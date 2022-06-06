لبنان وإسرائيل تتوصلان إلى "اتفاق تاريخي" لترسيم الحدود البحرية

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رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن بلاده ولبنان قد توصلا إلى "اتفاق تاريخي" بخصوص ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بينهما بعد سنوات من المفاوضات بوساطة أمريكية.
قال مسؤول إسرائيلي كبير، إن الحكومة الإسرائيلية في الطريق لإبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان مبديا تفاؤله بقرب التوصل إلى اتفاق تاريخي. لبنان أكد بدوره عن رضاه عن الاتفاق الذي أخذ بالمطالب اللبنانية.
قال لبنان إن المحادثات التي توسطت فيها واشنطن لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل وصلت إلى نقطة حاسمة بعدما رفضت إسرائيل تعديلات طلبتها بيروت على مسودة الاتفاق. وأكد مسؤول أمريكي ذلك بالقول إن المفاوضات "في مرحلة حاسمة".
بعد مفاوضات مكثفة بوساطة من الولايات المتحدة، قالت إسرائيل إنها توصلت مع لبنان إلى اتفاق "تاريخي" لترسيم الحدود البحرية المشتركة. وكانت مصادر لبنانية قد أكدت موافقة حزب الله على بنود الاتفاق وإعطاء الضوء الأخضر لتوقيعه.
أكد آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل أنه لا يزال متفائلا بإحراز تقدم نحو اتفاق ويتطلع للعودة إلى المنطقة للتوصل إلى "ترتيب نهائي".
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