 لعبة جنسية تتسبب في إغلاق مؤقت لجزء من مطار برلين | عالم المنوعات | DW | 07.08.2018

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منوعات

لعبة جنسية تتسبب في إغلاق مؤقت لجزء من مطار برلين

عند مرور إحدى الحقائب على جهاز التفتيش بالأشعة في مطار برلين-شونيفيلد تم رصد جسم غريب بالحقيبة ليتم بعدها إغلاق المطار جزئيا، لكن بعد البحث كانت المفاجأة!

Beate Uhse (picture alliance/dpa/C. Charisius)

 تسببت لعبة جنسية داخل حقيبة لأحد المسافرين في استنفار أمني بمطار برلين-شونيفلد في العاصمة الألمانية. وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية اليوم الثلاثاء (السابع من أغسطس/آب)  ن السلطات اكتشفت جسما مشبوها خلال مرور الحقيبة عبر جهاز التفتيش بالأشعة السينية.

وبعدما قامت السلطات بتفتيش الحقيبة وجدت أن الجسم المشبوه لعبة جنسية. واضطرت السلطات إلى إغلاق جزء من المطار لأقل من ساعة خلال عملية التفتيش، ما أدى إلى تعطل بعض أكشاك تسجيل إجراءات الوصول. وتم إنهاء الحظر في وقت لاحق.

هـ.د / ط. أ (د ب أ)

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    الكاتب: غالية داغستاني


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