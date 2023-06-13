 لست رجلا ولا امرأة | تقارير جديدة | DW | 13.06.2023

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تقارير جديدة

لست رجلا ولا امرأة

"أخيرا أشعر بالراحة في جسدي!" كانت هذه أولى كلمات روبن بعد خضوعه لعملية جراحية طويلة لاستئصال ثدييه. يقول روبن والفرحة تغمره: "هذا تحرر كامل."

Dokumentation Nicht Mann - nicht Frau - geschlechtslos

Dokumentation Nicht Mann - nicht Frau - geschlechtslos

لكن الصدر المسطح لا يجعل من روبن رجلا، لأن روبن "لا جنسي". أي أنه لا ذكر ولا أنثى. يقول روبن إنه يفضل أن يراه الآخرون رجلا وليس امرأة. لكنه يعتبر نفسه بلا جنس ويرفض تصنيفه كجنس ثالث أو حيادي. لهذا لا يفضل روبن استخدام ضمائر المذكر مثل "هو" أو "له". أثناء فترة شبابه توصل إلى قناعة بأنه مختلف عن الآخرين.

 

Dokumentation Nicht Mann - nicht Frau - geschlechtslos

لكن روبن كان ضائعا لفترة طويلة. فقط في سن الثانية والعشرين جاءت الإنفراجة، كما يقول. التقى روبن بأشخاص يشعرون مثله بأنهم عابرون جنسيا ولا ينتمون لأي من الجنسين.حينها أدرك روبن نفسه أنه مثلهم. بعد ذلك صارح والديه وصديقته المقربة وشريك حياته بذلك. كانت ردود الفعل إيجابية.

Dokumentation Nicht Mann - nicht Frau - geschlechtslos

وسرعان ما اتضح لشريك حياته أن حبه لروبن مرتبط بشخصه وليس بجنسه، لذا استمرت علاقتهما واصطحبه روبن معه طيلة رحلة التحول الجنسي. كانت البداية علاجا بالهرمونات فأصبح صوت روبن عميقا، ونمت له لحية وشعر على جسده. تلت ذلك عملية استئصال الثديين. يقول روبن "لقد حصلت بالتأكيد على راحتي الجسدية والروحية، ولكني لم أحصل بعد على تقبل المجتمع لي." وهو يرى أنه يجب زيادة وعي الناس وتفهمهم للعابرين جنسيا. لذا يقوم روبن من خلال دورات تطوعية بتثقيف التلاميذ وطلاب التعليم المهني حول الأشخاص المتحولين جنسيا. ويقول: "سأواصل الكفاح حتى يتم قبولي كما أنا، ويسمح لي بأن أكون هكذا."

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 15 يوليو/تموز 2023 – 14:00 UTC
السبت 15 يوليو/تموز 2023 – 18:03 UTC
السبت 15 يوليو/تموز 2023 – 20:30 UTC
الأحد 16 يوليو/تموز 2023 –01:00 UTC
الأحد 16 يوليو/تموز 2023 – 08:00 UTC
الأحد 16 يوليو/تموز 2023 – 12:00 UTC
الإثنين 17 يوليو/تموز 2023 – 02:00 UTC
الإثنين 17 يوليو/تموز 2023 – 10:00 UTC
الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2023 – 04:00 UTC
الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2023 – 06:00 UTC
الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2023 – 14:30 UTC
الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2023 – 21:30 UTC
الأربعاء 19 يوليو/تموز 2023 – 00:00 UTC
لأربعاء 19 يوليو/تموز 2023 – 08:30 UTC
الخميس 20 يوليو/تموز 2023 – 02:30 UTC
الجمعة  21 يوليو/تموز 2023 – 06:30 UTC

 

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