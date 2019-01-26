 لبنان .. وأخيرا تمكن الحريري من تشكيل حكومة جديدة | أخبار | DW | 31.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

لبنان .. وأخيرا تمكن الحريري من تشكيل حكومة جديدة

بعد أكثر من ثمانية أشهر على تكليفه، تمكن الزعيم السني اللبناني سعد الحريري من تشكيل حكومة جديدة برئاسته. ومع صعود الدخان الأبيض من بيروت إثر استشارات شاقة، دعا الحريري المنهك القوى اللبنانية المتصارعة للتوحد خلف حكومته.

Libanon PK Ministerpräsident Saad Hariri - Bildung einer neuen Regierung (picture-alliance/dpa/H. Malla)

الحريري متحدثا للبنانيين بعد الإعلان عن تشكيل حكومته.

صدر اليوم الخميس (31 كانون الثاني/ يناير 2019) مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الزعيم السني سعد الحريري. وتضم الحكومة ثلاثين وزيراً يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى، بينهم أربع نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص ووسط خشية من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

مختارات

فيما اعتبر حزب الله اللبناني الشيعي الانتخابات النيابية "انتصارا" له ولخطه السياسي، أقر رئيس الحكومة سعد الحريري بخسارة ثلث أعضاء كتلته. ورغم ذلك أشاد الحريري بالانتخابات مشددا على ما وصفه بـ "التوافق" بين اللبنانيين. (07.05.2018)

بعد يوم من نشر مقابلة للرئيس الفرنسي ماكرون قال فيها إن السعودية احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لديها، نفت الخارجية السعودية هذه التصريحات معتبرة إياها بأنها "كلام غير صحيح"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية. (29.05.2018)

ويأتي تشكيل هذه الحكومة، الأولى منذ انتخابات أيار/مايو، بعد أكثر من عامين من تسوية أدت إلى انتخاب ميشال عون رئيساً للبلاد، بدعم من حليفه الأساسي حزب الله، وتسمية الحريري رئيساً للحكومة. وقال الحريري في كلمة مقتضبة بعد تلاوة مرسوم تشكيل الحكومة "ربما لم يكن هناك ما يستدعي كل هذا التأخير، لأنه فعلاً هناك ملفات وقضايا أهم من توزيع الحقائب" الوزارية.

وواجه الحريري خلال الأشهر الأخيرة صعوبات كبيرة ناتجة بشكل أساسي من خلافات حادة بين الأطراف السياسيين على تقاسم الحصص الوزارية. وتضم الحكومة 11 وزيراً يمثلون عون مع تياره السياسي، ما يمنحه عملياً القدرة على تعطيل إصدار أي قرار لا يحظى بموافقة وزرائه. ويُمثل حليفه حزب الله، بثلاثة وزراء.

وتحمل قوى سياسية في لبنان على سيطرة حزب الله على مرافق رئيسية في الدولة، وعلى اتفاقات وعقود تم إبرامها مؤخراً في قطاعي الطاقة والكهرباء من دون أن تحظى بإجماع عام.

ويتعين على الحكومة تقديم بيانها الوزاري إلى البرلمان لنيل ثقته في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، وفق الدستور اللبناني. وتعقد الحكومة جلستها الأولى السبت، وفق الحريري.

ومن شأن تشكيل الحكومة أن يفتح الطريق أمام لبنان للحصول على منح وقروض بمليارات الدولارات تعهد بها المجتمع الدولي دعماً لاقتصاده المتهالك في مؤتمرات دولية، أبرزها مؤتمر سيدر الذي استضافته باريس في نيسان/أبريل الماضي.

أ.ح/ع.ش (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:39
بث مباشر الآن
01:39 دقيقة

هذه الدول تساهم في عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هذه الدول تساهم في عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية  

مواضيع ذات صلة

Israel Tunnel Libanon

حزب الله يهدد إسرائيل بسبب هجماتها الأخيرة في سوريا 26.01.2019

وجه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تحذيرا لإسرائيل بسبب ضرباتها الجوية على إيران وحزب الله في سوريا، كما أكد أن الأنفاق التي اكتشفتها إسرائيل مؤخرا تحت أراضيها على الحدود مع لبنان موجودة منذ "سنوات طويلة".

Grenze Israel - Libanon

يونيفيل: نفقان اكتشفا على حدود إسرائيل ينتهكان قرارا أمميا 17.12.2018

أعلنت القوات الدولية في جنوب لبنان أن اثنين من الأنفاق التي أبلغت عنها إسرائيل يعبران الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان، ما يعد انتهاكا للقرار الأممي 1701. ورئيس الحكومة اللبنانية يؤكد احترام بلاده للقرار الأممي.

أمين قمورية" حزب الله يريد بقاء الحريري ولكن كرئيس ضعيف وهذه هي رسائله.." 28.11.2018

بعد أكثر من ستة أشهر على الانتخابات النيابية، لم يستطع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة وحدة وطنية حيث تتصارع الأحزاب السياسية المتنافسة على مقاعد مجلس الوزراء الجديد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  