لبنان: نزوح في الجنوب وإرشادات لإخلاء مطار رفيق الحريري في حال الطوارئ

قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت (28 تشرين الأول/ أكتوبر 2023)، إنه أحبط عملية إطلاق صاروخ أرض-جو من لبنان على إحدى طائراته المسيرة ويرد بضربة على موقع الإطلاق. وأضاف: "أحبط الجيش الإسرائيلي صاروخ أرض-جو تم إطلاقه من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة للجيش. ورداً على ذلك، يقوم الجيش الإسرائيلي بضرب مصدر إطلاق الصاروخ".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه "جرى تسجيل مزيد من النزوح باتجاه مدينة صور وغيرها من القرى المجاورة في قضاءي صور وبنت جبيل، ما يفوق قدرات خلية الأزمة في اتحاد بلديات صور لتلبية حاجات النازحين". وأشارت إلى أن "العديد من تلاميذ المهنيات الرسمية التحقوا بالمدارس الرسمية في أماكن نزوحهم فيما يعاني تلاميذ المدارس الرسمية التي اعتمدت مراكز نزوح". ولفتت إلى أن جميع المدارس الرسمية والخاصة في منطقة صور تزاول التدريس بشكله الطبيعي.

وأشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أن الجيش الإسرائيلي "استمر طيلة الليلة الماضية وحتى ساعات صباح اليوم السبت بإطلاق القنابل المضيئة فوق القطاعين الغربي والأوسط وحلق الطيران المعادي الاستطلاعي والحربي في سماء المنطقة".

وفي بيروت، أصدرت السلطات اللبنانية اليوم السبت تعميماً يتضمن إرشادات وتعليمات بإخلاء مطار بيروت الدولي والمرافق المحيطة به في حالة الطوارئ مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ولم يشر التعميم الذي أصدره مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الواقع على الطرف الجنوبي للعاصمة، إلى أي تصعيد حالي على الحدود. وصدر التعميم بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة خلال الليل.

وفي عام 2006، تعرضت مدارج المطار لضربات جوية إسرائيلية مما أجبره على الإغلاق، وكان ذلك في إطار عمليات انتقامية بعد أسر حزب الله لجنديين إسرائيليين.

وفي سياق القتال بين إسرائيل وحماس، وقعت في الآونة الأخيرة حوادث تبادل إطلاق نار يومية بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في المنطقة، ولكن تم احتواؤها نسبياً.

وحزب الله هو ميليشيا كبيرة وحزب سياسي مقره في لبنان. وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

خ.س/ ف.ي/ ع.غ (رويترز، د ب أ)