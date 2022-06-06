 لبنان وإسرائيل تتوصلان إلى ″اتفاق تاريخي″ لترسيم الحدود البحرية | DW الأخبار | DW | 11.10.2022

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DW الأخبار

لبنان وإسرائيل تتوصلان إلى "اتفاق تاريخي" لترسيم الحدود البحرية

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أن بلاده ولبنان قد توصلا إلى "اتفاق تاريخي" بخصوص ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بينهما بعد سنوات من المفاوضات بوساطة أمريكية.

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This image grab from a video released by the Israeli army spokesperson's unit on July 2, 2022, reportedly shows a drone launched by Lebanon's Hezbollah movement that was headed towards an offshore gas field in the Mediterranean. (Photo by various sources / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / IDF SPOKESPERSON'S UNIT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

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