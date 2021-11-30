 لحزب الاشتراكي الألماني يصوت بالموافقة على اتفاقية الأئتلاف | DW الأخبار | DW | 05.12.2021

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DW الأخبار

لحزب الاشتراكي الألماني يصوت بالموافقة على اتفاقية الأئتلاف

أعطى الحزبُ الاشتراكيُ الألماني الضوءَ الأخضر لاتفاقية ائتلاف "إشارة المرور" التي أعلنها مع الخضر والحزب الليبرالي. وتواجه عدة تحديات أبرزها كورنا.

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