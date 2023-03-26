 لتخفيف معاناتهن... دار خيرية لضيافة مريضات السرطان في القاهرة | DW الأخبار | DW | 27.03.2023

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لتخفيف معاناتهن... دار خيرية لضيافة مريضات السرطان في القاهرة

قامت ثلاث سيدات في مصر، بعد بلوغهن سن التقاعد، بإنشاء اول دار خيرية تهدف لاستقبال مريضات السرطان القادمات من محافظات بعيدة للعلاج، لتوفير الإقامة والطعام بالمجان لهن.

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