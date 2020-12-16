 لتشجيع الإسرائيليين.. نتنياهو يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.12.2020

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لتشجيع الإسرائيليين.. نتنياهو يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا

أطلقت إسرائيل حملة تطعيم للوقاية من فيروس كورونا وتلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أول جرعة من اللقاح، مستعينا بكلمات من الكتاب المقدس وهبوط الإنسان على سطح القمر عام 1969.

أطلقت إسرائيل حملة تطعيم للوقاية من فيروس كورونا وتلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أول جرعة من اللقاح.

أطلقت إسرائيل حملة تطعيم للوقاية من فيروس كورونا وتلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أول جرعة من اللقاح.

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسرائيليين إلى التغلب على الخوف والشك من التطعيمات، حيث أصبح أول مواطن يتلقىلقاح لفيروس كورونا اليوم السبت (19ديسمبر/ كانون الأول 2020). وبدأت شحنات لقاح شركة فايزر في الوصول إلى إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي. كما طلبت شحنات من لقاحي موديرنا وأسترازينيكا.

مختارات

في عزّ المعارضة الإقليمية والدولية لخطط ضم أجزاء من الضفة لإسرائيل، أعلنت شركتان إماراتيتان واثنتان إسرائيليتان "إطلاق عدة مشاريع مشتركة في المجال الطبي ومكافحة فيروس كوفيد-19"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية.

أعلنت إسرائيل إدراج ألمانيا في "القائمة الحمراء" الخاصة بكورونا، وذلك في ظل التزايد المضطرد لأعداد الإصابات بالفيروس فيها، حيث أقرت برلين مؤخراً إجراءات مشددة جديدة. ومعهد بروت كوخ يعلن ولاية ألمانية بأكملها منطقة خطر.

ويقول مسؤولون إن إسرائيل سيكون لديها لقاحات كافية بنهاية هذا العام لتطعيم نحو 20 في المئة من السكان، وهم الأكثر عرضة للخطر من مضاعفات كوفيد-19. وعلى الرغم من استطلاعات الرأي التي تقول إن نحو ثلثي الإسرائيليين يرغبون في الحصول على اللقاح إلا أن المسؤولين سعوا لدحض ما يعتبرونها "أخبارا زائفة" عن احتمالات وجود أعراض جانبية محفوفة بالمخاطر للقاح.

وقال نتنياهو للصحفيين إنه كان أول من تلقى التطعيم من أجل تشجيع الآخرين. وأضاف أنه أعطى للأطباء في مركز شيبا الطبي "يدا شديدة وذراعا ممدودة" وهي عبارة وردت في سفر الخروج بالكتاب المقدس في إشارة إلى قدرة الله.

وبعد تلقيه اللقاح في مركز شيبا الطبي استعار نتنياهو أول كلمات قالها رائد الفضاء نيل أرمسترونغ على سطح القمر قائلا "هذه خطوة صغيرة بالنسبة لرجل وقفزة عملاقة من أجل صحتنا جميعا. أتمنى أن يكون لهذه الخطوة ذات النجاح. تقدموا واحصلوا على اللقاح".

واضطر نتنياهو للدخول في عزل ذاتي ثلاث مرات بعد مخالطته أشخاصا حاملين للفيروس. وسجلت إسرائيل، التي يقطنها نحو تسعة ملايين نسمة، 372401 إصابة بالمرض حتى الآن و3070 وفاة. وفرضت إجراءات عزل عامة لمرتين وقد تفرض قريبا قيودا على المناطق التي تتزايد فيها الإصابات.

ع.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)

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المستشفيات الإسرائيلية تواجه كورونا

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