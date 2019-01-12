لتاسع أسبوع.. صدامات جديدة بين الأمن الفرنسي والسترات الصفراء

شهدت عطلة نهاية الأسبوع التاسعة على التوالي احتجاجات من جانب أصحاب السترات الصفراء في باريس حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع السبت (12 يناير/ كانون الثاني 2019)، في إظهار لقوة الحركة الاحتجاجية رغم جهود الحكومة.
واندلعت مشاجرات بين المتظاهرين والشرطة، حيث تم اعتقال العشرات اليوم على خلفية الأحداث. وذكرت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع بعد أن ألقى المتظاهرون أجساما صلبة على الشرطة بالقرب من قوس النصر في باريس.
وأظهرت مقاطع فيديو الشرطة وهي تستخدم مدفع مياه أيضا ضد المتظاهرين. وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن 84 ألفاً من "السترات الصفر" تظاهروا السبت في عموم فرنسا. وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات الاشخاص في مواقع من بينها ساحة الباستيل وهم يرتدون سترات واقية مكتوب عليها "أوقفوا عنف الشرطة" وبعضها يطالب بتنحي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويأمل ماكرون وحكومته الآن أن يؤدي "نقاش وطني" من المقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل إلى تهدئة احتجاجات أصحاب السترات الصفراء. ويُطلب من المواطنين التعبير عن القضايا التي تشغلهم ومشاركة اقتراحاتهم من أجل الإصلاح في إطار مبادرة.
وبدأت حركة السترات الصفراء الاحتجاجية في فرنسا منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد زيادة الضريبة على الوقود، ثم تحولت الى تظاهرات عنيفة.
أكبر تظاهرة للسترات الصفراء في لندن
كما تظاهر السبت مئات البريطانيين في شوارع لندن وهم يرتدون السترات الصفراء، في أكبر تظاهرة حتى الآن في بريطانيا تستنسخ موجة الاحتجاجات التي تهز فرنسا. وسار المتظاهرون الذين يعارضون برنامج التقشف الحكومي ويطالبون بانتخابات عامة في وسط لندن، قبل أن يتجمعوا في ساحة الطرف الأغر.
وبدعوة من منظمي التظاهرة البريطانية شارك ناشطان فرنسيان من الفاعلين في الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا. وقال أحدهما "نحن هنا للدعم". وأضاف "أعتقد أن حركة السترات الصفراء في فرنسا هي نفسها كتلك التي تنمو الآن في بريطانيا (...) الناس سئموا الفقر والظلم وانعدام العدالة الاجتماعية والمالية".
وقالت داليا هراتزي التي جاءت من كينت في جنوب شرق بريطانيا بسترة صفراء لفرانس برس إن على اليسار في بريطانيا أن "يستعيد" الزخم. وأضافت "إنها حركة ضد قوانين التقشف"، مشيرة الى أن اليمينيين كانوا "انتهازيين" في تبنيها.
وشهدت بريطانيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر تظاهرات عدة صغيرة لداعمي بريكست ارتدى المشاركون فيها سترات صفراء، لكن ناشطين آخرين كانوا بطيئين في تبني الزي الرمزي والحركة.
ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
السترات الصفراء
الوصفة بسيطة: يأخذ الشخص سترة صفراء ويحدد موعداً عبر "فيسبوك" وينزل إلى الشارع. حركة السترات الصفراء لا يقودها زعماء وغير مرتبطة بأحزاب. فالمجموعات اليسارية واليمينية المتطرفة أيضاً تجتمع تحت هذا الشعار. الاحتجاج ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون يجمع بينها.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
الأقمصة الحمراء
في تايلاند أثارت "القمصان الحمراء" الاهتمام بعض الوقت إليها. وحتى هنا تجمع عدد من المجموعات السياسية تحت لواء منظمة واحدة، هي التحالف الديمقراطي الوطني ضد الدكتاتورية. وكانت "القمصان الحمراء" مقربة من رئيس الوزراء تاكسين شيناوترا، الذي أزيح عن السلطة في 2006 من خلال انقلاب عسكري. وقد نظموا العديد من الاحتجاجات الشعبية المثيرة للانتباه.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
ضد الأقمصة الصفراء
في تايلاند، ظلت "القمصان الحمراء" لفترة طويلة في مواجهة "القمصان الصفراء". فهم في غالبيتهم ليبراليون أو محافظون يجمع بينهم رفض السياسة الحكومية المتبعة من قبل تاكسين. والكثير من "القمصان الصفراء" كانوا أنصار للملك بوميبول أدوليادي، الذي كان لونه الرمزي الأصفر، الذي يمثل في تايلاند الاثنين. أما الأحمر فيمثل في المقابل الأحد.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
