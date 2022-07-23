لتعويض الغاز الروسي- بروكسل تريد زيادة واردات الغاز النيجيري

قال ماثيو بالدوين نائب المدير العام لإدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية اليوم السبت (23 تموز/يوليو 2022) إن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على إمدادات غاز إضافية من نيجيريا في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد لخفض محتمل للإمدادات الروسية.



وكان بالدوين يتحدث من نيجيريا حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين من أكبر منتج للنفط في أفريقيا خلال الأيام الماضية. وقال بالدوين لرويترز عبر الهاتف إن الاتحاد الأوروبي يستورد 14 بالمئة من إجمالي إمداداته من الغاز الطبيعي المسال من نيجيريا وهناك احتمال لزيادة ذلك إلى المثلين.

وتعمل محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في جزيرة بوني النيجيرية بنسبة 60 بالمئة من طاقتها، بسبب تخريب خطوط الأنابيب. وقال بالدوين: "إذا صار من الممكن رفع (الطاقة الإنتاجية) إلى أكثر من 80 بالمئة... ربما يمكن إتاحة المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في معاملات فورية".

وأضاف: "قالوا (المسؤولون النيجيريون) لنا تعالوا وتحدثوا إلينا مرة أخرى في نهاية آب/أغسطس لأننا نعتقد أنه يمكننا تحقيق تقدم حقيقي في هذا الشأن"، وتابع أن المسؤولين النيجيريين قالوا له إنهم يعملون على تحسين الأمن في دلتا النيجر وإعادة فتح خط أنابيب عبر النيجر بعد آب/أغسطس، ما سيؤدي إلى المزيد من صادرات الغاز إلى أوروبا.



وشركة "نيجيريا للغاز الطبيعي المسال"، التي تمتلك محطة إنتاج الغاز المسال في جزيرة بوني، مملوكة لكل من "مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية" وشركات "شل" البريطانية و"توتال إينيرجيز" الفرنسية و"إيني" الإيطالية.



وفي عام 2021، صدرت نيجيريا 23 مليار متر مكعب من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بتراجع واضح مقارنة بالسنوات السابقة. وقال بالدوين إن الاتحاد الأوروبي اشترى 36 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من نيجيريا في عام 2018.



وأعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء الماضي أنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خفض استخدام الغاز بنسبة 15٪ من آب/أغسطس 2022 إلى آذار/مارس 2023، مشيرة إلى أن ذلك سيكون طوعيًا في البداية، لكنه سيصبح إلزاميًا إذا ما تم إعلانحالة طوارئ بشأن الغاز.

م.ع.ح/خ.س (رويترز)