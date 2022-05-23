 لديه إمكانيات هائلة - كيف سيساهم الشرق الأوسط في ثورة الهيدروجين؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 31.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

لديه إمكانيات هائلة - كيف سيساهم الشرق الأوسط في ثورة الهيدروجين؟

يعمل الاتحاد الأوروبي على وضع لمساته الأخيرة لقواعد سوق الهيدروجين في التكتل، فيما تتحرك دول أسيوية للبدء في عمليات التسليم. أما الولايات المتحدة فقد خصصت الأموال لإنشاء سلاسل توريد خاصة بهذه الصناعة.

يقول نويل كوهن، الخبير في شركة سيمنز الإلمانية سيقرر اللاعبون خلال العامين المقبلين الدور الذي يرغبون في لعبه في مجال الهيدروجين وفي مجال تحول الطاقة.

يقول نويل كوهن، الخبير في شركة سيمنز الإلمانية "سيقرر اللاعبون خلال العامين المقبلين الدور الذي يرغبون في لعبه في مجال الهيدروجين وفي مجال تحول الطاقة".

شهد العام الماضي تزايدا في زخم مشاريع الهيدروجين، لكن التقلبات المفاجئة أحدثت تغييرا، فيما أطلق عليه "سباق الهيدروجين". فعلى الصعيد الأوروبي، يعمل الاتحاد الأوروبي، الذي كان قبل عامين يمتلك خبرة تقنية كبيرة في مجال الهيدروجين، على وضع القواعد المنظمة لسوق الهيدروجين بين بلدان التكتل؛ من أجل الخروج بضمانات لتنفيذ مشاريع الهيدروجين المحلية وتحديد سلاسل التوريد الخاصة بالهيدروجين من أجل فتح مشاريع خارج التكتل.

مختارات

وفي هذا الصدد، يتعاون الاتحاد الأوروبي مع دول الخليج وبلدان الشرق الأوسط، فيما يرى القائمون على هذه المشاريع أن المنطقة تزخر بإمكانيات هائلة لإنتاج الهيدروجين؛ في ضوء الأراضي الشاسعة ومصادر الطاقة المتجددة ووفرة بُني تحتية وموانئ.

ورغم أن هذه المشاريع الكبيرة تزيد من كفاءة المنطقة في سوق الهيدروجين العالمي، إلا أنها تتطلب الحذر لأن أية أخطاء في التقديرات الاستثمارية قد تتسبب في خسارة مليارات الدولارات.

وفي مقابلة مع DW، قال ألكساندر ريتشل، رئيس قسم التقنية في شركة "مصدر" للطاقة المتجددة المملوكة لحكومة الإمارات، إن الأمر يتطلب "بعض الوقت بين التوقيع على مذكرات التفاهم والقرارات النهائية للاستثمار، إذ تحتاج هذه المشاريع إلى مزيد من الوقت للتصميم والحصول على تراخيص وإبرام شراكات فيما يحتاج المشترون إلى تدابير تأمين".

وتعد شركة "مصدر" من كبار المستثمرين في مجال الهيدروجين بالشرق الأوسط وتقول إنها تنتظر وضع لوائح ذات صلة في أسواق الاستيراد وأهمها ستكون أوروبا إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية.

وأضاف ريتشل "قضية التمويل قد تصبح أكثر تعقيدا إذا لم يتم تحديد قواعد مهمة. لسنا بحاجة إلى انتظار كافة التفاصيل الخاصة بجميع اللوائح، لكن يتعين توضيح أهم هذه اللوائح".

انسجام أم تنافس جديد؟

ورحبت شركة "مصدر" بما ظهر من إرادة سياسية لدول آسيوية، لكنها قالت إنها مازالت تنتظر نشر خطط الحوافز المحلية، فيما قال ريتشيل "يجري الانتهاء من هذه التفاصيل وسوف يحدث ذلك ربما العام المقبل. وفي حالة حدوث ذلك، سنتمكن من المضي قدما".

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك الموارد اللازمة لتلبية متطلبات سوق الهيدروجين في آسيا وأوروبا في وقت واحد.

