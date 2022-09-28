لبنان .. مأساة لاجئين لم توقف آخرين من الاستمرار في الهجرة عبر البحر

قوارب مهاجرين عبرت المتوسط من لبنان إلى إيطاليا.. طريق جديد؟

قوارب انطلقت من لبنان ووصلت إلى إيطاليا، رغم التشديدات الأمنية التي تفرضها السلطات اللبنانية على سواحلها. فكيف تمكن المهاجرون من قطع كل تلك المسافة والوصول بسلام؟ وهل يعني ذلك بروز طريق جديد في المتوسط؟