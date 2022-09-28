لبنان .. مأساة لاجئين لم توقف آخرين من الاستمرار في الهجرة عبر البحر

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تدفع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان الكثير من سكانه إلى الإقدام على رحلة لجوء خطرة عبر البحر، كثيراً ما تنتهي بكارثة يروح ضحيتها العشرات كل مرة
أثار فوز تحالف لأحزاب يمينية في إيطاليا المخاوف سواء بين اللاجئين والمهاجرين أو في أروقة السياسة الأوروبية خاصة وأن جورجيا ميلوني المرشحة المحتملة لقيادة الحكومة لديها أفكار معادية بشدة لفكرة استقبال اللاجئين والمهاجرين.
بعد عامين من انهيار اقتصادي غير مسبوق يفاقمه شلل سياسي، لم يعد لبنان نقطة انطلاق للاجئين فحسب بل أيضاً لمواطنيه الذين أرهقتهم الأزمات وبات غالبيتهم تحت خط الفقر.
قوارب انطلقت من لبنان ووصلت إلى إيطاليا، رغم التشديدات الأمنية التي تفرضها السلطات اللبنانية على سواحلها. فكيف تمكن المهاجرون من قطع كل تلك المسافة والوصول بسلام؟ وهل يعني ذلك بروز طريق جديد في المتوسط؟
بعد مأساة غرق قارب قبل شهر ومقتل 11 شخصا على الأقل، تعيش الجزائر مأساة جديدة بعد وفاة شابين في طائرة أثناء محاولتهما الهجرة، ما يثير أسئلة كثيرة حول أسباب الهجرة للشباب الجزائري.
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