صورة مجسمة (ماكيت) لمحطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال المعرض الصناعي في هانوفر الألمانية (1/6/2022)

جرى التخطيط لإنشاء مشروعات كبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر في جميع أنحاء العالم

ولا يتفق جميع الخبراء على فرضية أن غياب التنافس بين المستوردين سيؤدي إلى الانسجام، فيما يعتقد البعض أن تطور اقتصاد الهيدروجين  سينجم عنه علاقة تنافسية جديدة بين البلدان.

وفي ذلك، قال داود الأنصاري، الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن أوروبا، خاصة ألمانيا، تمتلك "تصورا خاطئا حيال سوق الهيدروجين".

وفي مقابلة مع DW أضاف: "إنهم يعتقدون أن بإمكانهم الانتظار لأنهم سوف يقررون من سينتج الهيدروجين في نهاية المطاف. لكنهم لا يدركون أن بلدانا أخرى تتحرك بوتيرة أسرع وسوف تقرر البلدان المصدرة مع من ستتعاون".

وقال الأنصاري إن سيناريو تجنب أوروبا المخاطرة قد يكون السبب وراء نهج ألمانيا الحذر، لكنه قال إن الأمر قد يحمل في طياته مخاطر أكبر، بما يشمل ارتفاعا في أسعار  الطاقة  في المستقبل.

وفي المقابل، ترى شركات من التي تركز على مشاريع الهيدروجين أن الأفق يحمل مبادرات إيجابية، خاصة في الولايات المتحدة، التي تعمل على إنشاء سلسلة توريد كاملة خاصة بتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر داخل حدودها، وهو الأمر الذي يدفع المؤسسات الأوروبية إلى تطوير إطار عمل جذاب للحيلولة دون تمركز مقدمي التكنولوجيا عبر المحيط الأطلسي.

مجمع نور ورزازات بجنوب المغرب، أكبر مزرعة للطاقة الشمسية المركزة في العالم.

مجمع نور ورزازات بجنوب المغرب، أكبر مزرعة للطاقة الشمسية المركزة في العالم.

ومن جانبه، قال نويل كوهن، رئيس مبيعات أنظمة الطاقة المستدامة في شركة "سيمنز" للطاقة، أن هناك "منافسة بين صانعي السياسات ومنافسة بين العملاء لتنفيذ مشاريعهم لأنه يوجد تواريخ صلاحية لمعظم خطط الدعم".

وفي مقابلة مع DW، حذر كوهن من خطورة التنافس داخل الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى وضع لوائح موحدة داخل التكتل، لكنه في الوقت نفسه قال إن مطوري قطاع الهيدروجين  أمامهم الحافز للانتظار حتى وضع اللوائح. وقال إن "أسعار التكنولوجيا ستنخفض في الغالب بسبب تأثيرات النطاق".

وفقا لشركة "سيمنز" للطاقة، فإنه من غير المرجح أن تبدأ المشاريع الإقليمية الكبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال العامين المقبلين.

التعاون مع بلدان الشرق الأوسط

من جانبه، قال الأنصاري إن دول الخليج تعمل على تسريع تنفيذ الاتفاقيات التجارية والخطط السياسية ذات الصلة، فيما سوف تحدد أشكال التعاون والتنافس استراتيجياتها.

ففي الوقت الذي لا تمتلك فيه الكويت والبحرين مساحات شاسعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فإنهما يعملان على ضخ استثمارات في بلدان أخرى.

وفي ذلك، أشار الباحث إلى "التواجد السعودي في مشاريع الهيدروجين في سلطنة عمان، التي تخطط لتعزيز تواجدها في سلسلة الإنتاج خاصة إنشاء مصانع الصلب والأسمنت الأخضر، فيما ينشط لاعبون إماراتيون في المشاريع السعودية".

وأضاف أن قطر تعمل على تعزيز التزامها "بتصدير الغاز الطبيعي المسال  ودعم العملاء لإنتاج الهيدروجين والأمونيا من الغاز الطبيعي المسال مباشرة في دول الوجهة".

وأشار الأنصاري إلى أن دول الخليج حققت تفوقا على الدول الغربية في مجال الاستشارات الإدارية إذ "تنظر الشركات (الغربية) فقط إلى أرباحها ولا تُظهر أي اهتمام بالمنطقة التي تحتاج إلى منطق مختلف".

