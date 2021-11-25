لحوم من المختبر

وصم علماء السعودية للإخوان بـ"الإرهاب".. مغزى التوقيت والهدف؟

بيان شديد اللهجة لهيئة كبار العلماء السعودية، وجهت فيه اتهامات متعددة لجماعة الإخوان. يأتي ذلك قبيل انعقاد قمة العشرين في السعودية، لكنه يتزامن مع ملاحقات واتهامات للجماعة في أوروبا، وقبيل انتقال السلطة في البيت الأبيض.