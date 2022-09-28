 لبنان .. مأساة لاجئين لم توقف آخرين من الاستمرار في الهجرة عبر البحر | DW الأخبار | DW | 29.09.2022

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لبنان .. مأساة لاجئين لم توقف آخرين من الاستمرار في الهجرة عبر البحر

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