تزخر مصر بإمكانيات طبيعية لتصبح مركزا هاما لإنتاج الهيدروجين الأخضر

تزخر مصر بإمكانيات طبيعية لتصبح مركزا هاما لإنتاج الهيدروجين الأخضر

السباق التكنولوجي

ويرى خبراء أن التوترات الأخيرة حيال الحوافز الأمريكية كشفت عن أن التنافس لا يتعلق فقط بعمليات التسليم وإنما أيضا بتكنولوجيا الهيدروجين.

ويقول الخبراء إنه في حالة تشغيل نصف المشاريع، التي ما زالت قيد التنفيذ حاليا، فسوف ينجم عن ذلك مشاكل كبيرة في سلسلة التوريد، فيما سيلعب موردو التكنولوجيا دورا رئيسيا في أسواق الهيدروجين الناشئة.

وفي ذلك، قال كوهن إنه يتعين "تكثيف الصناعة بشكل كامل من إطار العرض، لكن هذا قد يستغرق بعض الوقت، خاصة وأن الموردين، وهم في الغالب شركات صغيرة، يقومون بضخ استثمارات عند الحصول على طلبات".

لكن تباطؤ وتيرة التطورات في هذا القطاع من شأنه أن يقلل من حدة التوترات؛ إذ سيكون أمام الشركات الوقت الكافي لتوحيد مصادر العناصر الجديدة اللازمة لإنتاج الهيدروجين، خاصة  المحللات الكهربائية والمحولات.

وقد تلعب دول أخرى مثل الصين دورا في مجال سلاسل التوريد، فيما يتوقع خبراء أن تصب  السياسات الأمريكية الأخيرة،  وخصوصا قانون خفض التضخم، في صالح سلاسل التوريد.

ويرى الخبراء أن وضع الاتحاد الأوروبي إطارا تنظيميا لسوق الهيدروجين سيمهد الطريق أمام ضخ استثمارات في أوروبا.

وفي هذا الصدد، قال كوهن إنه خلال "العامين المقبلين، سيقرر اللاعبون الدور الذي يرغبون في لعبه في مجال الهيدروجين وفي مجال تحول الطاقة، لكني أتوقع حدوث اضطرابات كما حدث في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قبل عشر سنوات".

سيرجيو ماتالوتشي / م ع

  • محطة لتوليد الكهرياء من الطاقة الشمسية في شرقي ألمانيا

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    ازدهار الطاقة الشمسية

    يزداد انتشار الألواح الشمسية حول العالم لتوليد الطاقة من حرارة الشمس. وتشير الأرقام إلى أن حوالي 3 بالمائة من الطاقة في العالم يتم استخراجها من محطات الطاقة الشمسية، وفي دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 بالمائة. ومن المتوقع أن تصل نسبة توليد الكهرياء من الطاقة الشمسية إلى 13 بالمائة حتى عام 2030.

  • محطة للطاقة الشمسية في منطقة لويانع الصينية

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    تقدم كبير وسريع في الصين

    تعتبر الصين رائدة في مجال الطاقة الشمسية، فحتى نهاية عام 2019 وصل انتاجها للكهرياء من الطاقة الشمسية إلى 192 غيغا واط، وهذا يعادل انتاج 380 محطة توليد حرارية تعتمد على الفحم. في حين وصل انتاج ألمانيا إلى 50 غيغا واط. أما الولايات المتحدة فوصل انتاجها حتى نهاية 2018 إلى 62 غيغا واط واليابان إلى 56 غيغا واط.

  • محطة للطاقة الشمسية في الهند

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    الطاقة الشمسية رخيضة

    وصل إنتاج الهند للكهرياء من الطاقة الشمسية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019 إلى 32 غيغا واط، وتخطط الحكومة الهندية لزيادة الانتاج إلى 144 غيغا واط حتى عام 2022. والكهرباء المستخرجة من الطاقة الشمسية عادة ما تكون أقل تكلفة وأرخص سعرا حول العالم.

  • لوح شمسي على سطح أحد البيوت في بنغلاديش

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    حل مناسب للدول الفقيرة

    حوالي ملياري شخص حول العالم محرومون من الكهرباء، ويستعملون مصابيح الكيروسين للإنارة. لكن الكيروسين غالي الثمن وهبابه يضر بالمجاري التنفسية. وتعتبر الألواح الشمسية الصغيرة المزودة ببطارية لتخزين الطاقة ومصابيح LED أقل كلفة وحلا مناسبا، ففي بنغلاديش يتم إنارة أكثر من 4 ملايين منزل بهذه الطريقة.