للألوان سلطة
لطالما عبّرت الألوان دوماً عن السلطة السياسية. فحتى خلال العصور الوسطى كان مسموحاً فقط للنخب الأرستقراطية ارتداء اللونين الأحمر أو البنفسجي، لأن إنتاج هذه الألوان كان صعباً جداً. وظل هذا السر في الألوان قائماً أيضاً داخل الكنيسة الكاثوليكية. نرى هنا المجمع المغلق لانتخاب البابا في 2013 ـ فمن يرتدي اللباس الأحمر هو كاردينال.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
ثورة المظلات
الألوان تجمع بين الناس وتعرض التوحد في وجه الظروف الخارجية. والقضية لا ترتبط فقط بألوان أو قطع ملابس. فأحياناً تصلح بعض المظلات لبلوغ الهدف. في هونغ كونغ، خرج آلاف الأشخاص في 2014 من أجل مزيد من الديمقراطية في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية، وكانوا يحملون المظلات للاحتماء من الشمس والمطر والغاز المسيل للدموع أو هراوات الشرطة.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
لون المظلة
في كثير من الأماكن، اتفق المشاركون في هونغ كونغ على حمل مظلات بلون موحد، في الغالب الأصفر. من خلال ذلك تبدو المجموعة متجانسة والغرض من المظلات لا يتأثر. وكان من الممكن شراء مظلات تحمل شعار "القوة للشعب".
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
حركة خضراء
بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2009، اندلعت في العديد من المدن احتجاجات شعبية ضد نتائج الانتخابات. واتهم المتظاهرون القيادة بالإبقاء على المتشدد محمود أحمدي نجاد في السلطة من خلال التزوير. معارضوه كانوا يلبسون اللون الأخضر ويحملون أقمشة خضراء. واستخدمت قوات الأمن العنف ضد المهرجانات الخطابية، ما أدى إلى مقتل الكثيرين واعتقال الآلاف.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
أمهات بيض
المنديل الأبيض هو رمزهن: أمهات ساحة دي مايو التقين ابتداء من 1977 في نفس الساحة في العاصمة بوينس أيريس. كانت السيدات يطالبن النظام العسكري (وبعدها حكومات مدنية) الكشف عن مصير أبنائهن المختفين. فخلال الحكم الدكتاتوري في الأرجنتين "اختفى" نحو 15.000 شخص تم اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
نساء بالأسود
قصة النساء المتشحات بالسواد بدأت خلال الانتفاضة في بداية 1988 في القدس: نساء فلسطينيات وإسرائيليات بلباس أسود يتظاهرن في صمت ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وهذا التقليد في الاعتصام قلدته نساء في كثير من البلدان ـ مثل هنا في بلغراد عام 2013.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
العلم الأحمر
على مدى قرون ظل الأحمر لون الحُكام. لكن ذل تغير مع قبعة اليعاقبة، أحد الرموز البارزة للثورة الفرنسية. وظل الأحمر يعني لون التحرر وسيطر على المهرجانات الخطابية للأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية، على غرار ما حصل في استعراض الأول من مايو/ أيار عام 1971 في موسكو.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
أقمصة سوداء أو بنية
بغية مكافحة الحركة العمالية بأعلامها الحمراء، كان الفاشيون يرتدون أقمصة سوداء أو بنية، مثل أتباع الحزب الاشتراكي القومي (النازي) في ألمانيا. الزي كان ذا أهمية كزي يبرز الشخص وسط الجماهير أو يجعله يختفي. واليوم يوصف المحافظون في اللغة السياسية عادة باللون الأسود.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
اللون البنفسجي
البنفسجي هو لون الحركة النسوية، لأن هذا اللون يتكون عندما نمزج بين اللون الوردي الخاص تقليدياً بالبنات والأزرق الناصع الخاص بالأولاد ـ وهذا رمز مثالي للمساواة بين الجنسين. وفي الأدب، دخل اللون البنفسجي بفضل رواية أليس ووكر بعنوان "اللون البنفسجي"، الذي يتحدث عن امرأة أمريكية زنجية حررت نفسها.
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بالصور: ألوان هيمنت على احتجاجات حول العالم
علم قوس قزح
علم قوس قزح مزركش ويجتمع تحته الكثير من المجموعات: ناشطو سلام دوليون وسحاقيات ومثليون وأنصار منظمة "غرينبيس" لحماية البيئة. قوس قزح يعني النهضة والتغيير والتسامح والسلام، وهو كرمز أقدم مما نعتقد: فمنذ حروب المزارعين في 1525 رفرف علم قوس قزح.