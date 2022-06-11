لسان نجم سان جيرمان يجر عليه غضب إدارة الفريق

لم يتوقع برينسل كيمبيمبي، نجم دفاع فريق باريس سان الفرنسي أن تتفاعل إدارة الفريق سريعاً من تصريحاته الصحفية، والتي ركز فيها الدولي الفرنسي على مستقبله مع الفريق، لاسيما وأن باريس سان جيرمان يعتزم القيام بتغييرات كثيرة ،على أمل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في أقرب وقت ممكن.

وقال برينسل كيمبيمبي في تصريحات نقلها موقع "شبورت بيلد" الألماني "الكل يعرف حبي لباريس سان جيرمان، إنه حب متبادل. سأبلغ في في شهر أغسطس الـ 27 من عمري وهي لحظة هامة في مسيرة الكروية"، وأضاف كيمبيمبي: "عقدي القادم مهم، فأنا أنتظر لقاء المدير الرياضي الجديد لأسمع عن المشروع الجديد، فنحن بحاجة إلى التحدث بسرعة".

وأشار موقع "شبورت بيلد"، اعتمادا على معلومات مستقاة من جريدة "لوباريزيان" الفرنسية، أن تصريحات برينسل كيمبيمبي لم تكن لها أصداء جيدة داخل إدارة فريق باريس سان جيرمان، حيث يشعر مسؤولو الفريق بالغضب، وأخبروا كيمبيمبي بأنه ليس الشخص الذي يقرر متى سيتم تمديد عقده.

وتفاعل برينسيل كيمبيمبي بسرعة كبيرة مع غضب إدارة الفريق الباريسي، قائلاً في أحدث تصريحات صحفية له "قلت إنني سأبلغ الـ27 من عمري وأن عقدي القادم سيكون حاسماً، وأريد معرفة المشروع الجديد. لم أقل شيئا سيئا"، وأردف:"جئت إلى باريس سان جيرمان عندما كنت في الـ 9 أو الـ 10 من عمري، ومن حقي أن أسال النادي عن الدور الذي يكلفني به".

يشار إلى أن برينسيل كيمبيمبي، يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي يمتد حتى صيف 2024. وتبلغ القمية السوقية للدولي الفرنسي حالياً نحو 40 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في الشؤون الرياضية.