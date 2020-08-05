 لبنان ـ دعوات لحجر صحي تام بعد انفجار الوضع الوبائي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

لبنان ـ دعوات لحجر صحي تام بعد انفجار الوضع الوبائي

دعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان إلى ضرورة فرض إجراءات العزل العام لمدة أسبوعين بعد ارتفاع حاد في الإصابات بمرض كوفيد-19 في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من الآثار المدمرة لانفجار مرفأ بيروت.

أرشيف: صورة لمظاهرات شعبية وسط بيروت في خضم جائحة كورونا (27 أبريل م نيسان 2020)

أرشيف: صورة لمظاهرات شعبية وسط بيروت في خضم جائحة كورونا (27 أبريل م نيسان 2020)

حذّر وزير الصحة اللبناني حمد حسن اليوم الإثنين (17 أغسطس/ىب) من أن معظم مستشفيات بيروت قد امتلأت بمرضى فيروس كورونا المستجد الذي ارتفعت الإصابات به بشكل قياسي بعد انفجار المرفأ قبل نحو أسبوعين. وقال حسن في مؤتمر صحافي "أعتقد أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية والخاصة في العاصمة خصوصاً باتت في مكان صعب" من حيث "استقبال حالات مصابة بالكورونا إن كان من ناحية أسرة العناية الفائقة أو أجهزة التنفس او المرضى". وحذر من أنه "وصلنا إلى شفير الهاوية"، مشيراً إلى توصيته بإقفال البلاد لمدة أسبوعين كاملين، مع الحفاظ على خصوصية المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت حيث تنشط منظمات الإغاثة.

 ولفت إلى أن "هناك إصابات تعاني من عوارض في أكثر من منطقة، إلا أنه لم يتأمن لها أسرة حتى الآن". وسجل لبنانخلال الأسبوعين الماضيين معدلات قياسية في عدد الإصابات آخرها الأحد إذ أعلنت وزارة الصحة عن 439 إصابة.  وارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 8881 بينهم 103 وفيات.

 وأعلنت السلطات نهاية الشهر الماضي اغلاقاً موقتاً على مرحلتين بعد ارتفاع أعداد الإصابات. وكان يُفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من الاغلاق العام الخميس قبل أن يتم الغاؤها بعد الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، وتسبّب بمقتل 177 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين.

مشاهدة الفيديو 02:08

مستشفيات بيروت: صورة مصغرة عن بيروت المنكوبة

 وضاعف الانفجار وعدد الضحايا الكبير الذي خلفه الضغوط على المستشفيات والطواقم الطبية المنهكة أساساً جراء الأزمة الاقتصادية في البلاد وتفشي الفيروس. وخلال حديث لإذاعة صوت لبنان صباحاً، أوضح حمد أن غرف العناية الفائقة والوحدات الخاصة بفيروس كورونا امتلأت في المستشفيات الحكومية في العاصمة، كما "امتلأت أسرة العناية الفائقة" في المستشفيات الخاصة التي تستقبل مرضى الوباء.

 وأوضح حمد أن ارتفاع عدد الإصابات نتيجة الاختلاط بعد انفجار بيروت بدأ يظهر. وقال إن "الأحداث الأخيرة خاصة مع الانفجار، من حيث عدد الجرحى والاسعافات والتحركات الشعبية اللي رافقت انقاذ المواطنين، بدأت (تظهر) مفاعيلها اليوم".  وأشار إلى أن الانفجار أخرج أربع مستشفيات في بيروت عن الخدمة "كانت مجهزة لاستيعاب حالات كورونا". ولفت حمد إلى مساع لتفريغ بعض المستشفيات الحكومية بالكامل وتخصيصها لمرضى فيروس كورونا وإلى ضرورة إنشاء المزيد من المستشفيات الميدانية.

 وحذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس أبيض في تغريدة من أنه "بدون اللجوء الى الإغلاق، ستستمر الأرقام في الارتفاع، مما سيؤدي إلى تجاوز القدرة الاستيعابية للمستشفيات"، مضيفاً "حدث هذا بشكل كارثي في بلاد أخرى. اذا انتظرنا اكثر (...) سيكون الوقت قد فات".

 وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) الأحد عن ارتفاع حصيلة المتوفين في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى جراء فيروس كورونا إلى ثمانية منذ شباط / فبراير.

