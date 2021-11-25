لحوم من المختبر

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يقوم فريق من الباحثين في بادن فورتمبيرغ الألمانية بعمل تجارب على تزويد شرائح اللحوم المخبرية بفيتامين "دي" ومكونات أخرى. فهل ستكون اللحوم المخبرية قريباً إحدى وجباتنا اليومية؟
وكأن كوفيد 19 وحده لا يكفي! فموجة الزكام والإنفلونزا السنوية ستبدأ قريبا مع حلول فصلي الخريف والشتاء. فما الذي سيحدث عندما يجتمع الأعداء االثلاثة في آن واحد؟ وكيف ينبغي مواجهتهم؟
تحقق وحدة جرائم الحرب الألمانية في أدلة على وقوع هجمات بغاز السارين في سوريا. دويتشه فيله و دير شبيغل حصلتا حصريا على حق الوصول إلى الشهود والتقارير السرية لإعداد هذا التحقيق الذي يشكل علامة بارزة في مجرى القضية.
بيان شديد اللهجة لهيئة كبار العلماء السعودية، وجهت فيه اتهامات متعددة لجماعة الإخوان. يأتي ذلك قبيل انعقاد قمة العشرين في السعودية، لكنه يتزامن مع ملاحقات واتهامات للجماعة في أوروبا، وقبيل انتقال السلطة في البيت الأبيض.
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