  • تثبيت ألواح شمسية على سطح أحد البيوت في مدينة كولونيا الألمانية

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    الاستفادة من أسطح المنازل

    يزداد عدد البيوت والشركات التي تتم الاستفادة من أسطحها لتثبيت ألواح الطاقة الشمسية عليها وتوليد الكهرباء منها. وتكلفة هذه الكهرباء في ألمانيا تساوي فقط ثلث تكلفة الكهرباء التي يتم الحصول عليها من شركات الطاقة. لذا تعتبر الطاقة الشمسية مربحة ماديا وصديقة للبيئة.

  • طائرة سولاء إمبولس وهي تحلق فوق جسر سان فرانسيسكو الشهير غولدن غايت بريدج.

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    الطيران حول العالم بالطاقة الشمسية

    طائرة "سولار إمبولس" التي تعمل بالطاقة الشمسية حلقت حول العالم بالاعتماد على الطاقة الشمسية فقط. وهي طائرة خفيفة الوزن جدا. تعتمد على الخلايا الشمسية والبطاريات لتزويد محركاتها بالطاقة اللازمة. وأراد مصنّعوا هذه الطائرة لفت نظر العالم إلى إمكانيات وقدرات التقنية الحديثة، والترويج للتحول إلى الطاقة الشمسية بدل الأحفورية.

  • غروب الشمس

    الطاقة الشمسية.. طاقة نظيفة بتكلفة قليلة

    إمكانية كبيرة لحماية البيئة

    الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية يمكن أن تغطي حاجة العالم للكهرباء 2850 مرة في حين أن الرياح تغطيها 200 مرة، وطاقة الأمواج مرتين والمياه فيمكن أن تغطي حاجة العالم مرة واحدة. وبهذا تعتبر الطاقة الشمسية هي المصدر الأكبر والأقوى الذي يمكن أن يغطي حاجة العالم للطاقة والتغلب على أزمة المناخ. لذلك فإن انتشارها وازدهارها حول العالم مهم جدا ولكن يجب أن يكون بسرعة أكبر. إعداد: غيرو رويتر/ عارف جابو


مواضيع ذات صلة

TO GO WITH STORY BY ALI KHALIL An Emarati stands in front of rows of parabolic shaped mirrors at the Shams 1, Concentrated Solar power (CSP) plant, in al-Gharibiyah district on the outskirts of Abu Dhabi, on March 17, 2013 during the inauguration of the facility. Oil-rich Abu Dhabi on Sunday officially opened the world's largest Concentrated Solar Power (CSP) plant, which cost $600 million to build and will provide electricity to 20,000 homes. AFP PHOTO/MARWAN NAAMANI (Photo credit should read MARWAN NAAMANI/AFP via Getty Images)

أوروبا تنتظر الكهرباء من الصحراء.. هل فشل مشروع "ديزيرتك"؟ 23.05.2022

إلى أين وصل مشروع "ديزيرتك" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الصحراء الكبرى ونقلها لأوروبا؟ هل فشل فعلا كما يقول منتقدون؟

The LNG carrier, a tank ship designed for transporting liquefied natural gas, Arctic Voyager is towed in the port of Rotterdam, The Netherlands on July 6, 2011. For the past month, the Gate terminal, the first LNG terminal in the Netherlands has been running on trial. AFP PHOTO / ANP / XTRA / LEX van Lieshout ***netherlands out - belgium out*** (Photo by LEX VAN LIESHOUT / ANP / AFP) (Photo by LEX VAN LIESHOUT/ANP/AFP via Getty Images)

هل يمكن أن تساهم الجزائر في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي؟ 05.05.2022

في ظل احتياطات الغاز والنفط الكبيرة في الجزائر، يدور الحديث عن الدور الذي يمكن أن تلعبه في تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا. بيد أن خبراء يؤكدون على أهمية التوقيت وإيجاد رؤية أشمل لتعزيز التعاون بين أوروبا وشمال أفريقيا.