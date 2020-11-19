 لبنان يرد على ″مزاعم″ وزير الطاقة الإسرائيلي بخصوص الترسيم البحري | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.11.2020

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أخبار

لبنان يرد على "مزاعم" وزير الطاقة الإسرائيلي بخصوص الترسيم البحري

نفت الرئاسة اللبنانية تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي حول تبديل لبنان موقفه من الترسيم البحري. وحذرت إسرائيل من احتمال أن تصل المحادثات إلى "طريق مسدود" بسبب تغيير موقفه.

يوفال شتاينيتس، وزير الطاقة الإسرائيلي

الرئاسة اللبنانية تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي حول تبديل لبنان موقفه من الترسيم البحري.

نفى مكتب الإعلام في رئاسة لبنان، في بيان اليوم الجمعة (20 نوفمبر/ تشرين الثاني)، ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلية يوفان شتاينتس عن أن لبنان بدّل موقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية سبع مرات. ونفى مكتب الإعلام في بيانه "المزاعم التي أطلقها شتاينتس عن أن لبنان "بدّل مواقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية سبع مرات".   

مختارات

تشكيلة وفدي مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان تقنية بحتة: عسكريون وخبراء طاقة وشؤون بحرية. لكن هل تبقى المفاوضات محصورة في تقاسم المنافع الاقتصادية في المناطق المتنازع عليها بشرق المتوسط أم تكون توطئة لتطبيع قادم؟

رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن عن مفاوضات مرتقبة بين بلاده وإسرائيل بوساطة أمريكية بشأن النزاع الحدودي. تزامن ذلك مع طلب نبيه بري من فرنسا الضغط على شركة توتال لعدم تأجيل التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها.

وأكد مكتب الإعلام أن " كلام الوزير الإسرائيلي لا أساس له من الصحة، لأن موقف لبنان ثابت في ما يخص المفاوضات غير المباشرة في موضوع الترسيم البحري وفقاً للتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي".

يذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، كانت قد انطلقت في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ورعاية الأمم المتحدة وتلتها ثلاث جولات أخرى ومن المقرر أن تنطلق الجلسة الخامسة في 2 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

واتهمت إسرائيل اليوم الجمعة لبنان بتغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المتوسط، محذرة من احتمال أن تصل المحادثات الى "طريق مسدود" وعرقلة مشاريع التنقيب عن محروقات في عرض البحر، فيما نفى لبنان هذه الاتهامات.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في تغريدة على تويتر "لبنان غير موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل سبع مرات". وأضاف أنّ "موقفه الحالي لا يتعارض مع مواقفه السابقة فحسب، بل يتعارض أيضاً مع موقف لبنان على الحدود البحرية مع سوريا التي تأخذ في الاعتبار الجزر اللبنانية القريبة من الحدود".

ع.ش/ف.ي (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 30:35

مسائية DW: مفاوضات تاريخية بين لبنان وإسرائيل..هل تمهد لترسيم الحدود؟

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