ح.ز/ م.ع.ج (رويترز/ أ.ف.ب)

  • Cartoon mit dem Titel 'Wuhan in Quarantine' (Arcadio Esqivel aus Costa Rica)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    ووهان في الحجر الصحي

    في البداية ظن الجميع أن كورونا مشكلة محلية للصينيين. ووهان؟ لم نسمع بها من قبل. ووهان كانت بعيدة. والحكام في بكين تكتموا في البداية عن الفيروس الخطير الذي ينتشر. ثم فرضوا حظر التجول على سكان المدينة والمحافظة. والعالم كان يتفرج وهو يحسب نفسه في مأمن من الفيروس.

  • Cartoon mit dem Titel 'Globetrotter' (von Tjeerd Royaards aus den Niederlanden)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    الرحالة العالمي

    لكن الفيروس لم يبالِ بالحدود وتحرك. والهولندي Tjeerd Royaards منح لمفهوم "الجوال العالمي" بُعداً آخر. وفجأة بدأ يمرض ويموت عدد متزايد من الناس.

  • Cartoon mit dem Titel 'Covid und Mensch' (von Paolo Calleri aus Deutschland)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    كوفيد 19 يساوي الناس

    محاصرون بفيروس كورونا يشعر الناس في العالم بأنهم بدون حماية في وجه المرض. ولا يوجد لقاح ولا أحد يعرف كيف سيستمر الوضع، لا خبراء الفيروسات ولا الأطباء. باولو كاليري يعبر عن الإحساس بالعجز الذي ينتاب البشر بخطوط قليلة.

  • Cartoon mit dem Titel 'Stay At Home! (von Menekşe Çam aus der Türkei)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    كوابيس

    . "الزموا بيوتكم" بات هو وصية الساعة حول العالم لتفادي العدوى بفيروس كورونا ـ لكن في البيت أيضا يهيمن الفيروس القاتل في غالب الأوقات على الأفكار. وحتى البنت المسترخية بريشة التركية Menekşe Çam لا تحصل على الهدوء، فيقتحم الفيروس أحلامها.

  • Cartoon mit dem Titel 'Social Distancing' (von Bernd Pohlenz)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    ليس بدون فريقي

    التباعد الاجتماعي يوحي للكثيرين بأنه تم إجلاؤهم إلى جزيرة معزولة. لكن عندما يتم تسريح العالم، فإن هذا المعجب بفريق بوروسيا دورتموند لا يريد على الأقل التخلي عن ساحة Borsigplatz المحبوبة، ذلك المكان الأسطوري الذي تأسس فيه النادي وتم فيه إحياء عدة احتفالات بالبطولة.

  • Cartoon mit dem Titel 'Connected by Music' (von Frits Ahlefeldt aus Dänemark)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    الغناء الجميل Belcanto

    الايطاليون كانوا أكثر الأوروبيين معاناة من الوباء، ونهضوا في البداية من النكسة : فغنوا أثناء الحجر الصحي وعزفوا في المساء على الشرفات وشاعت مرة أخرى انشودة بيلا تشاو الشهيرة. وصفقوا لأبطال الأزمة مثل الأطباء والممرضين. وبهذا استقر في تجاوز لقواعد التباعد الاجتماعي شعور تضامني: كل شيء سيمر بخير!

  • Cartoon mit dem Titel 'Tatbestand Frühlingsgefühle' (von A Tale aus Deutschland)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    حركة قد تكون مكلفة!

    إجراءات حظر التجول لم تكن متشددة مثل ما حصل في جنوب أوروبا. في المانيا يمكن مغادرة البيت، لكن يجب الحفاظ على مسافة التباعد الآمن بمتر ونصف على الأقل. وإلا تهدد الشخص غرامات مالية مؤلمة. وموظفو إدارة شؤون الأمن لا يعرفون للعفو معنىً.

  • Cartoon mit dem Titel 'Coronavirus' (von Sergei Belozerov/toonpool aus Russland)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    الكمامات في كل مكان

    وضع الكمامة يقلل من الخطر وبالتالي بات إلزاميا في كثير من البلدان. لكن ما العمل عندما تكون السوق خالية وجميع الكمامات مستنفدة؟ إذن موهبة الارتجال هي المطلوبة، كما بيَن الروسي Sergei Belozerov. ومن يحمي نفسه بهذا الشكل، يمكن له أن يضمن مكاناً في غرفة الانتظار بعيادة الطبيب.

  • Cartoon mit dem Titel 'The New War' (von Rocky Sawyer aus den USA)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    استمروا في الحرب!

    غسل اليدين وغسل اليدين ثم غسل اليدين: إنها التعويذة التي يرددها سياسيون وأطباء يومياً للأستمرار في الحرب ضد فيروس كورونا. وحتى العم سام يحث الأمريكيين على ذلك. لكن من الأفضل عدم الاستجابة لنصيحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثلة في حقن المرضى بسوائل التعقيم!

