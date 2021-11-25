 لحوم من المختبر | المستقبل الآن | DW | 17.07.2022

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المستقبل الآن

لحوم من المختبر

يقوم فريق من الباحثين في بادن فورتمبيرغ الألمانية بعمل تجارب على تزويد شرائح اللحوم المخبرية بفيتامين "دي" ومكونات أخرى. فهل ستكون اللحوم المخبرية قريباً إحدى وجباتنا اليومية؟

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أبقار من المختبرات 17.07.2022

©PHOTOPQR/LA NOUVELLE REPUBLIQUE/Mathieu Herduin ; POITIERS ; 07/01/2022 ; Une fleur de CBD. Le 7 janvier 2022 dans une boutique a Poitiers. Photo NR Mathieu Herduin

القنب وعلم الوراثة 17.07.2022

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المستقبل الآن - أبقار من المختبرات 17.07.2022

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