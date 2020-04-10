 لجنة أممية: 74 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لكورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.04.2020

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لجنة أممية: 74 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لكورونا

أظهرت دراسة أممية أن 74 مليون شخص في المنطقة العربية معرضون لفيروس كورونا بسبب غياب المرافق الصحية ونحو 87 مليون يفتقرون إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، متوقعة أن يكون 26 مليون لاجئ ونازح أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

التعليمات بضرورة عسل اليدين للوقاية من فيروس كورونا تضبح غير مجدية في غياب الماء

التعليمات بضرورة عسل اليدين للوقاية من فيروس كورونا تضبح غير مجدية في غياب الماء

ذكرت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم الأربعاء (15 أبريل/نيسان 2020) في بيان، على موقعها الإلكتروني، أنه بينما "يتوافق العالم على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية حيث يفتقر أكثر من 74 مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين". وتسلط الدراسة الضوء على أثر الوباء العالمي.

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وتوقعت اللجنة أن "يزداد الطلب على المياه لغسل اليدين في المنازل بمقدار 9 إلى 12 لترا للفرد في اليوم، وذلك من دون احتساب الاحتياجات الأخرى من المياه لغسيل الثياب والأطعمة والتنظيف"، مشيرة إلى أن "معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه سيتراوح بين أربعة وخمسة ملايين متر مكعب يوميا في المنطقة". ولفتت إلى أن ما يزيد الوضع سوءا هو عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب للمنازل في عشر دول عربية من أصل 22.

وأوضحت أن نحو 87 مليون شخص في المنطقة العربية يفتقرون أيضا إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة. وذكرت أن الأمر ينطبق بشكل خاص على النساء والفتيات في المجتمعات الريفية وضواحي المدن والأحياء العشوائية غير المتصلة بشبكات إمداد المياه، إذ غالبا ما يتولين هن هذه المهمة.

وشددت الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي على أنه "من الملح ضمان حصول الجميع وفي كل مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن لا يستطيعون تسديد كلفتها، للحيلولة دون تفشي عدوى فيروس كورونا".

وتظهر الدراسة أن اللاجئين ومن يعشون في مناطق النزاعات يتحملون عبئا إضافيا. ففي قطاع غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، لا تحصل إلا أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر على المياه النظيفة. وأشارت إلى أنه "يُتوقَع أن يكون 26 مليون لاجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية".

ع.ج.م/أ.ح ( د ب أ)

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/A. Amra)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    صراع ضد الفيروس الصامت

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  • Palästina Quarantäne-Station in Rafah (Reuters/WHO in the Occupied Palestinian Territories)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    مركز حجر صحي في رفح

    أكثر من 1860 شخص تم توزيعهم بعد العودة من الخارج على 26 مركز للحجر الصحي. وعلى معبر رفح يوجد أحد تلك المراكز، وبعض الأشخاص تم إيواؤهم في فنادق لمدة 14 يوما. والمعابر في اتجاه مصر وإسرائيل مغلقة منذ منتصف مارس. فقط العائدون بإمكانهم دخول قطاع غزة.

  • Palästina Quarantäne-Station in Rafah (Reuters/WHO in the Occupied Palestinian Territories)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    رعاية طبية سيئة

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  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/AP Photo/A. Hana)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

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  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (Reuters/M. Salem)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    التموين يجب أن يستمر

    حظر تجوال تام سيكون كارثيا بالنسبة إلى الناس هنا. 75 في المائة من السكان لاجئون ويعتمدون على مساعدات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين. ولذلك يتم توزيع المواد الغذائية في النهار. وبلين الخامسة بعد الزوال حتى الصباح الباكر يسود حظر تجول كامل.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Ajjour)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    إبداع في تحسيس الشباب

    تم تقليص أنشطة الحياة العامة بشكل واسع، لكن السؤال هو كيف تحقيق النظافة والتباعد الاجتماعي، لاسيما في الأزقة الضيقة وفي مخيمات اللاجئين. قطاع غزة به ساكنة فتية ـ ولتوعيتها، هناك ناشطون متنكرون على شكل فيروس يقومون بهذا الواجب داخل مخيمات اللاجئين.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/A. Amra)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    مساعدات مالية قطرية

    وعدت قطر بمواصلة دعمها المادي لسكان قطاع غزة. وتربط حركة حماس والإمارة الصغيرة علاقات وثيقة. وتم تسليم عشرة ملايين دولار الأسبوع الماضي. والهدف مساعدة الأسر مباشرة.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Ajjour)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    امكثوا في بيوتكم!

    حسب توقعات مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، يمكن معالجة الحالات المائة الأولى. بعدها سيكون القطاع متوقفا على الدعم الخارجي. ولذلك يحاول نشطاء وفنانون لفت الانتباه إلى أهمية المكوث في البيوت.

  • Palästina BG Gaza Corona-Pandemie (Reuters/I. Abu Mustafa)

    فيروس كورونا في غزة... بداية الكابوس

    حلويات في مواجهة الفيروس القاتل

    مخبز في خان يونس تقدم مساهمة في إطار التوعية ضد الفيروس القاتل بطريقتها لخاصة: فهي تحضر حلويات بكمامات للفت الانتباه إلى الجائحة التي تجتاح العالم.


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