  • Cartoon mit dem Titel 'Deadly Match' (von Zach aus den Philippinen)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    لعبة مميتة

    إنه سباق مع الزمن، ففي مختبرات البحوث يتم البحث عن لقاح يقضي على فيروس كورونا، لكن إلى ذلك الحين، تتواصل اللعبة القاتلة كما يراها فيلبين زاخ Philippine Zach بين الإنسان والمرض ـ والنتيجة غير معروفة.

  • Cartoon mit dem Titel 'Monstrous Forecast' (von Rodriogo aus China)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    الأزمة بعد الأزمة

    من أجل حماية المواطنين فرضت حكومات في العالم الحجر الصحي بعواقب مدمرة للاقتصاد. والكثير من الشركات باتت على شفا الهاوية. وبالرغم من كل برامج المساعدة لم يعد ملايين الناس يعرفون كيف بإمكانهم سداد الكراء أو شراء مواد التغذية. بالنسبة إلى الرسام الصيني رودريوغو Rodriogo تبقى الأزمة الاقتصادية وحشاً أكبر من الفيروس.

  • Cartoon mit dem Titel 'Klopapierkrieg' (von Christiane Pfohlmann aus Deutschland)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    حينها في زمن الحرب

    في لحظة ما سيدخل الوباء مجلدات التاريخ ـ على غرار ما حصل سابقاً مع موجة الانفلونزا الاسبانية. وسيحكي الجد لحفيده كيف كان الوضع حينها لما تسابق الناس لشراء سباغيتي وتكديس علب المأكولات الجاهزة، وعندما نفد ورق المرحاض الذي تشاجر من أجله الناس.


مختارات

ميركل تحذر من تفاقم الأزمات وحالات الطوارئ في العالم

أشادت المستشارة ميركل بعمال الإغاثة والمساعدين في مناطق الأزمات والصراعات كسوريا واليمن ولبنان وقالت إن انفجار بيروت مثال على "إمكانية ظهور أزمة بسرعة"، داعية الدولة للاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية على نحو سريع.  

تحليل: كورونا ومستقبل العمالة العائدة من دول الخليج؟

تبدو دول الخليج مقبلة على ترحيل ملايين العاملين الأجانب لديها من مصر ولبنان ودول أخرى بسبب أزمة كورونا وتداعياتها، السؤال المطروح، أية فرصة لهؤلاء في بلدانهم الأم رغم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها؟  

سوريون في لبنان: الخوف من الجوع أكبر من كورونا

تفشي فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين السورية في لبنان سيكون كارثة، لأن التباعد الاجتماعي داخل الخيم ليس ممكنا. لكن الكثير من السوريين قلقون على وجودهم أكثر من خوفهم من كورونا.  

الأمم المتحدة: تفاقم أزمة الجوع في سوريا و90 بالمئة تحت خط الفقر

انهيار اقتصادي في لبنان المجاور وجائحة كورونا وتضخم هائل مع انهيار الليرة أمام الدولار وحرب أكلت الأخضر قبل اليابس. برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية التابعان للأمم المتحدة ترجمت ما سبق ذكره إلى لغة الأرقام.  

مواضيع ذات صلة

Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut

صدى انفجار بيروت بألمانيا ـ دهشة وخوف على مستقبل لبنان 05.08.2020

تبدو الانفجارات بكل أصنافها قدر بيروت المحتوم، غير أن الانفجار الأخير مختلف عن سابقيه، وقد يتحول إلى علامة فارقة في تاريخ "سويسرا الشرق الأوسط" قد يسرع ببلد مُترنح إلى الهاوية كما رأى عدد من المعلقين الألمان.

Libanon Explosion im Hafen von Beirut

انفجارات بيروت.. موجة غضب من قنوات إخبارية في ألمانيا! 05.08.2020

رغم تصدر خبر انفجار بيروت عناوين الأخبار حول العالم، انشغلت قنوات ألمانية بتغطية أخبار أخرى رأى المشاهدون أنها أقل أهمية، ما أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

Libanon Explosion im Hafen von Beirut

+++ تغطية خاصة: انفجار بيروت ـ الصدمة وردود الفعل +++ 05.08.2020

تغطية خاصة لآخر مستجدات انفجار مرفأ بيروت، الأعنف من نوعه في العاصمة اللبنانية منذ سنوات. وحسب رئيس الوزراء اللبناني فإن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم في مستودع المرفأ وراء الانفجار. (الزمن بتوقيت وسط أوروبا)

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  