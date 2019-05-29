لسان نجم الريال "داني سيبايوس" يؤرق جماهير أرسنال!

لم يعد خافياً أن نجم ريال مدريد داني سيبايوس، سيحزم حقائبه ويغادر "الميرنغي" في الأيام القليلة القادمة إلى فريق أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة، فقد خرج النجم الشاب من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ولايته التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

وتنتظر جماهير "المدفعجية" بفارغ الصبر قدوم صانع الألعاب الموهوب، لاسيما وأن أرسنال في حاجة ماسة إلى لاعب من طراز داني سيبايوس. بيد أن انتقال هذا الأخير إلى الفريق اللندني قد لا يخلو من مخاطر.

أما عن أبرز هذه المخاطر، فهي لسان داني سيبايوس "السليط"، وتصريحاته "المستفزة" في أكثر من مرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما حال دون تكوين النجم الإسباني الشاب لصداقات جديدة وتعرضه لانتقادات لاذعة، حسب ما أورد موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ففي نهائي كأس ملك إسبانيا سنة 2015، كتب سيبايوس على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تمنى وجود قنبلة في الملعب، الذي احتضن نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وأتلتيكو بيلباو، وذلك بسبب قيام بعض الجماهير بالتصفير خلال عزف النشيد الوطني الإسباني.

تصريحات سيبايوس لم تتوقف عند هذا الحد، إذ عبر في مناسبة أخرى عن تأييده للجنرال الإسباني فرانكو، كما أنه انتقد بشكل لاذع رفع جيرارد بيكيه وسيسك فابريغاس علم برشلونة أثناء احتفالات فوز المنتخب الإسباني بكأس الأمم الأوروبية سنة 2012، حسب ما أشار إليه موقع "ذا صن".

قذائف سيبايوس لم يسلم منها أيضاً حارس ريال مدريد الأسطوري إيكر كاسياس، حيث سخر سيبايوس في تغريدة له على "تويتر" من رجولة حارس بورتو البرتغالي كاسياس، ليضطر سيبايوس بعد ذلك إلى حذف التغريدة بعد وقت قصير من نشرها.

وربما تشعر جماهير أرسنال الآن بالقلق من لسان سيبايوس وتصريحاته المستفزة، التي قد تجر عليه متاعب جديدة -في حال كررها-، خاصة وأن جماهير النادي اللندني، تريد الصعود في أقرب وقت ممكن إلى منصات التتويج سواء المحلية أو القارية.