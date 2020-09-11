لجمال شعرك.. أجمل صيحات الشعر لخريف وشتاء 2020

لا شك بأن جمال المرأة وتألقها يكمن في جمال شعرها وإطلالته التي تسحر الأنظار. لذا تهتم معظم النساء بمواكبة صيحات الموضة سواء فيما يتعلق بألوان الشعر أو تسريحاته وقصاته. وعلى الأرجح أنك لم تستمتعي بتسريحة شعرك خلال فترة الصيف أو الربيع بسبب التباعد الاجتماعي والإغلاق العام وإغلاق صالونات الحلاقة خصوصاً، ولكن ماذا عن فصل الخريف لهذا العام؟

قد تعتقدين أن قصة الشعر بطول متوسط مملة وشائعة جداً، غير أنك ستعيدين التفكير في الأمر ثانية في خريف وشتاء 2020. إذ سيكون هناك ثلاثة موديلات للشعر متوسط الطول، جميلة وأنيقة ومناسبة لكافة النشاطات والمناسبات.

ذيل الحصان أو الكعكة المنخفضة:

الشعر المتوسط الطول يمنحك فرصة للقيام بتسريحة بسيطة وغير مكلفة وفي الوقت ذاته أنيقة وعصرية جداً، ومناسبة جداً للشعر الأملس، لتبرز جمال الوجه وتضفي عليه تألقاً طبيعياً. وهذه التسريحات العصرية مستلهمة من مشاهير الموضة مثل كارولينا هيريرا وفالنتينو ويذر إن ألتوزارا. بحسب ما نشره موقع (ويب 24) الأميركي.

الموجات الناعمة:

تعتبر الموجات الناعمة في الخريف عملية جداً لأن الرياح تحب أن تمر على شعرك وتفسده على أي حال. بالإضافة إلى ذلك، تبدو الأمواج الناعمة غير رسمية، وتتناسب مع الفساتين الطويلة، تصفيفة مستوحاة من سبعينات القرن الماضي. بحسب ما نشره موقع (مايكروسوفت نيوز).

إكسسوار الشعر:

يعتبر إكسسوار الشعر خياراً مثالياً في خريف وشتاء 2020، وليس فقط في تلك الأيام التي يرفض شعرك فيها أن يكون متعاوناً. قد تكون القبعة أو قطعة القماش الملونة في الشعر "الباندانا" غاية في الأناقة، وتجعلك تبدين أكثر تألقاً وجاذبية حتى دون استخدام مستحضرات التجميل.

ر.ض