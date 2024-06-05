لبنان ـ توقيف مهاجم السفارة الأميركية وسط تصعيد مع إسرائيل

قال الجيش اللبناني إن مسلحا أطلق النار على السفارة الأمريكية في بيروت وأصيب المهاجم خلال تبادل لإطلاق النار مع الجيش. وتزامنا مع ذلك، أعلن "حزب الله" أن عناصره استهدفت جنودا إسرائيليين في موقع "المالكية" بقذائف المدفعية.

أعلن الجيش اللبناني عن إطلاق شخص سوري الجنسية النار صباح الأربعاء (الخامس من يونيو/ حزيران 2024) على السفارة الأميركية الواقعة شمال بيروت، قبل أن يتمّ توقيفه، في حين أكّدت السفارة أنّ طاقمها بخير.

وذكر الجيش اللبناني في بيان "تعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية". وأضاف "ردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وأعلنت السفارة الأميركية من جهتها عن تسجيل إطلاق نار "بالقرب من مدخل" مجمّع السفارة المحصن. وأضافت في منشور على موقع "إكس" أنه "بفضل ردة الفعل السريعة" لقوات الأمن اللبنانية وفريق أمن السفارة، "فإن طاقمنا بأمان".

حاجز مراقبة لعناصر من الجيش اللبناني قرب السفارة الأميركية في بيروت في 5 حزيران 2024 صورة من: Joseph Eid/AFP

وفتح رجل النار في أيلول/ سبتمبر على السفارة الأميركية، لكن الهجوم حينها لم يسفر عن وقوع ضحايا. وأعلنت السلطات اللبنانية توقيفه وقالت إنه عامل توصيل أراد "الانتقام" لتعرضه للإهانة من قبل أحد عناصر الأمن.

وتزامن الحادث حينها مع الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير بسيارة مفخخة استهدف مبنى تابعاً للسفارة في عوكر عام 1984، أدى الى مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات، وحمّلت واشنطن حزب الله اللبناني، المدعوم من طهران، المسؤولية عنه.

وانتقلت السفارة إلى هذه البلدة عام 1984 بعد تعرض مبناها السابق في منطقة عين المريسة في غرب بيروت لتفجير انتحاري ضخم بشاحنة مفخخة في 18 نيسان/ أبريل 1983 أدى لمقتل 63 شخصاً. وتبنت الهجوم منظمة تطلق على نفسها اسم "الجهاد الإسلامي"، أكدت واشنطن أنها مرتبطة بحزب الله.

حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين

تزامنا مع ذلك، أعلن "حزب الله" في بيان له أن عناصره استهدفوا فجر اليوم الأربعاء جنودا إسرائيليين في موقع "المالكية" الإسرائيلي بقذائف المدفعية. وأغار الطيران المسير الإسرائيلي ليل أمس الثلاثاء على بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان، كما أغار على أطراف بلدات "الجبين" و"عيتا الشعب "و"رامية" في القطاع الأوسط في جنوب لبنان.

جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية صورة من: Francisco Seco/AP/picture alliance

وأطلقت القوات الإسرائيلية ليل أمس القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق الحدودي جنوب لبنان، وحتى صباح اليوم، بالتزامن مع تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان.

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أن بلاده "جاهزة لشن عملية مكثفة للغاية" على الحدود مع لبنان التي تشهد تبادل قصف شبه يومي بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. وقال نتانياهو خلال زيارة لبلدة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية "نحن جاهزون لشن عملية مكثفة للغاية في الشمال. وبهذه الطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن للمنطقة الشمالية".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ش/ ح.ز/ ع.ج (د ب أ، رويترز)