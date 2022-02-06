 لعبة بولو على الثلج في سانت موريتز | يوروماكس | DW | 06.02.2022

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يوروماكس

لعبة بولو على الثلج في سانت موريتز

رياضة البولو هي لعبة الملوك والأمراء. يأتي لمتابعتها في جبال الألب السويسرية ليس فقط محبي هذه الرياضة بل أيضا المشاهير للتباهي والأغنياء ممن يمكنهم تحمل التكاليف.

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