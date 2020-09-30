 لبنان يعلن عن مفاوضات مقبلة مع إسرائيل حول الحدود المتنازع عليها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

لبنان يعلن عن مفاوضات مقبلة مع إسرائيل حول الحدود المتنازع عليها

رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن عن مفاوضات مرتقبة بين بلاده وإسرائيل بوساطة أمريكية بشأن النزاع الحدودي. تزامن ذلك مع طلب نبيه بري من فرنسا الضغط على شركة توتال لعدم تأجيل التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها.

نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني

نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني

وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس (الأول من أكتوبر/تشرين الأول) أن لبنان وإسرائيل ستجريان محادثات بوساطة الأمم المتحدة لإنهاء نزاع حدودي مستمر منذ فترة طويلة بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميا.

مختارات

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد إطلاق شبكة مجسات تحت الأرض على امتدد الحدود مع لبنان لرصد بناء أي نفق عبر الحدود.

بعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، اعتبرت السلطات اللبنانية أن "اسرائيل اعتدت على سيادة لبنان"، في حين حملت إسرائيل حزب الله المسؤولية، محذرة من "اختبار" جيشها، ومؤكدة أنها "مستعدة لجميع السيناريوهات".

وقال بري خلال مؤتمر صحفي إن الاتفاق على إطار عمل للمحادثات مع إسرائيل لحل الخلاف الحدودي قائم. ويأتي إعلانه هذا بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مساعده ويده اليمنى بتهمة الفساد وتمكين حزب الله مالياً، الجماعة المدعومة من إيران والتي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وأضاف رئيس مجلس النواب اللبناني أنه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الضغط على شركة توتال للطاقة لعدم تأجيل التنقيب عن الغاز في المنطقة البحرية التي تمتد على طول المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها.

ولم يحدد بري موعداً للمفاوضات، لكنه قال إن الولايات المتحدة ستعمل كوسيط خلال المحادثات المقرر عقدها في بلدة الناقورة الحدودية بجنوب لبنان.

ع.ح./و.ب. (رويترز، ا ف ب)

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.


مواضيع ذات صلة

Libanon Präsident Macron besucht Beirut nach der Explosion

حزب الله وحركة أمل يرفضان اتهامات ماكرون لهما بـ"الخيانة" 30.09.2020

بعد اتهام مانويل ماكرون لهما بـ"الخيانة"، حزب الله وحركة أمل يرفضان هذا الاتهام بشدة، متمسكان في الوقت ذاته بالمبادرة الفرنسية التي باتت فرصها "ضئيلة" وفق تصريحات الرئيس الفرنسي.

Libanon Hezbollah Israel Sayyed Hassan Nasrallah

سجال كلامي بين نتنياهو ونصر الله حول صواريخ حزب الله في لبنان 29.09.2020

دخل بنيامين نتنياهو وحسن نصر الله في سجال جديد، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي حزب الله بتخزين أسلحة في مستودع سري في بيروت، في تلميح جديد إلى الانفجار الذي ضرب مرفأ المدينة في الرابع من أغسطس/ آب الماضي.

Libanon Mustapha Adib, neuer Premierminister

لبنان: مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة "لانعدام التوافق" 26.09.2020

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة، مبرراً ذلك بعدم تلبية شروطه و"تسييس" التشكيل. ورغم معضلة تشكيل الحكومة اللبنانية، أعلن مصدر إسرائيلي عن اتفاق مع لبنان لرسم الحدود البحرية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  