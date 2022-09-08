لجنة التحقيق في اقتحام الكونغرس تصوت لاستدعاء ترامب ليدلي بشهادته

صوتت اللجنة البرلمانية التي تحقق في دور دونالد ترامب في الهجوم على مبنى الكابيتول، الخميس (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) بإجماع أعضائها على استدعاء الرئيس السابق ليمثل أمامها. وقال رئيس اللجنة بيني تومسون "هذه اللجنة ستطلب محاسبة كاملة لأي شخص أميركي في شأن أحداث السادس من كانون الثاني/يناير. لهذا السبب، من واجبنا أن نستمع الى شهادة دونالد ترامب".

وأضاف تومسون في جلسة استماع عامة إن ترامب "هو محور ما حدث في 6 كانون الثاني/يناير. لذلك نريد أن نستمع إليه". وأضاف "يجب أن يخضع للمساءلة. يجب أن يٌسأل عن أفعاله". لكن بالنسبة للجنة، يتعلق الأمر أيضا "ببذل كل ما في وسعها لسرد القصة الأكثر اكتمالا وتقديم توصيات للمساعدة في ضمان عدم تكرر ما حدث 6 كانون الثاني/يناير".

وتتمثل مهمة اللجنة المكونة من سبعة ديموقراطيين واثنين من الجمهوريين، في تسليط الضوء على سلوك الرئيس قبل وأثناء وبعد الهجوم على مبنى الكابيتول الذي صدم العالم.

وينص القانون الاتحادي على أن عدم الامتثال لأمر استدعاء من الكونغرس للشهادة يعد جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى 12 شهرا. وحققت اللجنة لأكثر من عام في الهجوم على مبنى الكابيتول، الذي أدى إلى إصابة أكثر من 140 شرطي ومقتل عدة أشخاص، وأجرت مقابلات مع أكثر من 1000 شاهد.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)