لبنان ـ مبادرات إغاثية تحت ظروف صعبة ببلد اقتصاده شبه منهار

في ظل الغارات الإسرائيلية في لبنان والنزوح من المناطق الملتهبة، بادر ناشطون لبنانيون بتقديم المساعدات للمحتاجين، الذين هم في تزايد مضطرد. ويخشى مراقبون من أن تستغل بعض الأطراف الداخلية والخارجية الوضع لتسيس المساعدات.

بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من الضربات الإسرائيلية العنيفة في لبنان، بدأ المدنيون بشكل متزايد بتولي مهمة تنظيم المساعدات الإنسانية بأنفسهم.

تقول ريان شيا، البالغة من العمر 27 عامًا، لموقع DW في مدينة عاليه، التي تقع على بُعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب شرق بيروت: "انضممت إلى مبادرة محلية نقوم من خلالها بتوزيع التبرعات على عدة ملاجئ ومدارس".

ريان، وهي مهندسة ميكانيكية، ساهمت في إنشاء قواعد بيانات تحتوي على معلومات حول أماكن الإيجار وتوفير الطعام المجاني. كما تمكنت من توفير كرسي متحرك لعائلة اضطرت لترك كرسيها أثناء الفرار.

وأضافت: "نحن في خضم أزمة، وإذا لم نساعد بعضنا البعض، فمن سيفعل؟ الحكومة لا تتخذ أي إجراءات جدية".

هايكو فيمن، مدير مشروع لبنان في مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة غير حكومية تعمل على منع النزاعات، أكد هذا الرأي. وقال فيمن لموقع DW: "مستوى الدعم الإنساني للسكان يعكس ما تتوقعه من بلد لا تعمل هياكله السياسية بشكل فعلي".

سنوات من عدم الاستقرار السياسي، إلى جانب أزمة اقتصادية مستمرة، جعلت لبنان على شفا الانهيار. وتفاقمت الأزمة في أواخر سبتمبر/أيلول 2024 عندما صعدت إسرائيل هجماتها على حزب الله وذلك بعد عام من القتال المحدود.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

تصاعد الأزمة الإنسانية

منذ اندلاع الهجمات الإسرائيلية، قُتل عدد من قادة حزب الله، وأكثر من 2000 مدني لقوا حتفهم، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية. وتشير آخر التحديثات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إلى أن حوالي 608,000 شخص نزحوا داخليًا. في المقابل، تقول السلطات اللبنانية إن العدد يتجاوز الضعف.

في الوقت نفسه، أنشأت الحكومة اللبنانية، التي تعمل حاليًا في إطار تصريف الأعمال، حوالي 973 ملجأً في المؤسسات العامة، ولكن الأماكن المتاحة التي تصل إلى 180,000 قد امتلأت سريعًا.

وقال هايكو فيمين من منظمة الأزمات الدولية: "عدد الملاجئ لا يكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة، وأخشى أن تزداد حالات الاستيلاء على المنازل الفارغة والشقق الفاخرة غير المأهولة". وفقًا لدراسة أجرتها الجامعة الأمريكية في بيروت، تم شراء حوالي 31% من عقارات المدينة لأغراض الاستثمار. وفي هذا السياق، بدأ اللبنانيون المرتبطون بالجناح السياسيلحزب اللهبالانتقال إلى هذه الشقق.

وقال فيمن: "بعض الأحزاب المرتبطة بحزب الله، مثل حركة أمل والحزب السوري القومي الاجتماعي، فتحوا مبانٍ للاجئين".

أدى القصف المتواصل على لبنان إلى مقتل أكثر من 2000 مدني لبناني وموجة نزوح كبيرة صورة من: Daniel Carde/ZUMA/picture alliance

تقديم الطعام والملابس والمساعدات

وفي محاولة للتخفيف من المعاناة، تقوم المساجد والكنائس والعديد من الأفراد بمساعدة النازحين. قال الشيخ محمد أبو زيد، إمام أكبر مسجد في صيدا، إن المسجد أصبح مكتظًا بالمصلين، ويقوم بتقديم الطعام والخدمات الطبية والإغاثة.

من جهة أخرى، قررت سالي حلاوة، صاحبة متجر "سيركيت" في بيروت، التبرع بكل محتويات متجرها لصالح النازحين. على حسابها في إنستغرام، دعت الناس للتبرع، واستجاب الكثيرون. قالت حلاوي: "حتى الآن جمعنا أكثر من 30,000 قطعة، ورغم الإرهاق، أشعر أن ما أفعله هو أقل ما يمكنني تقديمه لشعبي".

جسر إنساني متزايد لدعم لبنان

في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من الأزمة الإنسانية المتفاقمة، بدأ الدعم الدولي في الوصول للمساعدة. ومن المقرر أن تصل أولى ثلاث رحلات تحمل مخزونات من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مستلزمات النظافة والبطانيات ومجموعات الطوارئ، إلى بيروت. كما أرسلت فرنسا ومكاتب الاتحاد الأوروبي الأخرى إمدادات إضافية.

في وقت سابق من الأسبوع، استقبل وزير الصحة فراس الأبيض 40 طنًا من الإمدادات الطبية من الإمارات العربية المتحدة.

ومع ذلك، يشير مراقبون إلى أن معالجة الأزمة الإنسانية في لبنان تتأثر أيضًا بالمصالح السياسية. يوضح لورينسو ترومبيتا، المحلل في شؤون الشرق الأوسط، أن النخب الحاكمة في لبنان تسعى للحفاظ على نفوذها من خلال استقطاب المانحين الدوليين والداعمين الغربيين والعرب من الخليج. وأشار إلى أن قطر والإمارات العربية المتحدة كانتا أول من وعد بالمساعدات الإنسانية.

يرى ترومبيتا أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز النفوذ السياسي في لبنان وتعزيز الحضور في منطقة شرق البحر المتوسط. ويخشى أن تتحول الأولويات السياسية في لبنان بعيدًا عن احتياجات الشعب نحو إدارة أموال إعادة الإعمار.

في الوقت نفسه، يبدو أن جهود المساعدات الدولية تواجه تعثرًا، حيث لم تجمع نداءات الأمم المتحدة الطارئة سوى 53 مليون دولار فقط من أصل أكثر من 426 مليون دولار المطلوبة لدعم المجتمع المدني في لبنان.

أعده للعربية: علاء جمعة