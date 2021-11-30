لحزب الاشتراكي الألماني يصوت بالموافقة على اتفاقية الأئتلاف

كورونا أول أولويات حكومة شولتس مع تخطي 100 ألف حالة وفاة

تواجه ألمانيا أعنف موجة وبائية في وقت تستعدّ حكومة جديدة لاستلام السلطة، فيما تخطّى عدد الوفيات بكوفيد-19 الـ 100 ألف وفاة. ويُشكّل الوضع صعوبة على الائتلاف الجديد الذي سيتولى قيادة البلاد اعتبارًا من الشهر المقبل.