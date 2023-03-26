لتخفيف معاناتهن... دار خيرية لضيافة مريضات السرطان في القاهرة

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قامت ثلاث سيدات في مصر، بعد بلوغهن سن التقاعد، بإنشاء اول دار خيرية تهدف لاستقبال مريضات السرطان القادمات من محافظات بعيدة للعلاج، لتوفير الإقامة والطعام بالمجان لهن.
وفقا للخبراء في مركز "بريمو ليفي" المختص في تقديم الرعاية النفسية لضحايا العنف، لا يتم تقديم الخدمات الاجتماعية للنساء المهاجرات عند وصولهم إلى فرنسا، خاصة أولئك ضحايا العنف الجنسي، مما يؤدي إلى تفاقم الصدمة لديهن.
حصلت الحقوقية السورية جمانة سيف على جائزة "آن كلاين" للمرأة لعام 2023 لأنها كرست حياتها للدفاع عن المساواة بين الجنسين والاعتراف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي كجريمة ضد الإنسانية. وفي حديث لـDW عبرت عن حلمها لسوريا.
دخل في وقت مبكر صباح اليوم حيّز التنفيذ اتّفاق لوقف إطلاق النار توصّلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوماً من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014.
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