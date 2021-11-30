 لحظات سعيدة في عام 2021 | DW الأخبار | DW | 01.12.2021

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لحظات سعيدة في عام 2021

رغم الأزمات التي شهدها هذا العام الذي أشرف على الانتهاء، إلا أنه كانت هناك العديد من اللحظات الرائعة.

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