لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب

خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل وسبع مجموعات فلسطينية مسلحة بينها حماس ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في حرب غزة، فيما رفضت إسرائيل نتائج التحقيق واتهمت اللجنة الأممية التي تقف وراء التحقيق بممارسة "تمييز منهجي" بحقها.

قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة الأربعاء (12 حزيران/ يونيو 2024) إن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في الحرب في غزة، "مثل الإبادة". وذكرت لجنة التحقيق في تقرير "تم استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد بالإضافة إلى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية". وسيعرض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

كما اتهمت لجنة التحقيق سبعة "مجموعات فلسطينية مسلحة" من بينها حماس بارتكاب جرائم حرب منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ويشار إلى أن حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وقالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في أيار/ مايو 2021، "من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم".

والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها، ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، والتي لديها تفويض واسع النطاق على غير المعتاد لجمع الأدلة للجرائم المحتملة التي ارتكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية.

ولا تتعاون إسرائيل مع اللجنة التي تقول إنها منحازة ضدها. وتقول اللجنة إن إسرائيل تعرقل عملها ومنعت محققيها من الوصول إلى مناطق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. ورفضت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف النتائج.

واتهمتإسرائيل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي اعتبرت أن السلطات الإسرائيلية "مسؤولة" عن جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بممارسة "تمييز منهجي" في حقها.

وأكدت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون- شاحر في بيان أن لجنة التحقيق "أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد ندد أمس الثلاثاء بقوات الجيش والشرطة الإسرائيلية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين وطرفي الصراع في السودان لضلوعهم في قتل وتشويه أطفال في عام 2023، وإدراجهم على قائمة عالمية سنوية لمرتكبي الانتهاكات بحق الأطفال.

ع.أ.ج/ ع ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)