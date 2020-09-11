لجمال شعرك.. أجمل صيحات الشعر لخريف وشتاء 2020

لا شك بأن جمال المرأة وتألقها يكمن في جمال شعرها وإطلالته التي تسحر الأنظار. لذا تهتم معظم النساء بمواكبة صيحات الموضة سواء فيما يتعلق بألوان الشعر أو تسريحاته وقصاته. وعلى الأرجح أنك لم تستمتعي بتسريحة شعرك خلال فترة الصيف أو الربيع بسبب التباعد الاجتماعي والإغلاق العام وإغلاق صالونات الحلاقة خصوصاً، ولكن ماذا عن فصل الخريف لهذا العام؟
قد تعتقدين أن قصة الشعر بطول متوسط مملة وشائعة جداً، غير أنك ستعيدين التفكير في الأمر ثانية في خريف وشتاء 2020. إذ سيكون هناك ثلاثة موديلات للشعر متوسط الطول، جميلة وأنيقة ومناسبة لكافة النشاطات والمناسبات.
ذيل الحصان أو الكعكة المنخفضة:
الشعر المتوسط الطول يمنحك فرصة للقيام بتسريحة بسيطة وغير مكلفة وفي الوقت ذاته أنيقة وعصرية جداً، ومناسبة جداً للشعر الأملس، لتبرز جمال الوجه وتضفي عليه تألقاً طبيعياً. وهذه التسريحات العصرية مستلهمة من مشاهير الموضة مثل كارولينا هيريرا وفالنتينو ويذر إن ألتوزارا. بحسب ما نشره موقع (ويب 24) الأميركي.
الموجات الناعمة:
تعتبر الموجات الناعمة في الخريف عملية جداً لأن الرياح تحب أن تمر على شعرك وتفسده على أي حال. بالإضافة إلى ذلك، تبدو الأمواج الناعمة غير رسمية، وتتناسب مع الفساتين الطويلة، تصفيفة مستوحاة من سبعينات القرن الماضي. بحسب ما نشره موقع (مايكروسوفت نيوز).
إكسسوار الشعر:
يعتبر إكسسوار الشعر خياراً مثالياً في خريف وشتاء 2020، وليس فقط في تلك الأيام التي يرفض شعرك فيها أن يكون متعاوناً. قد تكون القبعة أو قطعة القماش الملونة في الشعر "الباندانا" غاية في الأناقة، وتجعلك تبدين أكثر تألقاً وجاذبية حتى دون استخدام مستحضرات التجميل.
ر.ض
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
العناية بالشعر تبدأ بطبقات فروة الرأس، وخاصة جلد الرأس. ويُنصح بمعالجة الأعراض المرضية التي تظهر على فروة الرأس وبشكل سريع، مثل التساقط المستمر لقشرة الرأس أو جفاف جلد الرأس أو الحكة المستمرة. وفي أغلب الحالات، يفيد استخدام مستحضرات غسيل الشعر المناسبة في حل المشاكل الصحية، بالإضافة إلى تدليك الرأس، الذي يساعد على تدفق الدم ونمو الشعر بصورة طبيعية.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
تمشيط الشعر قبل غسله يساعد في إزالة الشعر الميت. ويمكن بذلك توفير كمية مستحضرات غسيل الشعر والوقت والجهد. ومن الضروري أيضاً غسل الشعر بالماء بصورة كافية وتجنب الماء الساخن لأنه يوتر الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بغسله بماء بارد مع قليل من الليمون أو الخل لإعطائه قوة ولمعاناً.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
يحتاج الشعر بعد كل عملية غسيل إلى عملية عناية كاملة. ويمكن استعمال منعمات الشعر التي تعمل كغطاء حامي للشعر وتعطيه لمعاناً وتجعله قابلاً للتمشيط بصورة سلسة. ويفضل استعمال مشط ذو أسنان غير متساوية تماماً لتمشيط الشعر المبتل.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
يُنصح بتجفيف الشعر المبتل بصورة صحيحة وعدم استعمال المناشف، لأنها تعمل على تحطيم طبقة الكيراتين في الشعر. كذلك يفضل عدم استعمال مجففات الشعر التي تطلق هواء ساخناً، بل يفضل تجفيفه في هواء الغرفة أو بهواء دافئ عبر مجففات الشعر، أو عبر مجففات شعر تعمل بالأشعة تحت الحمراء.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
توجد هناك الكثير من مستحضرات العناية بالشعر الجيدة في الأسواق. وينصح مثلاً للشعر الجاف والمتقصف باستعمال الدهون النباتية الطبية أو مستحضرات الأفوكادو التي تخلط مع ملعقتين من دهن عباد الشمس والقليل من الليمون وتركه على الشعر لمدة 15 دقيقة.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
ظاهرة "تريّش" الشعر وانفصامه إلى شعيرات كثيرة تشكل ذعراً للكثير من النساء، وخاصة اللواتي يحملن شعراً طويلاً. التعرض الطويل لأشعة الشمس والإكثار من تلوين الشعر وجفافه قد تكون أسباب تريّش الشعر. لكن يمكن تجنب ذلك عن طريق دهن قمة الشعر وترطيبه بمستحضرات وكريمات تقوي بصيلات الشعر، كما مع مصل السيليكون.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
العناية الجيدة بالشعر تتطلب مشطاً جيداً أيضاً. وهناك الكثير من الأنواع للأمشاط، وكل نوع يناسب تصفيفة خاصة بالشعر أو شعراً معيناً. المشط الذي يحتوي على أسنان متباعدة، مثلاً، يمكن استخدامه لجميع أنواع الشعر ويستخدم للشعر الجاف والمبلل ويمنع تكسر الشعر وتساقطه أثناء التصفيف. ويفضل استعمال أمشاط شعر غير حادة ومدببة بصورة أليفة حتى لا تؤذي فروة الرأس.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التلوين عملية مضرة للشعر، لأنه يتم استعمال مواد كيميائية في ألوان الشعر للحفاظ على اللون الجديد. ولذلك ينصح بالعناية جيداً بالشعر المصبوغ حديثاً وعدم صبغه من جديد وانتظار نمو شعر جديد قبل تغيير اللون.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التغذية الجيدة تساعد على نمو طبيعي للشعر. ومن تتبع بحمية أحادية الجانب تؤثر على نمو شعرها سلباً، وذلك بسبب نقص الفيتامينات والمواد الطبيعية مثل الحديد وفيتامين "بي" والزنك وفيتامين "بي 1" المفيدة لنمو الشعر. ويُنصح بعدم الاستغناء عن الفواكه والسمك والحليب ومشتقاته، حتى مع الحمية.
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لك سيدتي .. عشر نصائح للعناية بالشعر
التوتر هو عدو الجسم والشعر. أثناء نوبات التوتر يزداد إنتاج هرمون التوتر "كورتيزول"، الذي يساعد على حرق بصيلات الشعر ويزيد من تساقط الشعر. لذلك يُنصح بأخذ قسط من الراحة بعد نوبات التوتر ومحاولة تجنبه عن طريق ممارسة الرياضة مثلاً. ويحتاج الشعر في الغالب لفترة زمنية حتى يتعافى من المرض والتوتر.
الكاتب: DW / زمن البدري