لحياة صحية.. لا تؤجل رياضة اليوم إلى الغد!

"الطقس بارد"، "ليس عندي وقت"، "الجري متعب.."، "سأبدأ من الشهر القادم" هذه بعض الحجج للتملص من ممارسة الرياضة وترحيل البدء في ذلك من شهر لآخر ومن عام لعام. خبير في علم النفس يقدم نصائح للتخلص من الكسل في ممارسة الرياضة

خبير علم النفس الرياضي بجامعة ميونيخ التقنية، يورغن بيكمان أعد مجموعة من النصائح ـ أوردها لموقع "أبوتيكين أومشاو" الألماني ـ تساعد على الالتزام بممارسة الرياضة.

1- حدد هدفك: السؤال الأول قبل ممارسة الرياضة يتمثل في "ما الذي أرغب في تحقيقه؟" فالبعض يرغب في جسد أنحف والبعض الآخر يرغب في المشاركة في ماراثون معين أو يحتاج لفقدان الوزن لأسباب صحية.

2- جدول رياضة: عبارة "ليس عندي وقت" تحتل المركز الأول في أسباب عدم ممارسة معظم الناس للرياضة، لذا ينصح الخبير بيكمان بوضع جدول يومي يحتوي على حصة ساعة لممارسة الرياضة.

3- ابحث عن رفيق: تساعد الصحبة عادة على الالتزام بمواعيد الرياضة، فمن يرغب في ممارسة الجري مثلا، يمكنه البحث عن شخص يرغب في ممارسة نفس النشاط الرياضي في نفس التوقيت.

4- متعة مزدوجة: حتى تصير رياضة الجري أكثر متعة، ينصح الخبراء باختيار أماكن طبيعية جميلة للجري فهذا يبعد الشعور بالملل.

ينصح الخبراء باختيار أماكن طبيعية جميلة للجري فهذا يبعد الشعور بالملل.

5- استمع لصوتك الداخلي: لا يوجد "صواب" و"خطأ" فيما يتعلق بتوقيت ممارسة الرياضة لاسيما الجري. الأفضل أن تستجيب لساعة جسمك الداخلية فالبعض يميل لممارسة الرياضة صباحا في حين يعتبر هذا الأمر عذابا بالنسبة للبعض الآخر.

6- استمتع بالرياضة: ينظر البعض للرياضة كواجب يتعين الانتهاء منه وينسوا الفوائد الأخرى للرياضة ومن بينها المساعدة على الشعور بالاسترخاء وصفاء الذهن علاوة على الفوائد الصحية. وينصح الخبير الألماني بالتركيز على جانب المتعة في الرياضة والتأكد من حقيقة أن الحركة جزء من طبيعة الإنسان، قد ينساها أحيانا لكن بيده استعادتها في أي وقت وفي أي عُمر.

ا.ف/ ع.أ.ج