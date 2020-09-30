لبنان يعلن عن مفاوضات مقبلة مع إسرائيل حول الحدود المتنازع عليها

وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس (الأول من أكتوبر/تشرين الأول) أن لبنان وإسرائيل ستجريان محادثات بوساطة الأمم المتحدة لإنهاء نزاع حدودي مستمر منذ فترة طويلة بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميا.

وقال بري خلال مؤتمر صحفي إن الاتفاق على إطار عمل للمحادثات مع إسرائيل لحل الخلاف الحدودي قائم. ويأتي إعلانه هذا بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مساعده ويده اليمنى بتهمة الفساد وتمكين حزب الله مالياً، الجماعة المدعومة من إيران والتي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني أنه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضغط على شركة توتال للطاقة لعدم تأجيل التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية التي تمتد على طول المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها.

ولم يحدد بري موعداً للمفاوضات، لكنه قال إن الولايات المتحدة ستعمل كوسيط خلال المحادثات المقرر عقدها في بلدة الناقورة الحدودية بجنوب لبنان.

ع.ح./و.ب. (رويترز، ا ف ب)