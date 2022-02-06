لعبة بولو على الثلج في سانت موريتز

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رياضة البولو هي لعبة الملوك والأمراء. يأتي لمتابعتها في جبال الألب السويسرية ليس فقط محبي هذه الرياضة بل أيضا المشاهير للتباهي والأغنياء ممن يمكنهم تحمل التكاليف.
الرحلة بقطار غلاسيه إكسبرس من أشهر رحلات القطارات في العالم. منذ 88 عاما يعتبر السفر على متن "أبطأ قطار سريع في العالم" من أكثر الرحلات إثارة وراحة لاستكشاف جبال الألب.
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