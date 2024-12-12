لصحة قلبك.. تجنب المشروبات الغازية وفكِّر بـ"الآيس كريم"!

كشفت دراسة حديثة عن علاقة قوية بين المشروبات الغازية وصحة القلب والأوعية الدموية. في المقابل، كشفت الدراسة عن أن هذه المخاطر الصحية تقل عند تناول الآيس كريم والشوكولاتة والمخبوزات.

حذرت دراسة حديثة من ارتباط تناول المشروبات الغازية التي تحتوي على السكريات المضافة، بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ودقت الدراسة، التي نشرتها دورية Frontiers in Public Health، ناقوس الخطر إزاء الإسراف في شرب المشروبات الغازية والمحلاة.

وخلصت إلى أن شرب أكثر من ثماني مشروبات تحتوي على سكريات مضافة في الأسبوع كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 19 بالمئة وزيادة خطر الإصابة بنوبات قلبية بنسبة 18 بالمئة مقارنة بشرب مشروب غازي واحد في الأسبوع.

وفي ذلك، قالت سوزان غانزي، الباحثة التي شاركت في إعداد الدراسة، إن "النتيجة الأكثر لفتا للانتباه في دراستنا هي العلاقة المتباينة بين المصادر المختلفة للسكر المضاف وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية."

وأضافت "يسلط هذا التباين الضوء على أهمية النظر ليس فقط في كمية السكر المستهلكة، ولكن أيضًا في مصدرها وسياقها."

ماذا بشأن مثلجات الأيس كريم؟

ورغم نتائجها الصادمة، إلا أن الدراسة قدمت بديلا عن المشروبات التي تحتوي على السكريات المضافة، ما يعني أن الوقاية من أمراض القلب لا تتطلب التوقف عن تناول السكريات بشكل كامل.

وقالت غانزي، الباحثة في قسم الأوبئة التغذوية بجامعة لوند السويدية، إن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية يقل عند تناول الحلويات مثل المخبوزات و الشوكلاتة .

وأضافت أن تناول المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية كان مرتبطا بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب مقارنة بتناول المخبوزات.

وقالت إن العناصر الغذائية الموجودة في المخبوزات والآيس كريم تعمل على إبطاء عملية الهضم، ما يمهد الطريق أمام إطلاق تدريجي للسكر في مجرى الدم.

وأشارت إلى أن الدهون والألياف والبروتينات الموجودة في المخبوزات وغيرها تعزز الشعور بالشبع مقارنة بالمشروبات الغازية، مما يعني تناول الكثير من السعرات الحرارية.

يُشار إلى أن جمعية القلب الأمريكية توصي بعدم تناول أكثر من 6 ملاعق صغيرة من السكر المضاف يوميًا للنساء و9 ملاعق صغيرة للرجال.

م ف