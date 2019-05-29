 لسان نجم الريال ″داني سيبايوس″ يؤرق جماهير أرسنال! | عالم الرياضة | DW | 25.07.2019

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عالم الرياضة

لسان نجم الريال "داني سيبايوس" يؤرق جماهير أرسنال!

فيما اقترب فريق أرسنال الإنجليزي من حسم صفقة انتقال نجم ريال مدريد داني سيبايوس، تنتظر جماهير "المدفعجية" من النجم الإسباني الشاب أن يتوقف عن إطلاق تصريحاته المثيرة للجدل، التي وصلت شظاياها إلى أكثر من جهة.

Spanien Fußball La Liga | Rayo Vallecano - Real Madrid | Dani Ceballos (picture-alliance/AFP7/O. J. Barroso)

سيبايوس، أرشيف.

لم يعد خافياً أن نجم ريال مدريد داني سيبايوس، سيحزم حقائبه ويغادر "الميرنغي" في الأيام القليلة القادمة إلى فريق أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة، فقد خرج النجم الشاب من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ولايته التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

وتنتظر جماهير "المدفعجية" بفارغ الصبر قدوم صانع الألعاب الموهوب، لاسيما وأن أرسنال في حاجة ماسة إلى لاعب من طراز داني سيبايوس. بيد أن انتقال هذا الأخير إلى الفريق اللندني قد لا يخلو من مخاطر.

مختارات

يبدو أن قرار زيدان الأخيرة بمنح نجم ريال مدريد غاريث بيل تسع دقائق لعب قد أشعل غضب المحيطين بالنجم الويلزي، الذي يقترب من الرحيل عن "الميرنغي" نهاية الموسم الحالي، حسب ما أوردت ذلك عدة تقارير صحفية متطابقة. (17.04.2019)

أورد تقرير صحفي أن زين الدين زيدان يُخطط للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي ليروي ساني. ويتردد اسم النجم الألماني كذلك بقوة على طاولة بايرن ميونيخ، الذي يستعد لفتح خزائنه لضم صاحب القدم اليسرى الساحرة، حسب تقارير صحفية متطابقة. (25.04.2019)

أما عن أبرز هذه المخاطر، فهي لسان داني سيبايوس "السليط"، وتصريحاته "المستفزة" في أكثر من مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما حال دون تكوين النجم الإسباني الشاب لصداقات جديدة وتعرضه لانتقادات لاذعة، حسب ما أورد موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ففي نهائي كأس ملك إسبانيا سنة 2015، كتب سيبايوس على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تمنى وجود قنبلة في الملعب، الذي احتضن نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيكو بيلباو، وذلك بسبب قيام بعض الجماهير بالتصفير خلال عزف النشيد الوطني الإسباني.

تصريحات سيبايوس لم تتوقف عند هذا الحد، إذ عبر في مناسبة أخرى عن تأييده للجنرال الإسباني فرانكو، كما أنه انتقد بشكل لاذع رفع جيرارد بيكيه وسيسك فابريغاس علم برشلونة أثناء احتفالات فوز المنتخب الإسباني بكأس الأمم الأوروبية سنة 2012، حسب ما أشار إليه موقع "ذا صن".

قذائف سيبايوس لم يسلم منها أيضاً حارس ريال مدريد الأسطوري إيكر كاسياس، حيث سخر سيبايوس في تغريدة له على "تويتر" من رجولة حارس بورتو البرتغالي كاسياس، ليضطر سيبايوس بعد ذلك إلى حذف التغريدة بعد وقت قصير من نشرها.

وربما تشعر جماهير أرسنال الآن بالقلق من لسان سيبايوس وتصريحاته المستفزة، التي قد تجر عليه متاعب جديدة -في حال كررها-، خاصة وأن جماهير النادي اللندني، تريد الصعود في أقرب وقت ممكن إلى منصات التتويج سواء المحلية أو القارية.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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