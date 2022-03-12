لسوء النتائج.. هيرتا برلين يقيل مدربه كوركوت

أعلن نادي هيرتا برلين اليوم الأحد (13 مارس/ آذار 2022) إقالة مدربه تايفون كوركوت بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المسؤولية وذلك عقب خسارة الفريق في خمس مباريات متتالية بالدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وذكر هيرتا برلين في بيان اليوم الأحد "بعد تحليل عميق للوضع الرياضي الراهن، قرر هيرتا برلين إعفاء المدرب تايفون كوركوت والمدرب المساعد إيليا اراسيتش من مهامهما بشكل فوري".

وخسر هيرتا برلين أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين دون رد أمس السبت لتمتد المسيرة الخالية من الانتصارات للفريق إلى تسع مباريات متتالية، حيث يحتل المركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن شتوتغارت صاحب المركز الثالث من القاع الذي يمنح صاحبه حق المشاركة في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا في نهاية الموسم.

وتولى كوركوت (47 عاماً) تدريب هيرتا برلين في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي خلفاً لبال دارداي لكنه قاد الفريق لتحقيق انتصارين فقط طوال مسيرته، كما خرج هيرتا من كأس ألمانيا بالخسارة على يد يونيون برلين.

وأوضح فريدي بوبيتش الرئيس التنفيذي لهيرتا برلين "بعد بداية واعدة بحصد سبع نقاط من أول أربع مباريات ووجود نزعة إيجابية، قمنا بتحليل الأداء والنتائج في أخر تسع مباريات في الدور الثاني". وأضاف "نحن الآن نقبع في منطقة الهبوط، يتبقى أمامنا ثمان مباريات لحصد النقاط اللازمة للبقاء".

وأشار بالقول: "سنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق ذلك ونريد أن يضمن هذا القرار معرفة جميع المعنيين بمدى خطورة الوضع الراهن، نتمنى أن يكون لهذه البداية الجديدة أثرا إيجابيا".

ويلتقي هيرتا برلين الأسبوع المقبل مع ضيفه هوفنهايم قبل حلول فترة التوقف الدولية، مما قد يمنح المدرب الجديدة الفرصة للتعرف بشكل أفضل على الفريق.

ولكن الأجواء داخل النادي ليست إيجابية، حيث اقتحمت الجماهير الغاضبة ملعب التدريبات بعد الخسارة في الكأس أمام يونيون برلين بجانب وجود خلافات علنية بين أعضاء مجلس الإدارة والممول لارس فيندهورست.

ومن المتوقع أن يتعرض بوبيتش الذي كان يعمل في انتراخت فرانكفورت، قبل الاستعانة به في هيرتا برلين، لانتقادات لاذعة بسبب قراره المتعلق بالتعاقد مع كوركوت، الذي لم يحظ بأي شعبية تذكر بين الجماهير، حيث قام بوبيتش بتغيير مدربين اثنين في غضون عشرة أشهر فقط.

وقال كوركوت "لأسباب عدة لم نستطع أن نبني على البداية الجيدة التي حققناها هنا، أود أن أشكر الجميع هنا على التعاون المفتوح والصادق". وأضاف "أتمنى أن ينجح النادي في تفادي الهبوط وأتمنى لكل أسرة هيرتا برلين كل التوفيق في المستقبل".

ورغم الدعم المالي الكبير الذي قدمه فيندهورست، لم يستطع هيرتا برلين إبرام تعاقدات مؤثرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بسبب جائحة كورونا، كما أثرت العدوى والإصابات على نتائج الفريق.

ع.غ (د ب أ)