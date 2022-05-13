 لحماية طفلك من تشوه.. القدم احرص على اختيار الحذاء المناسب | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.05.2022

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منوعات

لحماية طفلك من تشوه.. القدم احرص على اختيار الحذاء المناسب

يتسبب اختيار الحذاء الخاطئ للطفل في عرقلة نمو القدم. كما يتسبب في تشوهات وآلام في القدم تظهر مع التقدم في العمر. عوامل يجب مراعاتها عند اختيار حذاء الطفل لحمايته من تبعات قد تحتاج إلى تدخل جراحي في المستقبل.

من تداعيات اختيار الحذاء الخاطئ انتشار أحد أنواع تشوهات القدم

من تداعيات اختيار الحذاء الخاطئ انتشار أحد أنواع تشوهات القدم

 

تشوهات القدم، التي تكون مصحوبة بآلام في بعض الأحيان، ترجع في الأساس لاختيار الحذاء الخاطئ أثناء فترة الطفولة. ورغم اتساع مجال الاختيار فيما يتعلق بالأحذية، إلا أن الدراسات تشير إلى وجود نسبة كبيرة من الأطفال يرتدون الأحذية غير المناسبة لهم.

وفي ألمانيا، على سبيل المثال، يقول الأطباء إن 98 في المائة من الأطفال ولدوا بأقدام سليمة، لكن أكثر من 60 في المائة منهم يعانون لاحقاً من مشكلات في القدمين بسبب عادات خاطئة أو عدم اختيار الحذاء المناسب. ويعتقد البعض أن شراء حذاء بمقاس أكبر يعطي فرصة جيدة لنمو قدم الطفل، وهو أمر له نفس أضرار اختيار الحذاء الضيق، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "زيكزيشه تسايتونغ" الألمانية.

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التعرق الشديد ورائحة القدمين الكريهة أمر محرج بلا شك. ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد تؤرق هذه المشكلة الكثيرين، إليك هنا بعض النصائح للتغلب على روائح القدم الكريهة ومعرفة مسبباتها التي قد تكون مؤشراً لمرض ما.

هناك مقولة شهيرة مفادها أن راحة الجسم تبدأ من القدمين، لذلك فلابد من الاعتناء بالقدمين جيداً. وهناك طرق كثيرة للعناية بالقدمين. DW عربية تقدم ست نصائح للعناية بالقدمين، يمكن أن ينفذها أي شخص في أي مكان.

وأظهرت دراسة أجريت على تلاميذ إحدى المدارس الابتدائية في العاصمة النمساوية فيينا أن نحو 70 في المائة من الأطفال يرتدون أحذية غير مناسبة لهم. ورصد الخبراء تغيرات في شكل الأصبع الأكبر للقدم لدى 75 في المائة من الأطفال، ما يعني أن التشوهات الناتجة عن اختيار الحذاء الخاطئ تبدأ خلال الطفولة وتزيد حدتها مع الوقت.

مهمة صعبة لكنها حاسمة

تتمثل صعوبة اختيار الحذاء المناسب للطفل في عدم الاعتماد على رأي الطفل في مقاس الحذاء عند تجربته، إذ أن الطفل عادة يميل للحذاء الضيق ولا يعبر عن الاستياء منه، مفضلاً الاهتمام أكثر بلون أو شكل الحذاء وليس ارتياحه داخله. وينصح الخبراء الأم والأب بعدم الاعتماد على رأي الطفل عند شراء الحذاء وتجربة السير بالحذاء لأطول فترة ممكنة ومتابعة طريقة تحركه في الحذاء. ومن المهم مراعاة وجود مكان مناسب لأصبع القدم الأكبر داخل الحذاء. كما يجب الحرص على وجود 12 إلى 17 ميلليمتراً لإتاحة حرية حركة القدم داخل الحذاء، وفقاً لتقرير صحيفة "دي فيلت" الألمانية.

ومن تداعيات اختيار الحذاء الخاطئ انتشار أحد أنواع تشوهات القدم، وهو البروز العظمي في أصبع القدم الأكبر المعروف طبياً بـ"إبهام القدم الأروح". وتنتشر هذه المشكلة بنسبة أكثر من 30 في المائة بين الرجال والنساء فوق سن الخامسة والستين، وفقاً لتقرير "دي فيلت". ولا تقتصر أضرار هذه المشكلة على تشويه شكل القدم فقط، ولكنها قد تكون مؤلمة خاصة لدى النساء.

