السود في موقعه خلف خط الوسط | DW الأخبار | DW | 11.02.2023

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لعبة سوبر بول فريدة حيث يشترك فيها لاعبان من السود في موقعه خلف خط الوسط

تقام مبارة كرة قدم أمريكية يوم الأحد بين فريقي كانساس سيتي وفيلادلفيا إيلغلز. وهي أول مباراة سوبر بول يشترك فيها اثنيان من لاعبي خط خلف الوسط السود.

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