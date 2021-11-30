لحزب الاشتراكي الألماني يصوت بالموافقة على اتفاقية الأئتلاف

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أعطى الحزبُ الاشتراكيُ الألماني الضوءَ الأخضر لاتفاقية ائتلاف "إشارة المرور" التي أعلنها مع الخضر والحزب الليبرالي. وتواجه عدة تحديات أبرزها كورنا.
قاب قوسين أو أدنى أصبح أولاف شولتس من خلافة أنغيلا ميركل. في رصيد الرجل خبرة كبيرة في مناصب حكومية رفيعة، بيد أن الكاريزما تعوزه.
تخلو وثيقة اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد من أي إشارة للمنطقة المغاربية في خارطة سياسة ألمانيا الخارجية. فهل تراجعت هذه المنطقة الحساسة بالنسبة لأوروبا استراتيجيا في المنظور الألماني، وما ثقل تركة حكومة ميركل فيها؟
تواجه ألمانيا أعنف موجة وبائية في وقت تستعدّ حكومة جديدة لاستلام السلطة، فيما تخطّى عدد الوفيات بكوفيد-19 الـ 100 ألف وفاة. ويُشكّل الوضع صعوبة على الائتلاف الجديد الذي سيتولى قيادة البلاد اعتبارًا من الشهر المقبل.
استبعدت ألمانيا حتى الآن احتمال إلزامية التلقيح لكن يبدو أن مستشار ألمانيا المحتمل له رأي آخر. فقد صرح أولاف شولتس بأنه يمكن التصويت في البوندستاغ لفرض التطعيم، رغم أنه سبق واعتبر إجراء نقاش عن فرض التطعيم أمرا خاطئا.
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