وتنشأ هذه المشكلة على مدار سنوات العمر، فاعتماد الفتيات في سن المراهقة ثم خلال مرحلة الشباب على أحذية الكعب العالي يؤدي إلى زيادة تحميل الوزن على الجزء الأوسط من القدم. وفي حال وصل الألم لدرجة لا يمكن تحملها، يمكن التدخل الجراحي لحل المشكلة، لكن الجراحة ليست سهلة في معظم الأحيان، لاسيما وأن ضخ الدم في القدمين يكون ضعيفاً عادة ويحتاج مكان الجراحة بالتالي إلى وقت طويل حتى يشفى. ويحتاج المريض بعد الجراحة لفترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع قبل أن يتمكن من ارتداء الأحذية العادية مرة أخرى. أما الكعب العالي فيصبح من المحظورات على النساء بعد التدخل الجراحي.

في الوقت نفسه، أظهرت دراسات مختلفة أن الشعوب التي تعتمد على السير دون أحذية نادراً ما تظهر لديها مشكلة "إبهام القدم الأروح" أو تشوهات القدم المختلفة.

إف/ ع.أ.ج

  • Red high heels seen from the back (ullstein bild - Imagebroker.net)

    لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية

    أين يؤلم الحذاء؟

    هل ثمة خطأ؟ هل هناك مشكلة؟ هذا هو جوهر السؤال الذي يستخدمونه في عبارة" أين يؤلم الحذاء"؟ وتشير الأسطورة إلى أن رجلا رومانياً سُئل عن سبب تركه لزوجته الجميلة الثرية، فأشار إلى حذائه مجيبا "هذا جميل أيضا، لكن منتعله هو الوحيد الذي يعرف أين يؤلم القدم".

  • old walking boots with plants in them (picture-alliance/imageBroker)

    لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية

    على من نلقي اللوم؟

    اذا كنت تعلق اللوم على شخص ما، يصفك الألمان بالقول" تضع الأمر في أحذيتهم". وأصل القصة أن النشالين الساهرين في الحانات خلال العصور الوسطى كانوا يخبئون بسرعة مسروقاتهم من قبيل العملات المعدنية في أحذية الساهرين معهم في الحانات لو جرى بحث مفاجئ عن النشالين في المكان.

  • Beat-up sneakers in the mud (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية

    "لن أرتدي هذا الحذاء"

    يقول الألمان "لن أرتدي هذا الحذاء"، وهو تعبير مجازي يتعلق باللوم وتحديد المسؤولية، وعدم سماح المرء للآخرين لإقحامه في موضوع لا دور له فيه. ونظرة سريعة إلى الحذاء الظاهر في الصورة، ستقنع أي انسان أنّه لن يرتديه بأي حال!

  • The sole of a handmade shoe is shown (picture-alliance/Weingartner)

    لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية

    وضعَ العربة أمام الحصان

    حين يقول الألماني" اقلب باطنها ظاهراً فتكون حذاء"، فهو يعني العكس بالضبط، بمعنى أن أحدهم يضع العربة أمام الحصان. يعود هذا التعبير المجازي إلى مئات خلت من السنين في تاريخ صنعة السراجين، حيث كان يُقلب باطن الجلد إلى الخارج عند صناعة الحذاء. وهو أمر ما زال السراجون العاملون يدوياً يستخدمونه عبر العالم.

  • Baby shoes on top of a grown man's shoes (Fotolia/babimu)

    لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية

    ما زال يحبو

    "عالقٌ في حذاء طفل"، تعبير مجازي يطلق على أي مبتدئ يخطو خطواته الأولى في شأن ما. ويشير الوصف إلى المشاريع أو التطورات التي ما زالت في مراحلها الأولى، سواء كانت مخترعات إبداعية، أو تغيرات سياسية.

  • A pair of old boots hanging from an electric cable

    لكل مثل حكاية.. "الحذاء" في الأمثال الشعبية الألمانية

    بلغ السيل الزبى !

    يطال سمعك قول أحدهم "هذا سيجعلك تخلع حذاءك"، وهو تعبير يشير إلى موقف لا يطاق إلى درجة مقرفة أحياناً، وقد يتبعه رد فعل كبير. ما هو التعبير المشابه له في لغتك؟ داغمار برايتنباخ/ م.م/ ا.ف