لطمأنة الأمريكيين.. بايدن يتعهد بالحصول على لقاح كورونا علنا

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالحصول على لقاح كورونا بشكل علني. وقال بايدن لمحطة (سي.إن.إن) التلفزيونية في مقابلة تبثها في وقت لاحق "لقد فقد الناس الثقة في قدرة اللقاح على النجاح". واجتمع فاوتشي، عضو فريق العمل الحالي للتصدي لكورونا التابع للبيت الأبيض وكبير خبراء الأمراض المعدية بالحكومة الأمريكية، مع مستشاري بايدن بشأن الجائحة في وقت سابق يوم الخميس.

وقال بايدن في المقابلة إنه طلب من فاوتشي البقاء كبيرا للمستشارين الطبيين. وانتقد ترامب في بعض الأوقات إصرار فاوتشي على ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة جائحة كوفيد-19، التي أودت حتى الآن بأرواح 273 ألف أمريكي.

وقال كبير الخبراء الأمريكيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن يستمر في تقديم المشورة للحكومة بشأن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وجاءت تصريحات بايدن لمحطة (سي.إن.إن) بعدما قال ثلاثة رؤساء سابقين، هم بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، إنهم سيحصلون على لقاح فيروس كورونا علنا كسبيل لإظهار أنه آمن.

ع.ش/ هـ.د (رويترز، د ب أ)