لبنان يرفض تهمة تلقيه رشوة أوروبية لإبقاء اللاجئين على أرضه

أعلن مكتب رئيس الحكومة اللبنانية ميقاتي أنه منذ الإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار تشن حملة سياسية وإعلامية اتهامات غير صحيحة تقول إن "الاتحاد الأوروبي يقدم رشوة للبنان لقاء إبقاء النازحين السوريين على أرضه".

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".

وقال المكتب الإعلامي لميقاتي -في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم السبت (الرابع من مايو / أيار 2024)- إنه "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس -إلى لبنان قبل يومين- والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار تُشَنّ حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن "الاتحاد الاوروبي يقدم رشوة للبنان لقاء إبقاء النازحين السوريين على أرضه".

وأضاف أن "الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح مع التأكيد على أن هذه الهبة غير مشروطة بتاتاً ويتم إقرارها من الجانب اللبناني بحسب الأصول المتبعة بقبول الهبات".

وقال إن حزمة المليار يورو التي أقرها الاتحاد الأوروبي هي "مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرا وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقرا إضافة إلى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية زيادة العديد والعتاد".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت يوم الخميس الماضي من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.

وجاءت زيارةالمسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وأضافت مخاطبة السلطات: "نعول على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين"، في إشارة إلى قوراب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان. وأكدت كذلك عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية عبر "توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود".

وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص "لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية" في حين أن المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.

ع.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)