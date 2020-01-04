 لدواعي أمنية برلين تقرر خفض عدد قواتها في العراق | أخبار | DW | 07.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

لدواعي أمنية برلين تقرر خفض عدد قواتها في العراق

على خلفية تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، قرر الجيش الألماني نقل عدد من جنود قواته المنتشرة في العراق إلى دول مجاورة، في وقت لا يزال فيه حادث مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، يتفاعل إقليميا ودوليا..

Nordirak l Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will die Bundeswehr im Ausland stärken (picture alliance/dpa/M. Kappeler)

في تصريح أدلى به إلى وكالة فرانس بريس صباح اليوم الثلاثاء (السابع من يناير/ كانون الثاني 2020)، قال المتحدث باسم الجيش الألماني بأن جنودا ألمان سوف يتم نقلهم من بغداد ومن منطقة التاجي المتواجدة  شمال العاصمة إلى الأردن والكويت، موضحا أن ذلك "سيحدث عما قريب".

مختارات

بعد مقتل رجل إيران القوي قاسم سليماني، تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تصعيدا جديدا يصل إلى حد التهديد بشن حرب. في المقابل تقف ألمانيا ومعها أوروبا حائرة، فماذا بوسعها أن تقدم لنزع فتيل الأزمة؟ (07.01.2020)

الحراك الشعبي يرفع شعار "تحرير العراق من الاحتلال الأمريكي والإيراني" وقرار البرلمان بإنهاء الوجود الأجنبي قد يبقى مجرد مناوشة إيرانية على يدِ نواب موالين لها. فما هي فرص العراق للخروج من "الهيمنة" الإيرانية والأمريكية؟ (06.01.2020)

هل تنوي الإدارة الامريكية فعلا سحب قواتها من العراق بعد تصويت البرلمان العراقي على قرار بهذا الخصوص؟ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ينفي ذلك رغم حديث مصادر إعلامية عن وجود رسالة أمريكية حول الانسحاب. فما سر هذه الرسالة؟ (06.01.2020)

وحسب المتحدث ذاته، فإن جنديا ألمانيا واحدا متمركز في بغداد، وثلاثين آخرين في التاجي، لكنه رفض الإفصاح في الوقت ذاته عن عدد الجنود الذين سوف يتم نقلهم إلى دول الجوار.

يذكر أن الجيش الألماني يدعم مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" من خلال القيام بطلعات استكشافية بطائرات تورنادو وتزويد الطائرات بالوقود بالإضافة إلى تدريب القوات العسكرية في العراق.  ويوم الأحد الماضي أوقفت وزارة الدفاع مؤقتا دفعة تبادلية جديدة، بموجبها تذهب عناصر ألمانية إلى العراق، بينما يسافر جنود عراقيون إلى ألمانيا لتلقي التدريبات.

ويتم التركيز حاليا على بغداد والتاجي، في وقت تخرج فيه أربيل التي تضم بدورها عددا من الجنود الألمان من دائرة مخاوف السياسيين والأمنيين الألمان. 

وزاد قرار البرلمان العراقي السبت الماضي بمطالبة الحكومة إنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، من حدة النقاش الدائر بين الساسة الألمان حول جدوى بقاء قواتهم في العراق. فقد اعتبر حزب الخضر (معارضة)، هذه الخطوة سحبت "سحب الأساس المشتق من القانون الدولي" لمهمة الجيش الألماني في العراق.  كما سبق أ، اعتبر حزب اليسار أنه وبعد مقتل جنرال إيران النافذ قاسم سليماني في غارة أمريكية بمطار بغداد، لم يعد "بالإمكان حماية الجنود الألمان" في العراق. 

و.ب / ح.ز (أ.ف.ب / رويترز)

 

 

مواضيع ذات صلة

Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr

بعد مقتل سليماني.. دعوات بسحب الجنود الألمان من العراق 04.01.2020

يتواجد في العراق جنود ألمان في مهمة تدريب جنود عراقيين. هذا التفويض علَّقه الآن الجيش الألماني مؤقتا، بعد مقتل سليماني، بسبب مخاطر وقوع تصعيد في المنطقة، ليندلع نقاش حول إنهاء مهمة الجيش الألماني في العراق بشكل نهائي.

Iran Ahvaz Airport Überführung Sarg von Soleimani

إيران تستدعي القائم بالأعمال الألماني على خلفية مقتل سليماني 05.01.2020

استدعت إيران القائم بالأعمال الألماني في طهران للاحتجاج على تعليقات وصفتها بالـ"هدامة" لبعض المسؤولين الألمان، تؤيد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية في العراق.

Iran Persischer Golf Sonne

تحليل: مقتل سليماني ضربة للخليج في سوق النفط لصالح ترامب! 05.01.2020

مع مقتل اللواء قاسم سليماني يواجه العراق ودول مجاورة له مجددا مخاطر اندلاع أعمال عنف وعمليات عسكرية خطيرة تهدد بتعطيل إمدادات نفطها إلى السوق العالمية. ما تبعات ذلك على الدول المنتجة والمستهلكة ومن هو الرابح المتوقع؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  