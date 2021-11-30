لحظات سعيدة في عام 2021

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رغم الأزمات التي شهدها هذا العام الذي أشرف على الانتهاء، إلا أنه كانت هناك العديد من اللحظات الرائعة.
تتصدر جائحة كورونا قمة دول مجموعة السبع التي تنطلق الجمعة وتبحث توفير مليار جرعة للدول الأفقر، بهدف تطعيم العالم بأسره بحلول نهاية العام المقبل. وجماعات من النشطاء تعلق بانها "قطرة في محيط".
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان تأجيل الأولمبياد الصيفي إلى أجل لا يتعدى صيف 2021. القرار غير مسبوق، وسيتسبب بخسائر كبيرة لليابان، لكنه كذلك أدخلها التاريخ من أوسع أبوابه.
أرسلت ألمانيا الفرقاطة "بافاريا" لتشارك في مهمة تدريب في منطقة المحيطين الهندي والهادئ للمرة الأولى منذ حوالي عقدين. وبذلك ستلحق ألمانيا بدول غربية أخرى في توسيع نطاق وجودها العسكري بالمنطقة وسط قلق إزاء طموحات الصين.
"مستشارة المناخ" وصفها الإعلام في فترة ما. ميركل تنهي حياتها السياسية كمستشارة قريبا، مودعة المرحلة بفيضانات مدمرة حطمت بلدات في غرب ألمانيا. فهل يمكن حقا وصف ميركل بأنها "مستشارة المناخ"، أم كان للمصالح رأي آخر؟
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